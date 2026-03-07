Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo el partido de la jornada 27 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que se disputa este sábado a partir de las 18:30 horas peninsulares en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Atlético de Madrid vs Real Sociedad | La Liga

La casualidad ha querido que se enfrenten en liga los dos finalistas de la Copa del Rey, que han logrado sellar su pase justo a lo largo de esta semana. La Real derrotó en casa al Athletic Club por la mínima, gracias a un gol de penalti de Oyarzabal, mientras que el Atleti salió vivo del asedio del Barça en el Camp Nou, que buscaba a la desesperada la remontada del 4-0 de la ida en el Metropolitano. Precisamente el feudo rojiblanco y no el Estadio de La Cartuja de Sevilla será el escenario de este duelo liguero; la final copera será el 18 de abril. Siguiendo con las casualidades, el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone fue el encargado de hacer debutar al estadounidense Pellegrino Matarazzo en el banquillo donostiarra el pasado 4 de enero en Anoeta, un duelo que terminó 1-1 con goles de Gonçalo Guedes para los locales y Alexander Sorloth para los colchoneros.

Matarazzo asumió la dirección de la Real en un momento complicado y ahora el equipo es octavo en Liga con 35 puntos. El Atlético es tercero con 51 puntos y es el segundo mejor equipo local con once victorias, un empate y una sola derrota (el mejor es el Barça con pleno de victorias en 13 encuentros). Además, en el balance particular contra la Real sólo ha cedido seis derrotas y 15 empates en 73 partidos. La última victoria de la Real en terreno rojiblanco data del ya demolido estadio Vicente Calderón: fue en la temporada 2012-2013, la segunda con el Cholo Simeone en el banquillo colchonero. Al técnico argentino le costó arrancar contra los 'txuri urdin', puesto que en su primera temporada cosechó un empate. A partir de esos dos malos resultados, encadenó seis victorias consecutivas y a día de hoy el balance con el actual entrenador es de esa única derrota y tres empates, contrarrestados por diez victorias locales.