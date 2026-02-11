Cataluña suspende este jueves la actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente por viento

La situación meteorológica en España se complica tras el paso de la borrasca Marta y la entrada inmediata de Nils. Este nuevo frente afectará a toda la Península y Baleares con lluvias abundantes, viento intenso y un fuerte temporal marítimo. Ante la gravedad de las previsiones, el Govern de la Generalitat de Cataluña ha tomado medidas excepcionales para este jueves.

Protecció Civil ha confirmado a RTVE que el ES-Alert se envía a toda Cataluña y que nunca se había mandado a todo el territorio. También es la primera ocasión que se envía por viento.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado este miércoles la suspensión de la actividad escolar, universitaria, deportiva y la sanitaria no urgente en toda la comunidad autónoma. Esta decisión responde a la previsión de rachas de viento muy fuertes que podrían poner en riesgo la seguridad ciudadana.

Desde el Ejecutivo catalán se ha hecho un llamamiento a la prudencia, pidiendo a la población que "evite desplazamientos innecesarios" y que se opte por el teletrabajo siempre que sea posible.

Alerta roja en la cornisa cantábrica El temporal marítimo será especialmente virulento en el norte. Galicia, País Vasco y Cantabria activarán este jueves la alerta roja por riesgo extraordinario. Se espera que las olas puedan alcanzar los 10 metros de altura en el litoral de Gipuzkoa y Bizkaia, impulsadas por vientos marinos que llegarán a los 88 kilómetros por hora. ““ El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha pedido extremar la "precaución con la caída de ramas, árboles y objetos en lugares elevados" debido a las rachas de viento que Nils dejará sentir tanto en el litoral gallego como en el este peninsular.

Ríos al límite en las Castillas La acumulación de agua de borrascas anteriores ha dejado las cuencas fluviales en una situación crítica. En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha elevado al nivel 2 el Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Pricam) en toda la comunidad. ““ Por su parte, Castilla y León ha declarado la situación de emergencia en la provincia de Segovia por el aumento del caudal en los ríos Riaza, Duratón y Eresma. A las lluvias persistentes se suma el deshielo provocado por unas temperaturas inusualmente altas para la época —con máximas de 20°C en el norte y 25°C en el Mediterráneo— y los desembalses preventivos en varias presas de la región.

Estragos en Andalucía y Extremadura Andalucía sigue siendo una de las zonas más castigadas. En Cádiz, la localidad de Grazalema podría registrar hoy más de 80 litros por metro cuadrado en 24 horas. Los efectos del temporal ya son visibles: en Ronda se ha procedido al desalojo de vecinos tras el derrumbe de una casa, mientras que en la aldea de El Rocío (Huelva) se han vertido más de 1.100 toneladas de arena para reparar las calles anegadas. El Consejo de Ministros declara zona de emergencia los municipios afectados por las últimas borrascas RTVE.es / EFE La red de transportes también se ha visto seriamente afectada. A media mañana de este miércoles, 164 carreteras permanecían cortadas por inundaciones y desprendimientos, de las cuales 121 se sitúan en territorio andaluz. Además, en Granada, más de 200 alumnos continúan sin clases presenciales debido a los daños en las rutas de transporte escolar.