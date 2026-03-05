Jorge Ponce da la exclusiva y desvela la fecha y detalles de "La Petanca del año", el gran evento deportivo de La Revuelta
- Entre las novedades, Ponce presenta el spot oficial del torneo de petanca, con el eslogan "Gana quien más se arrima"
- Antonio Resines defiende la sanidad pública tras su "pequeño percance": así fue su operación a corazón abierto
La gran velada de petanca de La Revuelta es una realidad y ya tenemos fecha confirmada. Todo empezó con la propuesta de una espectadora a David Broncano y, ahora, el evento más esperado e inesperado a la vez ya tiene fecha y nuevos detalles. ‘La petanca del año’ se celebrará el próximo 23 de abril, con parejas formadas por un jugador profesional y un famoso, invitados, música y muchas más sorpresas. Así lo ha anunciado Jorge Ponce en el programa de este jueves 5 de marzo, acompañado por Christophe Lacampagne, presidente del club de Palomeras.
“Gana quien más se arrima”
Ese es el eslogan con el que se ha presentado el spot para anunciar la fecha del torneo de petanca de La Revuelta. Un detalle más de los que se van conociendo sobre el gran evento, que se suma las informaciones que ha ido adelantando Jorge Ponce a lo largo de las semanas. Entre ellas, que la organización contará con la participación de Christophe Lacampagne, presidente del club de Palomeras, que ha estado presente en el anuncio de la fecha y ha aportado algunos datos sobre el deporte: la mitad de los jugadores federados a nivel mundial están en Francia, especialmente en el sur, con un total de 300.000, muy por encima del segundo país, España, que cuenta con 22.000 federados. “Ahora vamos a poner a España la primera”, bromeaba el especialista sobre la trascendencia del torneo. Hace unas semanas, Ponce reveló también cómo está planificado que sea el campo de juego sobre el escenario de La Revuelta.
Música en ‘La petanca del año’
Por el momento hay dos artistas que han anunciado su compromiso con el evento deportivo del año. Leiva, que estuvo presente en el momento en que una espectadora reclamó a Broncano que le diera a la petanca el lugar que le corresponde, accedió a llevar a cabo el show del intermedio, al más puro estilo Superbowl. Y Pablo Alborán, que aprendió a jugar de niño y regaló unos boliches a Broncano en su última visita al programa, se comprometió a componer e interpretar, junto a Ricardo Castella y Grison, una canción que sirva de sintonía de cabecera para el torneo, a condición de que sea comercializada para destinar a fines solidarios los beneficios recaudados.