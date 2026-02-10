Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Pueyo y Sellés hacen historia y se meten en los cuartos en el sprint
- Tomás Guarino debuta en patinaje artístico, horas más tarde de que Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell participen en esquí de fondo
Sigue en directo la una nueva jornada de competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.
Ojo a los españoles: Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell en el esprint clásico en esquí de fondo por la mañana y desde las 18:30 horas, el programa corto del patinaje artístico y el debut de uno de los nombres de los que más se ha hablado estos días: Tomás Guarino, que lucirá su actual ejercicio basado en los 'minions',
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 10 de febrero, en directo
10:48
Y entre bajada y bajada, recordemos que los españoles Pueyo y Sellés han hecho historia al meterse en los cuartos de final del sprint en el esquí de fondo.
¡¡Doblete español en cuartos de final de esquí de fondo!!
Hito español en el esprint clásico, que tendrá a Jaume Pueyo (13º) y Bernat Sellés (29º) entre los mejores
Marc Collel finaliza su participación en #MilanoCortina2026 en el puesto 55
10:45
La italiana Pirovano solo entra 21 centésimas por detrás del crono de referencia de la austríaca.
10:43
Se mete la niebla en la pista y comienza a dificultar la bajada a las esquiadoras.
10:38
Qué gran bajada de la austriaca Raedler (1:36.65), que se pone al frente, de momento.
10:33
Gran descenso de la francesa Romane Miradoli, la primera en completar esta pista de velocidad.
10:30
Turno para la clasificación de la combinada, AHORA, EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play:
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/esqui-alpino-calificacion-combinada-jjoo-2026/
10:27
Doblete histórico para el esquí de fondo español en la prueba de sprint. Jaume Pueyo y Bernat Sellés se meten en los cuartos de final de la competición en Milano Cortina. Pueyo ha logrado ser decimotercero y Sellés vigesimonoveno.
10:13
El tercer español en liza, Bernat Sellés, entra en meta a +11.19, y se queda en el puesto 28. Hay que esperar a que acabe la prueba, pero podría colarse en los cuartos de final.
10:12
Llega ya Marc Colell, que entra a +20 segundos de la marca del americano. El debutante se queda, de momento, en el puesto 41, por lo tanto, fuera de los cuartos de final.
10:08
El noruego Klaebo entra en meta con una gran marca de 3:07.37 y le arrebata la primera plaza al estadounidense. El actual campeón olímpico de la modalidad se postula como el gran favorito para revalidar el oro logrado hace cuatro años.
10:06
Entra Jaume Pueyo, el primer español de los tres en competición en completar la ronda y acaba a +5.96 del tiempo de Odgen. De momento, se sitúa noveno y, salvo sorpresa, estará en la siguiente ronda.
10:03
El estadounidense Ogden acaba de arrebatarle la primera posición al nórdico en esta pista de Tesero (3:09.88)
10:02
El noruego Amundsen ha hecho una gran ronda clasificatoria y se sitúa, de momento, al frente del crono, con una marca de 3:14.12
9:56
Turno para la primera ronda clasificatoria en el sprint masculino. Aquí tenemos a tres deportistas españoles: Jaume Pueyo, que saldrá en el puesto 19, Marc Colell en el puesto 41 y Bernat Sellés en el puesto 48.
Síguelo EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/esqui-fondo-calificacion-sprint-jjoo-invierno/
9:53
La finlandesa Joensuu ha decidido meterse en el grupo de una de las grandes favoritas, la sueca Sundling. Sorprendentemente, la suiza Skistad ha decidido meterse con estos dos 'cocos' en el grupo 1 de los cuartos de final.
9:47
Ahora, están las esquiadoras eligiendo uno de los cinco grupos que quedarán configurados para disputar los cuartos de final del sprint femenino.
9:44
Finaliza la eliminatoria del sprint femenino y las suecas dominan con puño de hierro los cronos: L. Svahn, J. Sundling y J. Hagstroem
La estadounidense Lauren Jortberg marca la última plaza, la 30, que logra meterse en la siguiente ronda.
9:38
Las esquiadoras llegan fatigadísimas a la meta, ejemplo de la dureza de esta prueba al sprint de esquí de fondo, y eso que son las primeras clasificatorias. Las medallas en Milano Cortina van a estar muy caras.
9:33
Y desde las 10:25 horas, EN DIRECTO, los clasificatorios del patinaje de velocidad en pista corta.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/short-track-calificacion-jjoo-invierno-2026/
9:30
Son las suecas las que mandan en esta tanda clasificatoria en la prueba de sprint: L. Svahn, J. Sundling y J. Hagstroem
9:25
La sueca Linn Svahn marca, de momento, el mejor tiempo con un crono de 3.36.21
9:22
Nadine Fahndrich entra en meta con una marca de 3:39.87 La suiza, una de las favoritas, se reserva de cara a la siguiente ronda en el sprint
9:20
Y a partir de las 10:30 horas también podéis disfrutar de la fase de clasificación de la combinada del esquí alpino, EN DIRECTO, en RTVE PLAY
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/esqui-alpino-calificacion-combinada-jjoo-2026/
9:17
Sale una de las favoritas, la suiza Nadine Fahndrich, no se pierdan detalle de esta fase clasificatoria.
9:16
Comienza ya el esquí de fondo, no te lo pierdas AHORA, EN DIRECTO, en Teledporte y RTVE Play
9:05
Tomás Guarino, quizá para algunos el patinador artístico "de los minions", pero para otros todo un seis veces campeón de España y representante de nuestro país en numerosos campeonatos internacionales, toma parte en el programa corto de patinaje artístico que se inicia a las 18:30 horas (también con imagen en directo tanto en Teledeporte como en RTVE Play).
9:02
Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell son los españoles que participan en la modalidad de esprint clásico en esquí de fondo. Consta de sucesivas rondas eliminatorias alternando pruebas femeninas y masculinas desde las 9:15 horas, hora a la que comienza en Teledeporte y RTVE Play su retransmisión en directo con la clasificación, y hasta las 13:38, cuando está previsto el inicio de la final
9:00
¡Buenos y olímpicos días!
Sigue en directo con nosotros otro día de competición en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Una de las jornadas con más participación española, empezando desde casi ya mismo con esquí de fondo y acabando bien avanzada la tarde con patinaje artístico.