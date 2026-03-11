Jorge Ponce resuelve la polÃ©mica sobre la Petanca del AÃ±o de La Revuelta: "Â¡Hay petanca para todos!"

Se ha liado. Jorge Ponce había promovido la organización de “La petanca del año” como una iniciativa sana y positiva, aunando deporte y humor, pero no todo el mundo está de acuerdo con la idea. El cómico malagueño ha mostrado algunas publicaciones y comentarios en redes sociales de federaciones y usuarios que muestran su rechazo a las bromas de La Revuelta, pero ha conectado con el presidente de la Federación Española de Petanca para tender puentes y recibir su beneplácito: “¡Hay petanca para todos”.

La petanca y la broma son compatibles

El 29 de enero, Jorge Ponce presentó en La Revuelta la web petanca.net y la iniciativa de organizar un torneo de petanca que devolviera a este deporte al lugar que le corresponde, como reclamó una espectadora a David Broncano. La mayoría de los mensajes de aficionados y profesionales fueron favorables, Pablo Alborán se ofreció a hacer la canción oficial del torneo y Leiva se postuló como artista invitado para la actuación del intermedio. Y, hace apenas unos días, Ponce y Christophe Lacampagne, presidente del club de petanca Palomeras, de Vallecas, anunciaron la fecha en la que se celebrará el evento denominado “La petanca del año”.

Todo iba bien hasta que la Federación Madrileña de Petanca mostró de forma pública y oficial su descontento con la propuesta, acusando al programa de “pisotear y denigrar un deporte minoritario” y usarlo como “blanco fácil” de las bromas: “Bastante vergonzoso”. Un comunicado que contó con el apoyo de algunos usuarios, por lo que el propio Christophe Lacampagne quiso entrar a calmar las aguas, asegurando que “la producción quiere montar una pista real de petanca, algo que nunca se ha hecho en televisión”, lo cual iba a dar al deporte “bastante más tiempo de visibilidad”.

Para terminar de limar asperezas y asegurarse de contar con la aprobación de la máxima autoridad competente en nuestro país, Jorge Ponce ha conectado en directo con Antonio Pérez Arcas, presidente de la Federación Española de Petanca: “No es que haya petanca para todos, es que la petanca es de todos y de todas las edades”, ha subrayado, aceptando de buen grado las bromas respecto a su deporte, pero recordando que llevan más de medio siglo luchando contra “el tópico de que la petanca es de mayores. La petanca de competición también es juvenil”, y España va a ser pionera organizando un campeonato infantil mixto. Por su parte, Christophe Lacampagne ha recordado que, desde su propio origen, inventado por un grupo de amigos de la Provenza para que otro amigo pudiera hacer deporte sin moverse del sitio. “Es un deporte de amistad y compañerismo”, agregaba Antonio Pérez, que concluía: “La petanca es de todos y para todos, con y sin bromas”.