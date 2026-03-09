Guerra de Irán, última hora en directo | El barril de petróleo supera los 100 dólares
- El cielo de la capital iraní se cubre de negro tras los ataques israelíes contra refinerías de petróleo
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes nueve días, en los que han muerto más de 1.400 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay cerca de 400 muertos y medio millón de desplazados.
Estas son las últimas novedades:
- Irán elige a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo para suceder a su padre en plena ofensiva de EE.UU. e Israel
- Teherán confirma 1.200 muertos y más de 10.000 heridos desde el comienzo de los ataques
- El Ejército iraní asegura que ha destruido cuatro radares THAAD en sus ataques a las bases estadounidenses del Golfo
- Mueren dos soldados israelíes en el sur del Líbano
- Los países de la Liga Árabe condenan sin atenuantes los ataques iraníes
- Israel ha bombardeado cuatro depósitos de petróleo en Teherán con cuatro muertos
- Irán ataca con drones una planta desalinizadora de agua en Baréin
Ataque a Irán, en directo:
-
0:10
La Guardia Revolucionaria expresa su obediencia al nuevo líder supremo de Irán
La Guardia Revolucionaria ha expresado este lunes su obediencia al recién nombrado nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí, quien hereda del cargo de su padre, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel.
"Felicitamos la elección del jurista plenamente cualificado, joven pensador y el más conocedor de las cuestiones políticas y sociales, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, y expresamos nuestro respeto, lealtad y obediencia hacia el elegido por la Asamblea de Expertos del Liderazgo.", ha indicado el cuerpo militar de élite en un comunicado.
Los Guardianes han asegurado que "como soldado y brazo poderoso del liderazgo" está "preparado para obedecer plenamente y sacrificarse por las órdenes del líder supremo de nuestro tiempo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí". Además, ha considerado la elección de Mojtaba como el tercer líder supremo de Irán, tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní, como un nuevo amanecer y el inicio de una nueva etapa en la Revolución.
Con la misión de proteger a la Revolución Islámica y paralela a las Fuerzas Armadas convencionales, la Guardia Revolucionaria es el cuerpo militar más poderoso del país persa y controla el programa de misiles balístico iraní. La Asamblea de Expertos ha anunciado que por votación decisiva se ha nombrado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí, como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para "evitar que el país quede sin liderazgo".
-
0:05
El barril de petróleo supera los 100 dólares
El barril de petróleo Texas Occidental Intermedio ha subido un 15 por ciento su precio hasta los 104,61 dólares el barril en la apertura de los mercados tras una subida récord del 36 por ciento acumulada durante la semana pasada tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
El Brent también cotiza ya por encima de los 102 dólares mientras Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han anunciado reducciones de su producción de crudo y el estrecho de Ormuz, aunque oficialmente no está cerrado, ha dejado de ser punto de paso para el petróleo extraído en los países del golfo Pérsico, informa la agencia Bloomberg.
El conflicto ha disparado también el precio del gas natural y afecta ya a los precios de minoristas en Estados Unidos y Europa. El precio de la gasolina al por menor ha alcanzado niveles inéditos desde agosto de 2024, lo que podría afectar políticamente al presidente Donald Trump, que afronta en noviembre unas elecciones de mitad de mandato que podrían condicionar su agenda.
Mientras, no hay indicios de que la guerra vaya a cesar e incluso ha habido cruces de amenazas de ataques contra la infraestructura petrolera. Arabia Saudí ha destruido ya drones que se dirigían al yacimiento de Shaibá, que produce un millón de barriles diarios.
La semana pasada las autoridades saudíes ya pararon la producción en la refinería Ras Tanura, la más grande del país, y busca cómo enviar el petróleo a los puertos del mar Rojo para evitar el estrecho de Ormuz. Mientras, el Gobienro de China ha ordenado cesar la exportación de diésel y gasolina y Corea del Sur estudia un tope para el precio del combustible.
-
00:00
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.