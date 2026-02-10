Estos son los participantes y el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026
- De los nueve participantes, tan solo seis pasan a la gran final del sábado 14
- No te pierdas toda la última hora de Benidorm Fest en el portal web de RTVE
¡Por fin podemos decir que arranca el Benidorm Fest 2026! Cinco años de historia. Cinco años de ilusión. Cinco años de cuando todo empezó. La primera edición se coronó Chanel con "SloMo". Después la siguieron Blanca Paloma y su "EAEA" y Nebulossa con "ZORRA". El último año, ya fue el turno de "ESA DIVA", de Melody. Y ahora... ¿Quién será el sucesor o sucesora de la ganadora andaluza? Esta misma noche tendremos la oportunidad de conocer las puestas en escena de 9 de los 18 participantes. Recuerda que tan solo seis pasarán a la gran final del sábado 14 de febrero, el día de San Valentín. También ten en cuenta que puedes votar gratuitamente a tu favorita de esta gala en la plataforma RTVE Play.
Javier Ambrossi, Inés Hernand y Jesús Vázquez conducirán la Primera Semifinal que abre la banda madrileña KITAI con "El Amor Te Da Miedo" y la cierra el joven Kenneth con "Los Ojos No Mienten". Entre medias pasarán por el escenario María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS y Mikel Herzog Jr. ¿Quiénes conseguirán su billete a la final? ¡Descúbrelo justo después de La Revuelta con David Broncano en La 1 de TVE y en RTVE Play!
El ganador del Benidorm Fest recibirá un premio en metálico de 150.000 euros, una dotación incorporada a partir de la edición de 2026 para impulsar la carrera musical del vencedor, con una parte destinada al intérprete y otra a los compositores del tema. Esta noche podremos disfrutar también de las actuaciones de Fangoria y una icónica del mundo eurovisivo como Paloma San Basilio.
1. KITAI- "El Amor Te Da Miedo"
2. María León ft. Julia Media - "Las Damas y el Vagabundo"
3. Luna Ki - "Bomba de amor"
4. Greg Taro- "velita"
5. Izan Llunas - "¿Qué vas a hacer?"
6. Dora & Marlon Collins - "Rákata"
7. Tony Grox & LUCYCALYS - "T AMARÉ"
8. Mikel Herzog Jr. - "Mi Mitad"
9. Kenneth - "Los Ojos No Mienten"
Las novedades del Benidorm Fest 2026
La quinta edición del Benidorm Fest llega cargada de novedades para celebrar su aniversario: nuevos presentadores, nuevo equipo artístico y una imagen gráfica renovada firmada por el diseñador Iñaki San Juan. Entre los principales cambios destaca la incorporación de un premio en metálico de 150.000 euros, que se suma al trofeo de la Sirenita y que se repartirá entre intérpretes y autores de la canción ganadora, manteniéndose íntegros los derechos editoriales para la autoría.
El certamen refuerza además su proyección internacional con nuevos reconocimientos y alianzas. Estrena el Premio Spotify, que permitirá al artista ganador grabar un Spotify Single en Estocolmo, y consolida la colaboración de RTVE con Univision, ofreciendo a uno de los participantes la oportunidad de viajar a Estados Unidos y grabar un single con un productor destacado de la música latina, ampliando así el alcance del festival más allá del propio certamen.