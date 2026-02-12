Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Benidorm Fest 2026

Estos son los participantes y el orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

  • De los nueve participantes, tan solo seis pasan a la gran final del sábado 14
  • No te pierdas toda la última hora de Benidorm Fest en el portal web de RTVE
Estos son los participantes y el orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026
La Segunda Semifinal la abre ASHA y la cierra Miranda! & bailamamá
Patri Campos
Patri Campos

La noche del martes pusimos cara a los primeros seis finalistas del Benidorm Fest 2026. Ahora falta conocer a los otros seis. ¿Quién será el sucesor o sucesora de Melody? Esta misma noche vamos a descubrir las nueve puestas en escena restantes. Ten en cuenta que también puedes votar gratuitamente a tu favorita de esta gala en la plataforma RTVE Play. Javier Ambrossi, Inés Hernand y Jesús Vázquez conducirán la Segunda Semifinal que abrirá la joven ASHA con "Turista" y la cerrará el trío musical formado por Miranda! & bailamamá con "Despierto Amándote". Entre medias pasarán por el escenario KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán y MAYO.

El ganador o ganadora del Benidorm Fest recibirá un premio en metálico de 150.000 euros, una dotación incorporada a partir de la edición de 2026 para impulsar la carrera musical del vencedor, con una parte destinada al intérprete y otra a los compositores del tema. Esta noche también podremos disfrutar de las actuaciones de Luz Casal y Abraham Mateo.

1.ASHA canta "Turista"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "Turista" de ASHA - Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "Turista", vídeo musical de la canción de ASHA

2.KU Minerva canta "No Volveré A Llorar"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "No Volveré a Llorar" de KU Minerva - Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "No Volveré a Llorar", vídeo musical de la canción de KU Minerva

3.Funambulista canta "SOBRAN GILIPO**AS"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "SOBRAN GILIPO**AS" de Funambulista - Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "SOBRAN GILIPO**AS", vídeo musical de la canción de Funambulista

4.Dani J canta "Bailándote"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "Bailándote" de Dani J - Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "Bailándote", vídeo musical de la canción de Dani J

5.The Quinquis canta "Tú No Me Quieres"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "Tú No Me Quieres" de The Quinquis | Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "Tú No Me Quieres", vídeo musical de la canción de The Quinquis

6.Atyat canta "Dopamina"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "Dopamina" de Atyat - Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "Dopamina", vídeo musical de la canción de Atyat

7.Rosalinda Galán canta "Mataora"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "Mataora" de Rosalinda Galán | Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "Mataora", vídeo musical de la canción de Rosalinda Galán

8.MAYO canta "Tócame"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "Tócame" de MAYO - Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "Tócame", vídeo musical de la canción de MAYO

9.Miranda! & bailamamá cantan "Despierto Amándote"

Para todos los públicos Benidorm Fest 2026 | "Despierto Amándote" de Miranda! & bailamamá | Ver vídeo | Ver
Benidorm Fest 2026 | "Despierto Amándote", vídeo musical de la canción de Miranda! & bailamamá

Las novedades del Benidorm Fest 2026

La quinta edición del Benidorm Fest llega cargada de novedades para celebrar su aniversario: nuevos presentadores, nuevo equipo artístico y una imagen gráfica renovada firmada por el diseñador Iñaki San Juan. Entre los principales cambios destaca la incorporación de un premio en metálico de 150.000 euros, que se suma al trofeo de la Sirenita y que se repartirá entre intérpretes y autores de la canción ganadora, manteniéndose íntegros los derechos editoriales para la autoría.

El certamen refuerza además su proyección internacional con nuevos reconocimientos y alianzas. Estrena el Premio Spotify, que permitirá al artista ganador grabar un Spotify Single en Estocolmo, y consolida la colaboración de RTVE con Univision, ofreciendo a uno de los participantes la oportunidad de viajar a Estados Unidos y grabar un single con un productor destacado de la música latina, ampliando así el alcance del festival más allá del propio certamen.

Es noticia: