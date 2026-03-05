Jorge Ponce da la exclusiva y desvela la fecha y detalles de "La Petanca del año", el gran evento deportivo de La Revuelta

La gran velada de petanca de La Revuelta es una realidad y ya tenemos fecha confirmada. Todo empezó con la propuesta de una espectadora a David Broncano y, ahora, el evento más esperado e inesperado a la vez ya tiene fecha y nuevos detalles. ‘La petanca del año’ se celebrará el próximo 23 de abril, con parejas formadas por un jugador profesional y un famoso, invitados, música y muchas más sorpresas. Así lo ha anunciado Jorge Ponce en el programa de este jueves 5 de marzo, acompañado por Christophe Lacampagne, presidente del club de Palomeras.

“Gana quien más se arrima” Ese es el eslogan con el que se ha presentado el spot para anunciar la fecha del torneo de petanca de La Revuelta. Un detalle más de los que se van conociendo sobre el gran evento, que se suma las informaciones que ha ido adelantando Jorge Ponce a lo largo de las semanas. Entre ellas, que la organización contará con la participación de Christophe Lacampagne, presidente del club de Palomeras, que ha estado presente en el anuncio de la fecha y ha aportado algunos datos sobre el deporte: la mitad de los jugadores federados a nivel mundial están en Francia, especialmente en el sur, con un total de 300.000, muy por encima del segundo país, España, que cuenta con 22.000 federados. “Ahora vamos a poner a España la primera”, bromeaba el especialista sobre la trascendencia del torneo. Hace unas semanas, Ponce reveló también cómo está planificado que sea el campo de juego sobre el escenario de La Revuelta. 03.31 min La Revuelta | En la petanca del año "gana quien más se arrima"