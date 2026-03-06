Higinio Rivero será en Milano Cortina 2026 el primer paralímpico español en competir en tres deportes

El atleta español Higinio Rivero hará historia en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026, que comienzan este viernes. No será el primer español de la historia en hacer doblete verano-invierno ni, de lograrlo, el primero en colgarse una medalla. Pero sí que será el primero en competir en tres disciplinas entre ambas estaciones.

Antes que él, Magda Amo ganó medallas en atletismo (oro en longitud en Atlanta 96) y esquí (bronce en Albertville 92, plata en Lillehammer 94 y 4 oros en Nagano 98) y Juan Carlos Molina subió al podio en ciclismo (bronce en Barcelona 92) y esquí (oro en Lillehammer 94 y oro en Nagano 98) en tres ediciones de los Juegos.

Rivero, bilbaíno de 43 años, sufrió un accidente haciendo escalada a los 31 y trabajó duro para poder seguir compitiendo, que era lo que más le gustaba. Aragonés de adopción, como le gusta decir, logró competir en Tokyo 2020 y los recientes de París 2024 en para piragüismo, logrando sendos diplomas.

Ahora en Milano Cortina llega apuntado a dos disciplinas, con lo que será el primer español en participar en tres, siendo además el primero de nuestro país en competir en la modalidad de para biatlón.

En 2022 Rivero se apuntó a un campus del CDIA (Centro de Deportes de Invierno de Arán) en el que había esquí de fondo, pero no pensando en cambiar: "Todo empezó simplemente buscando en invierno una preparación para piragüismo en verano, pero me gustó tanto que me enganchó. Hemos visto que podemos ser competitivos y hasta aquí hemos llegado", dijo a TVE en un acto de despedida al equipo paralímpico español.

Para el vizcaíno la principal dificultad es el tiro, pero lo ha compensado durante la pretemporada: "Yo he tenido la suerte de poder montar un gimnasio en el garaje de la casa de mi madre, con ergómetro, y entre ejercicio y ejercicio me tiro al suelo, hago el posicionamiento como si fuera un tiro para mantener estable la respiración y el protocolo del disparo. También he probado el circuito de biatlón de Candanchú, pero este año no he tenido la suerte de poder entrenar porque la nieve no la han querido preparar y hemos tenido que ir a Italia y Eslovenia", dijo a Efe.

En cuanto a las expectativas que se pone, Rivero no se muestra ambicioso, pero reconoce sentirse "más fuerte que nunca. Me encuentro muy bien, es una experiencia nueva y estoy muy motivado". Aunque al mismo tiempo asegura que queda trabajo por hacer: "La posición soñada sería un top10 en una carrera, aunque también sería buena entre el décimo y el decimoquinto. En esquí de fondo me iría a un top 20 aunque si estoy entre los veinticinco primeros también sería buenísimo". "Vengo a dar mi mejor versión y veremos dónde me posiciona", concluye.