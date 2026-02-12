Estos son los participantes y el orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

La noche del martes pusimos cara a los primeros seis finalistas del Benidorm Fest 2026. Ahora falta conocer a los otros seis. ¿Quién será el sucesor o sucesora de Melody? Esta misma noche vamos a descubrir las nueve puestas en escena restantes. Ten en cuenta que también puedes votar gratuitamente a tu favorita de esta gala en la plataforma RTVE Play. Javier Ambrossi, Inés Hernand y Jesús Vázquez conducirán la Segunda Semifinal que abrirá la joven ASHA con "Turista" y la cerrará el trío musical formado por Miranda! & bailamamá con "Despierto Amándote". Entre medias pasarán por el escenario KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán y MAYO.

El ganador o ganadora del Benidorm Fest recibirá un premio en metálico de 150.000 euros, una dotación incorporada a partir de la edición de 2026 para impulsar la carrera musical del vencedor, con una parte destinada al intérprete y otra a los compositores del tema. Esta noche también podremos disfrutar de las actuaciones de Luz Casal y Abraham Mateo.

1.ASHA canta "Turista" 02.40 min Benidorm Fest 2026 | "Turista", vídeo musical de la canción de ASHA

2.KU Minerva canta "No Volveré A Llorar" 03.05 min Benidorm Fest 2026 | "No Volveré a Llorar", vídeo musical de la canción de KU Minerva

3.Funambulista canta "SOBRAN GILIPO**AS" 03.03 min Benidorm Fest 2026 | "SOBRAN GILIPO**AS", vídeo musical de la canción de Funambulista

4.Dani J canta "Bailándote" 03.00 min Benidorm Fest 2026 | "Bailándote", vídeo musical de la canción de Dani J

5.The Quinquis canta "Tú No Me Quieres" 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "Tú No Me Quieres", vídeo musical de la canción de The Quinquis

6.Atyat canta "Dopamina" 02.58 min Benidorm Fest 2026 | "Dopamina", vídeo musical de la canción de Atyat

7.Rosalinda Galán canta "Mataora" 02.54 min Benidorm Fest 2026 | "Mataora", vídeo musical de la canción de Rosalinda Galán

8.MAYO canta "Tócame" 02.22 min Benidorm Fest 2026 | "Tócame", vídeo musical de la canción de MAYO

9.Miranda! & bailamamá cantan "Despierto Amándote" 02.59 min Benidorm Fest 2026 | "Despierto Amándote", vídeo musical de la canción de Miranda! & bailamamá