La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 11 de marzo, con Laura Pausini como invitada

Después de Jorge Drexler y la comparsa DSAS3 de Jesús Bienvenido, La Revuelta recibe este miércoles 11 de marzo a una de esas cantantes que han acompañado a varias generaciones con sus éxitos. Laura Pausini es la invitada de David Broncano en el programa de hoy, que podrás seguir en el horario habitual, a partir de las 21:40 en directo y en abierto por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para la grabación del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.