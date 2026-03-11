La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 11 de marzo, con Laura Pausini como invitada
- La cantante italiana presenta su nuevo disco, Yo canto 2, que incluye una versión reggaeton del "Porque te vas"
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Jorge Drexler
Después de Jorge Drexler y la comparsa DSAS3 de Jesús Bienvenido, La Revuelta recibe este miércoles 11 de marzo a una de esas cantantes que han acompañado a varias generaciones con sus éxitos. Laura Pausini es la invitada de David Broncano en el programa de hoy, que podrás seguir en el horario habitual, a partir de las 21:40 en directo y en abierto por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para la grabación del programa en el teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Laura Pausini presenta su nuevo disco en ‘La Revuelta’
A sus 51 años y con más de tres décadas de carrera musical, Laura Pausini sigue acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales con sus grandes éxitos como “Se fue”, “En cambio no” o “Entre tú y mil mares”. Tras ejercer como maestra de ceremonias en Eurovisión 2022, este año la cantante italiana fue la encargada de interpretar el himno de su país en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, y hoy visita La Revuelta, tal y como ya había anunciado David Broncano, para presentar su nuevo disco, Yo canto 2, en el que incluye versiones de clásicos como “Porque te vas”, el gran himno de Jeanette.
Además, Jorge Ponce trae las últimas novedades sobre el gran evento deportivo de La Revuelta, el torneo denominado “La petanca del año”, que tendrá lugar el jueves 23 de abril y que ya está dando mucho de qué hablar. Por el momento, Pablo Alborán se ofreció a componer e interpretar una canción que sirva de sintonía para la competición, con el compromiso de comercializarla y donar los beneficios a fines solidarios.