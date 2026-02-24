Cronología de la guerra de Ucrania: de la invasión al cuarto aniversario

La guerra en Ucrania cumple este martes cuatro años desde que Rusia comenzó su invasión. La inteligencia de EE.UU. llevaba semanas advirtiendo de que Rusia estaba concentrando tropas cerca de la frontera con Ucrania, cuando el 24 de febrero de 2022 Moscú invadió a su vecino por tierra, mar y aire.

Fue el inicio de la mayor guerra en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, una que ha dejado centenares de miles de muertos y heridos (casi dos millones según algunas fuentes); más de cinco millones de refugiados; ha destruido zonas enteras de Ucrania; ha enfrentado de manera indirecta a dos potencias nucleares (EE.UU. y Rusia) y ha desencadenado en Europa una carrera para el rearme.