Hora y dónde ver gratis en TV el Athletic Club - Real Sociedad, semifinales de Copa del Rey

Athletic Club - Real Sociedad, partido de semifinales de la Copa del Rey, se disputa este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas, en el estadio de San Mamés. Un derbi vasco de altura, aunque los equipos llegan en momentos distintos.

El equipo de San Sebastián, con la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo, ha cogido impulso y ha ascendido considerablemente en la Liga. De hecho, ahora mismo ocupa el octavo lugar en la clasificación. Por su parte, el Athletic, tras ser eliminado de la Liga de Campeones y lejos de los puestos europeos en Liga, la Copa es un auténtico bálsamo. Aunque los de Ernesto Valverde han conseguido una victoria en la última jornada del campeonato liguero, buscan con ahínco sacar ventaja en casa para afrontar con más garantías el partido de vuelta en el campo de la Real. Este duelo de vuelta tendrá lugar el miércoles 4 de marzo.

La última vez en la que los dos equipos vascos se enfrentaron en la Copa del Rey fue en la final de la edición 2019-20 y que se disputó un año más tarde, el 3 de abril de 2021, a causa de la pandemia. Un duelo definitivo que se llevó el equipo donostiarra y que se disputó a puerta cerrada en La Cartuja. Este título supuso la tercera Copa del Rey para la Real Sociedad; por su parte, el Athletic Club cuenta con 24 títulos coperos.

Para llegar a estas semifinales, "los leones" han eliminado al Ourense, a la Cultural Leonesa y al Valencia. Mientras, la Real Sociedad, en primera ronda, se deshizo del Negreira (0-3) y posteriormente del Reus, Eldense, Osasuna y Alavés en cuartos de final.

Duelo liguero entre el Athletic Club y la Real Sociedad