La decisión de Martina en 'La Promesa'. ¿Luchará por su amor con Adriano?

Cupido está haciendo de las suyas en La Promesa, y está generando un triángulo amoroso que nos tiene enganchados: el de Martina con Adriano y Jacobo. Ella sabe que está enamorada del marido de su prima, pero continúa comprometida con el Monteclaro. No sabe muy bien qué hacer con la situación, pero unas palabras de Curro han hecho que tomara una drástica decisión que puede cambiar su historia en la serie. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

Las palabras de Curro que abren los ojos de Martina Curro está muy ilusionado por la fiesta y por lo que va a hacer: pedirle matrimonio a Ángela. El joven, le enseña a Martina el anillo de pedida, que no se lo esperaba para nada. Un sueño que se va a hacer realidad tanto para él como para la hija de Leocadia. Una situación muy diferente a la que Martina vive en su pareja con Jacobo, pues Curro tiene muy claro que está enamorado de Ángela, sabe que es ella, por lo que su prima le pregunta cómo ha llegado a esa conclusión: "Porque ella me completa, porque mi primer pensamiento cuando me levanto por la mañana es para ella, y porque en mi último pensamiento cuando me voy a dormir también está ella. Porque me hace reír, porque a su lado soy mejor, y porque sé que ella hace este mundo mejor. Y cuando su piel roza la mía, mi corazón se acelera, y me hace sentir vivo. Quiero una vida con ella, quiero niños correteando a nuestro lado. Quiero que mi pelo se torne gris a la vez que el suyo. Y quiero agarrarle la mano cuando ya no tengamos fuerzas, y sentir que nuestras vidas han tenido sentido al estar uno junto al otro". Estas palabras han despertado en Martina una emoción que ha salido en forma de lágrimas, no por algo malo, sino porque han despertado en ella sentimientos que le han abierto los ojos: "Gracias Curro, porque me has dicho justo lo que necesitaba oír", le dice antes de marcharse de la fiesta corriendo. 03.35 min La Promesa - Las palabras de Curro que abren los ojos de Martina

Martina regresa a La Promesa y besa a Adriano Martina llega a palacio muy apresurada, buscando nerviosa a Adriano, hasta que le encuentra en la salita. Nada más verle, se arma de valor y se dirige directa a sus labios para darle un apasionado beso. "Estaba en la fiesta, pero he sentido la necesidad de besarte, porque creo que estoy enamorada de ti", le dice. Adriano le pregunta si realmente lo cree o lo sabe, pero la joven no sabe cuál es la diferencia. "Un abismo. Creer es tener algo por cierto sin la necesitad de pruebas. Saber implica que una creencia es verdadera", le responde. Ambos, se miran, y finalmente Martina responde: "Entonces, lo sé. El amor no se puede vivir con miedo, y yo lo he tenido todo el miedo del mundo que había dentro de mí. Pero yo no quiero vivir así. Quiero poder decir lo que siento, decírmelo a mí, decírtelo a ti. Lo necesito. Estoy locamente enamorada de ti". La joven le dice que no sabe a dónde les va a llevar esto, pero que le quiere y no quiere frenar más sus sentimientos. Por su parte, Adriano confiesa sentirse ridículo: "He soñado con este momento un millón de veces, y ahora no sé qué decir". Pero antes de que diga nada, Martina vuelve a besarle.