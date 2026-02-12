Estos son los participantes y el orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026
- De los nueve participantes, tan solo seis pasan a la gran final del sábado 14
La noche del martes pusimos cara a los primeros seis finalistas del Benidorm Fest 2026. Ahora falta conocer a los otros seis. ¿Quién será el sucesor o sucesora de Melody? Esta misma noche vamos a descubrir las nueve puestas en escena restantes. Ten en cuenta que también puedes votar gratuitamente a tu favorita de esta gala en la plataforma RTVE Play. Javier Ambrossi, Inés Hernand y Jesús Vázquez conducirán la Segunda Semifinal que abrirá la joven ASHA con "Turista" y la cerrará el trío musical formado por Miranda! & bailamamá con "Despierto Amándote". Entre medias pasarán por el escenario KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán y MAYO.
El ganador o ganadora del Benidorm Fest recibirá un premio en metálico de 150.000 euros, una dotación incorporada a partir de la edición de 2026 para impulsar la carrera musical del vencedor, con una parte destinada al intérprete y otra a los compositores del tema. Esta noche también podremos disfrutar de las actuaciones de Luz Casal y Abraham Mateo.
1.ASHA canta "Turista"
2.KU Minerva canta "No Volveré A Llorar"
3.Funambulista canta "SOBRAN GILIPO**AS"
4.Dani J canta "Bailándote"
5.The Quinquis canta "Tú No Me Quieres"
6.Atyat canta "Dopamina"
7.Rosalinda Galán canta "Mataora"
8.MAYO canta "Tócame"
9.Miranda! & bailamamá cantan "Despierto Amándote"
Las novedades del Benidorm Fest 2026
La quinta edición del Benidorm Fest llega cargada de novedades para celebrar su aniversario: nuevos presentadores, nuevo equipo artístico y una imagen gráfica renovada firmada por el diseñador Iñaki San Juan. Entre los principales cambios destaca la incorporación de un premio en metálico de 150.000 euros, que se suma al trofeo de la Sirenita y que se repartirá entre intérpretes y autores de la canción ganadora, manteniéndose íntegros los derechos editoriales para la autoría.
El certamen refuerza además su proyección internacional con nuevos reconocimientos y alianzas. Estrena el Premio Spotify, que permitirá al artista ganador grabar un Spotify Single en Estocolmo, y consolida la colaboración de RTVE con Univision, ofreciendo a uno de los participantes la oportunidad de viajar a Estados Unidos y grabar un single con un productor destacado de la música latina, ampliando así el alcance del festival más allá del propio certamen.