Estos son los participantes y el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

¡Por fin podemos decir que arranca el Benidorm Fest 2026! Cinco años de historia. Cinco años de ilusión. Cinco años de cuando todo empezó. La primera edición se coronó Chanel con "SloMo". Después la siguieron Blanca Paloma y su "EAEA" y Nebulossa con "ZORRA". El último año, ya fue el turno de "ESA DIVA", de Melody. Y ahora... ¿Quién será el sucesor o sucesora de la ganadora andaluza? Esta misma noche tendremos la oportunidad de conocer las puestas en escena de 9 de los 18 participantes. Recuerda que tan solo seis pasarán a la gran final del sábado 14 de febrero, el día de San Valentín. También ten en cuenta que puedes votar gratuitamente a tu favorita de esta gala en la plataforma RTVE Play.

Javier Ambrossi, Inés Hernand y Jesús Vázquez conducirán la Primera Semifinal que abre la banda madrileña KITAI con "El Amor Te Da Miedo" y la cierra el joven Kenneth con "Los Ojos No Mienten". Entre medias pasarán por el escenario María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS y Mikel Herzog Jr. ¿Quiénes conseguirán su billete a la final? ¡Descúbrelo justo después de La Revuelta con David Broncano en La 1 de TVE y en RTVE Play!

El ganador del Benidorm Fest recibirá un premio en metálico de 150.000 euros, una dotación incorporada a partir de la edición de 2026 para impulsar la carrera musical del vencedor, con una parte destinada al intérprete y otra a los compositores del tema. Esta noche podremos disfrutar también de las actuaciones de Fangoria y una icónica del mundo eurovisivo como Paloma San Basilio.

1. KITAI- "El Amor Te Da Miedo" 02.57 min Benidorm Fest 2026 | "El Amor Te Da Miedo", vídeo musical de la canción de KITAI

2. María León ft. Julia Media - "Las Damas y el Vagabundo" 02.52 min Benidorm Fest 2026 | "Las Damas y el Vagabundo", vídeo musical de la canción de María León ft. Julia Medina

3. Luna Ki - "Bomba de amor" 02.56 min Benidorm Fest 2026 | "Bomba de amor", vídeo musical de la canción de Luna Ki

4. Greg Taro- "velita" 03.00 min Benidorm Fest 2026 | "Velita", vídeo musical de la canción de Greg Taro

5. Izan Llunas - "¿Qué vas a hacer?" 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "¿Qué vas a hacer?", vídeo musical de la canción de Izan Llunas

6. Dora & Marlon Collins - "Rákata" 02.51 min Benidorm Fest 2026 | "Rakatá", vídeo musical de la canción de Dora & Marlon Collins

7. Tony Grox & LUCYCALYS - "T AMARÉ" 02.39 min Benidorm Fest 2026 | "T AMARÉ", vídeo musical de la canción de Tony Grox & LUCYCALYS

8. Mikel Herzog Jr. - "Mi Mitad" 03.03 min Benidorm Fest 2026 | "Mi Mitad", vídeo musical de la canción de Mikel Herzog Jr.

9. Kenneth - "Los Ojos No Mienten" 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "Los Ojos No Mienten", vídeo musical de la canción de Kenneth