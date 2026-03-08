Enlaces accesibilidad
Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina

Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: final parabiatlón 12,5km con Higinio Rivero

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la jornada del 8 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Este es el calendario de hoy para nuestros atelas: Emilio Redondo – Para snowboard (LL2), desde las 11:00 horas: eliminatorias de cross masculino LL2; Higinio Rivero – Para biatlón (LW10.5, sentado) desde las 10:30 horas: individual masculino sentado.

Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 8 de marzo, en directo

Minuto Descripción
  • 9:00

    Bienvenidos a la narración de la segunda jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Corina 2026 de este domingo 8 de marzo. Aquí os contaremos a lo largo del día todo loque vaya ocurriendo.

  • 9:05

    Os dejamos con los horarios de los Para atletas españoles que compiten hoy en Mialano Cortina:

     

    • Emilio Redondo – Para snowboard (LL2); desde las 11:00 horas: eliminatorias de cross masculino LL2
    • Higinio Rivero – Para biatlón (LW10.5, sentado), desde las 10:30 horas: individual masculino sentado
