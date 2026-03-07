Horario y dónde ver en TV gratis todas las etapas de la París-Niza 2026

La 84ª edición de la París - Niza tiene lugar del 8 al 15 de marzo y se recorrerán 1.245 kilómetros, con inicio en Achères y la meta final en la capital de la Costa Azul. Es una de las citas favoritas de los aficionados al ciclismo cada año.

Se disputarán ocho etapas, con una de alta montaña, dos de media y una contrarreloj por equipos en la llamada Carrera hacia el Sol, debido a la mejora climática habitual desde los alrededores de París a Niza, en la Costa Azul. Algunos de los mejores corredores del circuito como el danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) o el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) buscarán una victoria que, además, sirve de preparación física y moral para las grandes vueltas de la temporada.

El irlandés Sean Kelly es el ciclista más laureado en la París-Niza con sus siete victorias consecutivas entre 1982 y 1988. Miguel Indurain (1989 y 1990) y Alberto Contador (2007 y 2010) son los únicos españoles con dos victorias y el último de nuestro país en ganar fue Marc Soler en 2018. El estadounidense Matteo Jorgenson ha vencido en las dos últimas ediciones.

Juan Ayuso y Iván Romeo, las esperanzas españolas El equipo español Movistar Team acude con la nueva joya del ciclismo patrio, Iván Romeo. Completan la convocatoria del conjunto telefónico: Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Orluis Aular, Lorenzo Milesi y Michel Hessmann. ““ Juan Ayuso será el líder del Lidl-Trek; Igor Arrieta y Marc Soler, último campeón español, serán los escuderos en el UAE-Team Emirates del estadounidense Brandon McNulty, otro de los aspirantes a la victoria; y el escocés Oscar Onley, del INEOS, también pugnará por el podio en Niza. Aunque el gran favorito es el danés Jonas Vingegaard, a pesar de llevar cinco meses sin competir. ““

Todas las etapas de la París - Niza 2026, en RTVE Play 1ª etapa. Achères - Carrières-sous-Poissy (171 km) | Domingo 8 de marzo, a partir de las 15:55

2ª etapa. Épone - Montargis (187 km) | Lunes 9 de marzo, a partir de las 15:45

3ª etapa. Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire (23,5 km, contrarreloj por equipos) | Martes 10 de marzo, a partir de las 15:45

4ª etapa. Bourges - Uchon (195 km) | Miércoles 11 de marzo, a partir de las 15:45

5ª etapa. Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux (205,4 km) | Jueves 12 de marzo, a partir de las 15:45

6ª etapa. Barbentane - Apt (179,3 km) | Viernes 13 de marzo, a partir de las 15:45

7ª etapa. Niza - Auron (138,7 kilómetros) | Sábado 14 de marzo, a partir de las 14:00

8ª etapa Niza - Niza (145 kilómetros) | Domingo 15 de marzo, a partir de las 15:30