Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: final parabiatlón 12,5km con Higinio Rivero

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la jornada del 8 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Este es el calendario de hoy para nuestros atelas: Emilio Redondo – Para snowboard (LL2), desde las 11:00 horas: eliminatorias de cross masculino LL2; Higinio Rivero – Para biatlón (LW10.5, sentado) desde las 10:30 horas: individual masculino sentado.