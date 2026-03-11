Etapa 4 de la París - Niza 2026, en directo hoy: de Bourges a Uchon (195 kilómetros)

La cuarta etapa de la París - Niza 2026 se disputa entre Bourges y Uchon, una etapa de media montaña y final en alto después de 195 kilómetros de recorrido, la más larga hasta la fecha, y la segunda de mayor distancia de la presente edición que puedes seguir en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

El ciclista español Juan Ayuso defiende los dos segundos de ventaja en la clasificación general sobre el francés Kévin Vauquelin tras la contrarreloj por equipos disputada este martes donde INEOS Grenadiers se llevó la victoria por delante de Lidl-Trek.

Tras la contrarreloj por equipos del martes, la lucha por la clasificación general continúa en una jornada de media montaña en la región de Morvan. Después de poco más de 100 kilómetros prácticamente llanos, la carretera se pone cuesta arriba en los últimos 70 kilómetros con tres subidas que desatarán las hostilidades, tanto en la pugna por la etapa como en la que mantienen los favoritos al triunfo final.

En primer lugar se asciende la Côte de la Croix des Cerisiers, 6,2 km al 4,3%, de tercera categoría, después en el kilómetro 164,7 se inicia la ascensión a la Côte de la Croix de la Libération, 4,6 km al 5,3%, de segunda categoría, con pendientes de 12%. Finalmente, los corredores afrontan la subida a Uchon, de primera categoría, una ascensión final de 8 km al 4,5%, aunque alternando bajadas con rampas que se endurecen hasta el 16%, sobre todo en su tramo final.

Es la primera vez que la 'Carrera del Sol' tiene un final en la llamada 'Perla del Morvan'. En el Tour de Francia de 2021 se subió durante el transcurso de la etapa 7, con victoria para Matej Mohoric.

Puedes seguir la etapa en directo, en abierto y gratis a partir de las 14:40 horas por Teledeporte y RTVE Play con los comentarios de Carlos de Andrés y Miguel Ángel Iglesias.