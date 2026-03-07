Jonas Vingegaard llega a la París - Niza 2026 como gran favorito y con ganas de revancha
- El danés se cayó el año pasado cuando lideraba la prueba y ganó su compañero Matteo Jorgenson
- Sigue la París - Niza 2026 en directo, del 8 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
Este domingo da comienzo la 84ª edición de la París - Niza, la 'Carrera del Sol', en la que el danés Jonas Vingegaard se presenta como el principal favorito una vez más, dispuesto a tomarse la revancha de su particular mal fario.
El líder del Visma se cayó el año pasado cuando lideraba la carrera, que finalmente ganó su compañero de equipo Matteo Jorgenson (Estados Unidos), que además hizo doblete. El dos veces vencedor del Tour de Francia tiene un podio en 2023 como máxima renta, en un año que ganó su gran rival Tadej Pogacar, y también sufrió una caída en 2024.
Vingegaard aspira a sacarse la espina este año, pero no lo tendrá fácil por la calidad de sus rivales. El UAE se presenta sin Pogacar, sin del Toro y sin Joao Almeida, baja de última hora. Sí estará el español Marc Soler, entre otros, ganador de la prueba en 2018.
Otro español, Juan Ayuso, se estrena como líder del Lidl-Trek después de haber militado varios años en el UAE. En cuanto a los nuestros, cabe destacar la presencia de la joven promesa Iván Romeo en el equipo español Movistar Team. También Ion Izagirre en el Cofidis y Carlos Rodríguez en el Ineos, entre los confirmados.
Claves del recorrido
La 'Carrera del Sol' es la manera ciclista de celebrar el paso del invierno a la primavera, alternando las nieves alpinas con el sol de la Costa Azul, por eso también se ha traducido como 'Ruta hacia el sol'. Aunque se llama París - Niza, el comienzo este año es en Achéres, en el departamento de Yvelines, a las afueras de la capital francesa.
La llegada es en Niza, pero este año se altera la meta tradicional en el Paseo de los Ingleses debido a las elecciones municipales francesas. En su lugar, en esta 84ª edición se entra en el Estadio Riviera, después de haber recorrido 1.245 km.
Esa primera etapa en Yvelines presenta un perfil de alta montaña con un final nervioso y un recorrido propenso a los abanicos por el viento. Otro momento clave será la tercera etapa, que consiste en una contrarreloj por equipos de 23 km, a la que sigue una maratón de 195 km. Al final de la carrera se profundiza en el terreno montañoso, destacando en la etapa 7 con final en el alto de Auron, de primera categoría.
Ingredientes suficientes para disfrutar de una emocionante París-Niza que, como viene siendo habitual, volveremos a ver en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play del 8 al 15 de marzo.