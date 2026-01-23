El reparto del Donbás, clave en la primera reunión directa de Rusia y Ucrania mediada por EE.UU.

El reparto del Donbás, territorio oriental de Ucrania compuesto por las regiones administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk, va a ser una cuestión clave en la primera reunión directa entre equipos negociadores de Moscú y Kiev mediada por EE.UU. desde que comenzó la guerra en 2022, que se va a celebrar este viernes en Emiratos Árabes Unidos.

A lo largo de la contienda, Rusia ha logrado controlar prácticamente toda Lugansk y más tres cuartos de Donetsk, y el presidente ruso, Vladimir Putin, exige que Ucrania ceda la porción de Donetsk que sigue controlando para acceder a parar la guerra, a lo que Ucrania se opone.

El Kremlin ya ha advertido de que, si no se soluciona la cuestión territorial, no habrá una paz "duradera", tras las negociaciones mantenidas la pasada madrugada entre Putin y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que ya viajan a Abu Dabi desde la capital rusa, adonde habían volado procedentes de Suiza, donde a su vez ya se habían reunido, durante el Foro Económico Mundial de Davos, con emisarios ucranianos y rusos.

"Lo importante es que durante estas negociaciones entre nuestro presidente y los americanos se constató de nuevo que sin la solución de la cuestión territorial (...) no se puede esperar el logro de un arreglo duradero", ha expresado Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, según ha publicado la agencia TASS.

Que el ejército ucraniano se retire El asesor ha especificado que esa solución debe seguir "la fórmula acordada en Anchorage", en referencia a la reunión mantenida en agosto pasado entre Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que el republicano renunció a exigir a Moscú un inmediato alto el fuego como preludio de un arreglo del conflicto. "Nosotros, como subrayó Vladímir Putin, estamos sinceramente interesados en el arreglo de la crisis ucraniana por métodos político-diplomáticos. Pero, mientras esto no ocurra, Rusia proseguirá de manera consecuente logrando los objetivos de la operación militar especial en el campo de batalla", ha subrayado. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha insistido que, como condición necesaria para resolver el conflicto, el ejército ucraniano debe abandonar todo el territorio del Donbás. "Es bien sabido que la postura de Rusia es que Ucrania y las fuerzas armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás; deben retirarse de allí. Esta es una condición muy importante", ha agregado.

La crucial cuestión territorial Tanto el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como Witkoff, afirmaron que la única cuestión por resolver para poner fin a la guerra es el reparto del Donbás. El mandatario aseguró que la crucial cuestión territorial se tratará en las conversaciones trilaterales en Abu Dabi. Y afirmó que espera que sus emisarios y los rusos presenten las opciones que están dispuestas a aceptar y confía en que pueda llegarse a un acuerdo. Sobre las negociaciones abiertas o con mediación estadounidense para terminar con la invasión liderada por el Kremlin, el líder ucraniano ya dijo este jueves, en Davos, tras reunirse con el presidente Donald Trump, que los documentos que se están elaborando con Washington están "casi listos". Y dijo que el proceso negociador "no es sencillo". Además, adelantó las reuniones que van a tener lugar en Emiratos Árabes para desatascar el diálogo. Zelenski explicó que ambas delegaciones abordaron cuestiones como las "garantías de seguridad" que Kiev exige a Washington como condición para blindar cualquier acuerdo con Rusia, o el paquete económico que iría adscrito al pacto. "Sin el documento sobre las garantías de seguridad no vamos a conseguir detener la guerra".

Los activos rusos congelados En la reunión de anoche entre los asesores estadounidenses y Putin se abordó la creación de la denominada Junta de Paz para Gaza, impulsada por Trump para supervisar el alto el fuego en la Franja -pero que el mandatario republicano pretende ampliar a otros conflictos- y Moscú insistió en su voluntad de transferir a esa organización 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados en territorio estadounidense. El presidente ruso planteó además a Witkoff y Kushner, yerno de Trump, que el resto de los activos congelados podrían dedicarse como reparación a la reconstrucción de los territorios ucranianos arrasados por la guerra, aunque con la condición de que sea "tras la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania". Al respecto, Zelenski ha afirmado este viernes que presionará para poder usar todos los activos rusos congelados para financiar la recuperación de la posguerra en Ucrania. Trump presenta su controvertida Junta de Paz: "La ONU tiene un gran potencial, pero no lo utiliza"

Las delegaciones Representantes de Ucrania y Rusa se reunieron por última vez de forma directa en julio de 2025 en Estambul, con la mediación de Turquía. Ahora, en el que va a ser el primer encuentro con la mediación norteamericana, la delegación ucraniana en Abu Dabi estará compuesta, entre otros, por el jefe del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia; por el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Kirilo Budánov; y por el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov. También representantes del Ejército. Asimismo, la parte rusa estará dirigida por el almirante Ígor Kostiukov y el negociador habitual y asesor de Putin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev.