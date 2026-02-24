Polémica por la inclusión de atletas paralímpicos con bandera rusa en Milano Cortina 2026

Se cumplen cuatro años del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, el deporte ha sido otro escenario de lucha. Deportistas rusos/as se han visto desde entonces obligados a competir sin bandera ni himno en las grandes citas, pero hay federaciones internacionales o citas relevantes que comienzan a abrir la mano. La última y más relevante, los Juegos Paralímpicos de invierno en Milano Cortina 2026.

La Comisión Europea ha aclarado en estos días que no ha llamado al boicot a los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026, después de que el comisario europeo de Cultura y Deporte, Glenn Micallef, anunciara que no acudirá a la Ceremonia de Inauguración por la presencia de deportistas rusos y bielorrusos e hiciera un llamamiento a otros miembros del Colegio de Comisarios a que se unieran a su protesta.

El pasado miércoles, Micallef cargó contra el Comité Paralímpico Internacional (CPI) asegurando que era "inaceptable" permitir que atletas de Rusia y Bielorrusia participen en los juegos bajo sus banderas mientras continúa la agresión rusa contra Ucrania, y anunció que no iría a la ceremonia de apertura, prevista para el próximo mes de marzo.

"Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, no puedo apoyar la restitución de símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son inseparables de ese conflicto. Por esta razón, no asistiré a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno", indicó en una carta, instado a sus homólogos a que tampoco acudan.

La portavoz de la Comisión Europea Anna-Kaisa Itkonen, ha matizado que la decisión del comisario de no asistir a la ceremonia "es un gesto simbólico" para "mostrar su preocupación por la decisión adoptada" por el CPI y que en ningún caso están llamando a un boicot de los Juegos Paralímpicos.

"De hecho, al contrario, esperamos que la gente los vea", ha proseguido en su explicación, detallando que por el momento ningún otro comisario ha anunciado su participación en la ceremonia y que, si en algún momento cambiara, harían públicas sus agendas.

La protesta del comisario tuvo lugar después de que el CPI decidiera permitir a un total de 10 deportistas rusos y bielorrusos competir bajo las banderas de sus países en los Juegos Paralímpicos, posteriormente a que el organismo decidiera el pasado mes de septiembre levantar las suspensiones de los atletas provenientes de esos dos países.

Ucrania agradece el apoyo de Italia, Reino Unido y Polonia Ucrania agradeció, mediante su ministro de Juventud y Deportes, Matví Bidni, el respaldo de países como Italia, Reino Unido o Polonia a su boicot al Comité Paralímpico Internacional (CPI) por permitir a 6 atletas rusos y 4 bielorrusos participar en los próximos Juegos de Milán Cortina con sus banderas. ““ Bidnyi agradeció al comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef; a la ex primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonytė; y al Ministerio de Deporte y Turismo de Polonia, por su decisión de no asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos. Entre los políticos internacionales que también condenaron la decisión del CPI, citados por el comunicado, están el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys; el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani; el ministro de Deporte y Juventud de Italia, Andrea Abodi; la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže; el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna; y la secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Lisa Nandy. Los dirigentes ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos que se celebrarán del 6 al 15 de marzo en las ciudades italianas de Milán y Cortina, en protesta por la decisión de los organizadores de permitir que los atletas rusos y bielorrusos participen bajo bandera de sus países. En septiembre pasado, la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CPI) votó no mantener la suspensión parcial de Bielorrusia y Rusia, restableciendo sus plenos derechos, una decisión que daba permiso a los atletas de ambos países a competir libremente en los Juegos Paralímpicos, una vez clasificados.