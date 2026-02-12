Segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, en directo en vídeo: Hoy descubrimos a los últimos finalistas
- Nueve artistas se juegan su paso a la gran final del sábado
- Solo seis se clasificarán y lucharán por la Sirenita
El Benidorm Fest 2026 continúa esta misma noche con su segunda semifinal. Este martes conocimos los nombres de los primeros artistas clasificados para la gran final y hoy descubriremos a los últimos participantes en sumarse a esta lista.
Nueve artistas compiten este jueves por una de las plazas, con seis en juego. ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis presentan esta noche sus canciones, con estilos muy variados: pop, electrónica, bachata, copla eléctrica… Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand nos acompañan en una noche inolvidable más.
En directo, la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026
-
19:17
En el Benidorm Calling, Ángela Fernández y Lalachus nos traen la ultimísima hora de todo lo que ocurre en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm de la mano de los propios artistas participantes. Empezará en unos 15 minutos, a las 19.30 horas, y podrás verlo en RTVE Play. ¡Marca bien la hora para no perderte nada de nada!
-
19:08
ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis actuarán esta misma noche tras el partido de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Habrá un poco de todo respecto a estilos musicales en sus propuestas, que van de géneros como el pop hasta la bachata, que irrumpe con fuerza.
-
19:04
Ya hay seis artistas clasificados para la gran final: Kenneth, Izan Llunas, María León Ft. Julia Medina, KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS y Mikel Herzog Jr fueron los más votados de la primera semifinal, pero ¿quiénes lograrán el pase en esta segunda gala?
-
18:58
Ya es jueves y con él llega la segunda semifinal del Benidorm Fest. ¡Hay mucho en juego! Esta noche nueve artistas se disputarán el pase a la gran final del certamen, para la que solo quedan seis plazas disponibles. En este minuto a minuto podrás seguir todo lo que ocurra en la segunda semifinal en directo.