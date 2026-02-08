Avance semanal de 'La Promesa' del 9 al 13 de febrero: Curro y Ángela hacen público su compromiso

¡Nos vamos de boda! Gracias a Margarita, Lorenzo ha cancelado su enlace con Ángela. Curro no lo ha dudado ni un segundo: ¡ha pedido matrimonio a la joven! Aunque, lógicamente, Leocadia no esté de acuerdo, todo indica que Curro y Ángela se convertirán en marido y mujer.

Manuel, a pesar de sus primeras reticencias a asistir a la fiesta, se llevó una grata sorpresa: conoció a una mujer misteriosa que logró despertar su interés. ¿De quién se trata? Si quieres saber lo que va a pasar del 9 al 13 de febrero aquí te dejamos el avance de los episodios 771 al 775.

Avance del capítulo 771 del lunes 9 de febrero Manuel fracasa en su intento de echar a Leocadia del palacio y claudica ante su amenaza de llevarse a Ángela con ella. Samuel cuenta a Petra que ha visto a Carlo y María besarse y ella le insiste en que así debe ser. El lacayo y la doncella se juntan después del beso: van por el buen camino, pero aún les queda mucho por recorrer. Martina y Adriano coinciden en que no pueden amarse, porque harían daño a mucha gente. Para sorpresa del conde, Jacobo anuncia que se marchan en dos semanas a Nueva York. Vera se disculpa con Teresa por lo mal que se ha portado con ella y el ama de llaves la perdona. Petra explica a las cocineras que no aceptó el ascenso porque prefiere hacerse cargo del refugio. Lorenzo, por su parte, se queja de que Curro y Ángela acudieron a la fiesta de los Artiaga y Leocadia le pide que lo supere. El capitán extiende el rumor de que Ángela está loca y paga su frustración con Margarita, ¡a quien amenaza de forma física! La Promesa: Lorenzo amenaza a Margarita t

Avance del capítulo 772 del martes 10 de febrero Margarita muestra a Alonso su preocupación por la rabia de Lorenzo. Vera se sincera con todo el servicio: Lope mintió. Una vez más, pide perdón a Teresa. Más tarde, las cocineras y Pía también se disculpan con el ama de llaves, aunque le aconsejan que no se deje influenciar por Cristóbal. Jacobo confirma a Adriano que Martina le ocultó que se iban en dos semanas a Nueva York. Y no duda en acusar a la hija de Margarita de haberle mentido... María y Carlo no se ponen de acuerdo en quién besó a quién. ¿Se terminarán enamorando? Alonso y Manuel discuten por la continuidad de Leocadia en La Promesa. La señora de Figueroa, por su parte, está indignada porque Lorenzo va hablando mal de Ángela. ¡El marqués se compromete a intervenir! Petra se preocupa porque el negocio de los churros no es suficiente para mantener el refugio. Toño y Enora esperan, nerviosos, el regreso de Manuel, que ha ido a hablar con Nazario. La Promesa: Vera se sincera con el servicio respecto a Lope MARTA GARCIA COMPANY MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 773 del miércoles 11 de febrero A pesar de que Nazario no aprueba el enlace, Enora y Toño anuncian a las cocineras que se van a casar. Como regalo de bodas, ¡Manuel correrá con todos los gastos! Leocadia descubre que el mayordomo le ha mentido y encarga a Santos que vigile a Cristóbal y Teresa. El ama de llaves hace un regalo a Cristóbal y se dan un beso en la comisura. ¿Avanzará esta historia? En el servicio, todos se preparan para la boda de Toño y Enora. Alonso se enfrenta a Lorenzo para que no reavive el asunto de la boda. El capitán achica, pero con la boca pequeña. Pía se preocupa por las idas y venidas de Carlo y María, quien sigue sin revelar que está embarazada. Curro y Ángela están cansados de esperar: quieren casarse ya, y deciden pasar a la ofensiva, ¡anunciando delante de toda la familia que están prometidos! Martina se disculpa con Adriano por haberle mentido y hacen las paces un poco a medias... Margarita se sincera con Martina: sabe quién es el hombre que la besó y no es del Patronato. La Promesa: Margarita sabe con quién se besó Martina

Avance del capítulo 774 del jueves 12 de febrero Tras el anuncio de boda, el marqués defiende a Curro y Ángela ante Leocadia y Lorenzo. Martina necesita poner distancia con Adriano, por ello debe irse a Nueva York… En aras de la paz y la convivencia, Alonso organiza un careo entre Leocadia y Manuel, aunque el resultado no es del todo satisfactorio. Lorenzo amenaza a Curro: se ha precipitado y lo va a pagar si no se marcha… porque la alternativa puede ser la muerte. Santos desvela a Leocadia que Teresa le ha hecho un regalo a Cristóbal. La señora de Figueroa, por su parte, escribe una carta para el mayordomo y vuelve a firmar como Mercedes del Amor. Toño está preocupado, ya que Enora va a casarse sin decirle nada a su tío, pero la ilusión de las cocineras lo opaca todo. Curro intenta convencer a Manuel de que deben relajarse con Leocadia: al fin y al cabo, va a ser su suegra. Alonso y Lorenzo se enfrentan, ¡y están a punto de llegar a las manos! La Promesa: Alonso organiza un careo entre Leocadia y Manuel