Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Pueyo y Sellés hacen historia y se meten en los cuartos en el sprint

Sigue en directo la una nueva jornada de competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Ojo a los españoles: Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell en el esprint clásico en esquí de fondo por la mañana y desde las 18:30 horas, el programa corto del patinaje artístico y el debut de uno de los nombres de los que más se ha hablado estos días: Tomás Guarino, que lucirá su actual ejercicio basado en los 'minions',