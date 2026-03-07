Jonas Vingegaard llega a la París - Niza 2026 como gran favorito y con ganas de revancha

Este domingo da comienzo la 84ª edición de la París - Niza, la 'Carrera del Sol', en la que el danés Jonas Vingegaard se presenta como el principal favorito una vez más, dispuesto a tomarse la revancha de su particular mal fario.

El líder del Visma se cayó el año pasado cuando lideraba la carrera, que finalmente ganó su compañero de equipo Matteo Jorgenson (Estados Unidos), que además hizo doblete. El dos veces vencedor del Tour de Francia tiene un podio en 2023 como máxima renta, en un año que ganó su gran rival Tadej Pogacar, y también sufrió una caída en 2024.

Vingegaard aspira a sacarse la espina este año, pero no lo tendrá fácil por la calidad de sus rivales. El UAE se presenta sin Pogacar, sin del Toro y sin Joao Almeida, baja de última hora. Sí estará el español Marc Soler, entre otros, ganador de la prueba en 2018.

Otro español, Juan Ayuso, se estrena como líder del Lidl-Trek después de haber militado varios años en el UAE. En cuanto a los nuestros, cabe destacar la presencia de la joven promesa Iván Romeo en el equipo español Movistar Team. También Ion Izagirre en el Cofidis y Carlos Rodríguez en el Ineos, entre los confirmados.