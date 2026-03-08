Perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa 2 de la París - Niza 2026: Epône – Montargis

La segunda etapa de la París - Niza se disputa este lunes entre Épône y Montargis, una etapa de media montaña de 187 km. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

El estadounidense del Eduaction First Luke Lamperti es el que defiende el maillot de líder tras imponerse este domingo en la primera etapa al sprint, por lo que las diferencias en la general serán escasas, salvo por el consabido bonus. El español Carlos Soler fue uno de los damnificados por una caída, pero pudo terminar la etapa.

Etapa 2 de la París Niza 2026: perfil y recorrido La segunda jornada de la 'Carrera del Sol' atravesará las llanuras del Gâtinais. Al bajar desde las afueras de París hacia el sur (Montargis), la carrera atraviesa zonas abiertas. En la París-Niza, esto suele ser sinónimo de abanicos si el viento sopla de costado. Aunque el perfil parece una "alfombra", hay tres pequeñas cotas de 3ª categoría que servirán para la pelea por el maillot de la montaña, pero que no deberían frustrar una llegada masiva. Se trata de la Côte des Mesnuls (km 30), 1,3 km al 5,1%; le sigue la Côte de Villecoin (km 80,5), esta ya es un muro corto de 700 metros al 8,1%, y la tercera es la Côte du Pressoir (km 113), de 1,2 km al 5,9%. Luego llega el sprint intermedio en Fromont (km 140,5), justo antes de entrar en la fase final de la etapa. Es un buen punto para que los líderes de la general arañen algunos segundos de bonificación. Los últimos 5km son prácticamente llanos y de poca altitud, entre 86 y 88 metros, sin rampas ni trampas para los sprinters puros.