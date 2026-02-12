'La petanca del aÃ±o', la nueva genialidad de Jorge Ponce para La Revuelta: Â¿QuiÃ©n actuarÃ¡ en el show del descanso?

La Revuelta es un hervidero de ideas locas que brotan habitualmente de las mentes de Jorge Ponce y el equipo de guion del programa. Pero, pero por disparatadas que parezcan, se suelen llevar a cabo. Ya sucedió con la declaración de la renta a una espectadora, el “Día de No Broncano” o el tobogán por el que muchos invitados acceden al escenario del teatro. Y, ahora, Ponce está en proceso de preparar su nueva genialidad: "La Petanca del Año", una velada dedicada en su totalidad al deporte de los boliches, gracias a la reclamación de una espectadora.

Así será el especial de petanca de La Revuelta

David Broncano reveló durante la entrevista con Leiva que fue precisamente mientras tomaba algo con él cuando fueron abordados por una mujer que reivindicó la dignidad de la petanca. El origen de su reclamación fueron las bromas del programa con un espectador elegido para el bidé que aseguró ser campeón de España de este deporte. Dicho y hecho, Jorge Ponce se comprometió a devolver la petanca al lugar que se merece y lo que nació como una broma va tomando forma semana a semana. “Vamos a llevar la petanca al prime time con un programa especial, se va a poner una pista de arena y va a ser como la velada de Ibai: la Petanca del año”, manifestó Ponce, que anunció que se formarán parejas de jugadores profesionales con invitados famosos. Incluso se espera que haya una actuación en el intermedio, al más puro estilo Super Bowl.

07.25 min La Revuelta | Jorge Ponce apuesta por la petanca

Un par de semanas después, Ponce volvió a referirse al futuro evento, desvelando que el programa ha recibido muchos mensajes al respecto: “Nos apoya casi más gente que al PSOE en Aragón”, bromeaba al cómico malagueño. Para seguir avanzando en los preparativos y conocer mejor algunos detalles de esta práctica deportiva, La Revuelta contactó con Christophe Lacampage, Presidente del Club de petanca Palomeras: “Francia y España son los dos países más punteros”, explicaba el especialista, con “más de 20.000 federados en España, y hay alrededor de 300.000 jugadores”. En “La Petanca del Año”, el programa intentará contar también con la presencia del francés Tanguy Penin, jugador e influencer de este juego, especializado en la disciplina del freestyle. Aunque todavía no hay fecha fijada, seguiremos conociendo los detalles de una noche que promete ser inolvidable.