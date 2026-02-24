Cronología de la guerra de Ucrania: de la invasión al cuarto aniversario
- El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania por tierra, mar y aire
- Ucrania ha cedido territorio pero ha resistido con ayuda de EE.UU. y aliados europeos
La guerra en Ucrania cumple este martes cuatro años desde que Rusia comenzó su invasión. La inteligencia de EE.UU. llevaba semanas advirtiendo de que Rusia estaba concentrando tropas cerca de la frontera con Ucrania, cuando el 24 de febrero de 2022 Moscú invadió a su vecino por tierra, mar y aire.
Fue el inicio de la mayor guerra en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, una que ha dejado centenares de miles de muertos y heridos (casi dos millones según algunas fuentes); más de cinco millones de refugiados; ha destruido zonas enteras de Ucrania; ha enfrentado de manera indirecta a dos potencias nucleares (EE.UU. y Rusia) y ha desencadenado en Europa una carrera para el rearme.
Rusia ataca Ucrania por tierra, mar y aire tras semanas concentrando tropas en la fronteray consigue llegar a las puertas de Kiev en la primera semana de guerra.
La UE y EE.UU. acuerdan "saciones masivas" contra Rusia
Combates en la central nuclear de Zaporiyia
Rusia se hace con el control de la mayor central nuclear de Ucrania y de Europa. Los enfrentamientos y cruce de artillería en los alrededores de la planta causan la alerta mundial. Desde entonces, la central será uno de los puntos calientes de la guerra y el OIEA ejercerá una supervisión.
Rusia y Ucrania se sientan a negociar en Turquía.
Rusia pide la neutralidad de Ucrania y Kiev, a cambio, exige garantías de seguridad. Las conversaciones terminan sin acuerdo, aunque Rusia reduce su ofensiva.
Kiev anuncia la rendición de Mariúpol y Rusia logra unir el Donbás con la ocupada Crimea. Miles de personas han muerto en el cerco y los bombardeos de Mariúpol.
La reconquista de Bucha y otras localidades cercanas a Kiev por las tropas ucranianas destapa posibles crímenes de guerra de las tropas rusas, con centenares de civiles asesinados.
Un bombardeo mata al menos a 50 personas en la estación de Kramatorsk, al este de Ucrania. La estación es un nudo de comunicaciones para la evacuación de civiles hacia el oeste.
EE.UU. entrega misiles de largo alcance HIMARS a Ucrania
La cumbre de la OTAN en Madrid adopta un nuevo concepto estratégico que define a Rusia como la "principal amenaza". Sin embargo, no abre la puerta a Ucrania.
Rusia anuncia el control total de Lugansk tras la caída de Lysychansk.
Rusia y Ucrania firman un acuerdo para permitir la exportación de cereales a través del mar Negro.
Muere en un atentado en Moscú Daria Dugina, hija del filósofo Alexander Dugin, cercano a Putin. Ucrania niega su implicación.
Un sabotaje causa explosiones submarinas que inutiliza los gasoductos Nord Stream 1 y 2, pensados para llevar el gas ruso a Europa.
Ucrania lanza una contraofensiva relámpago a principios de septiembre y logra recuperar en apenas unos días prácticamente todo Járkov. Putin ordena una movilización parcial de 300.000 reservistas
Atentado ucraniano contra el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia.
Rusia inicia una campaña de bombardeos contra las instalaciones energéticas ucranianas antes del invierno. Moscú repite cada año este tipo de ataques, que provocan apagones y cortes de calefacción y agua.
Kiev logra su mayor avance en el frente sur desde que empezó la guerra hasta que consigue recuperar la ciudad de Jersón. Ante el empuje ucraniano, Putin nombra nuevo comandante a Serguéi Surovikin, que inicia los bombardeos contra infraestructuras eléctricas.
Un misil ruso mata a dos personas en Polonia, según Moscú, por error. La OTAN eleva la alerta.
La corrupción golpea al Gobierno de Zelenski, que cesa a varios cargos en el Gobierno, las regiones y las fuerzas de seguridad
La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Putin acusado de supuestos crímenes de guerra.
Caída de Bajmut
El grupo de mercenarios Wagner asegura que ya controla la ciudad de Bajmut, un nudo clave, donde se han producido durísimos combates.
Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin cuando un dron impacta en el Kremlin.
Más de 8 millones de refugiados
El éxodo de refugiados se inició nada más comenzar la invasión. Para junio de 2023, eran más de 8,2 millones de ucranianos los que habían abandonado el país para buscar protección en otros estados europeos, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Destrucción de la presa de Nova Kajovka
La ruptura de la importante presa de Nova Kajovka, a orillas del río Dniéper, que divide a las tropas rusas de las ucranianas, provoca la evacuación de miles de residentes a ambos lados y daños ecológicos. Moscú y Kiev se acusan mutuamente del ataque.
El conflicto entre los jefes militares de Moscú y el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, deriva en una insurreción.
Los efectivos de Wagner toman Rostov del Don y se dirigen hacia Moscú, pero no llegan a la capital rusa y abandonan antes su rebelión. Es el mayor desafío al poder de Putin hasta el momento.
Muere Prigozhin, líder de Wagner, en un supuesto accidente de avión.
EE.UU. envían misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania
La UE inicia conversaciones de adhesión con Kiev
Ucrania recibe los primeros aviones F-16 de sus aliados.
Cumbre de París.
Los líderes europeos se reúnen para mostrar su apoyo a Ucrania ante el cambio de postura de EE.UU. tras la llegada de Trump al poder.
Visita fallida Zelenski a la Casa Blanca que se zanja con un enfrentamiento en directo con Trump y con su vicepresidente, JD Vance https://www.rtve.es/noticias/20250228/zelenski-abandona-casa-blanca-sin-firmar-acuerdo-tierras-raras-trump/16471519.shtml
Nuevas negociaciones en Turquía, que se saldan solo con un intercambio de prisioneros.
Protestas contra la corrupción en Ucrania.
Las protestas ciudadanas obligan a Zelenski a dar marcha atrás en unas reformas que pretendían controlas las agencias anticorrupción.
Trump y Putin sellan en Alaska el deshielo entre EE.UU. y Rusia pero dejan en el aire el futuro de la guerra en Ucrania.
Nueva visita de Zelenski a Trump. Esta vez no hay enfrentamiento y ambos hablan sobre garantías de seguridad para Ucrania.
Mueren 23 personas en uno de los peores ataques contra Kiev.
El plan de paz de 28 puntos para Ucrania, propuesto y respaldado por Estados Unidos, obligaría a Kiev a ceder Crimea y las regiones de Donetsk y Lugansk, renunciar a entrar en la OTAN y reducir su ejército.
La UE renuncia a usar los fondos rusos congelados por las sanciones para financiar a Ucrania, y en su lugar emitirá eurobonos.
Muere un alto mando del Ejército ruso en un atentado en Moscú. Se trata de Fanil Sarvárov, jefe de la dirección de operaciones militares del Estado Mayor.
Trump y Zelenski se reúnen de nuevo, esta vez en la residencia del presidente de EE.UU. en Florida, y aseguran que la paz está "cerca".
Trump y Zelenski se reúnen en Davos
El presidente ucraniano asegura que ha pactado las garantías de seguridad con el estadounidense, y carga contra la debilidad europea.
La reunión tiene lugar en Emiratos Árabes Unidos. El reparto territorial del Donbás es el principal tema sobre la mesa.
La segunda reunión tripartita en Abu Dabi acuerda un intercambio de prisioneros.
Concluyen en Ginebra las "difíciles" negociaciones tripartitas sobre Ucrania sin acuerdo para un alto el fuego.
La guerra en Ucrania cumple cuatro años.
Esto es, en resumen, lo que ha ocurrido hasta ahora. Los frentes están estables: Rusia avanza pero sin ganancias estratégicas. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia, con la medicación de EE.UU., no han dado resultado por el momento. Putin exige que Ucrania se retire del territorio que aún controla en el Donbás, y el Gobierno del presidente Volodimir Zelenski se niega. La contienda entra ahora en su quinto año y parece destinada a continuar.