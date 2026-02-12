Segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, en directo en vídeo: Hoy descubrimos a los últimos finalistas

El Benidorm Fest 2026 continúa esta misma noche con su segunda semifinal. Este martes conocimos los nombres de los primeros artistas clasificados para la gran final y hoy descubriremos a los últimos participantes en sumarse a esta lista.

Nueve artistas compiten este jueves por una de las plazas, con seis en juego. ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis presentan esta noche sus canciones, con estilos muy variados: pop, electrónica, bachata, copla eléctrica… Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand nos acompañan en una noche inolvidable más.