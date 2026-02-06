El tiempo el fin de semana del 7 de febrero: seis comunidades en aviso naranja por la llegada de la borrasca Marta

Tras una pequeña tregua el viernes en el que las lluvias han sido menos abundantes que en días anteriores, este sábado llega a España una nueva borrasca de alto impacto, llamada Marta. El temporal volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos".

Así lo ha advertido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, tras recordar que la nueva borrasca, nombrada por el servicio meteorológico portugués, traerá a España más lluvias, además de temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes.

Hay 12 comunidades en aviso, además de Ceuta y Melilla, por lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros. Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura y Castilla y León están en aviso naranja por riesgo "importante", según la Aemet.

Grazalema, de nuevo en alerta Se esperan precipitaciones fuertes y persistentes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, pudiendo darse también en Galicia, con los mayores acumulados en sierras de Andalucía y con probables tormentas y granizo ocasional en el oeste de dicha comunidad. Concretamente, Grazalema y Ronda, donde se han concentrado las lluvias en las últimas semanas, vuelven a estar en aviso naranja. Se esperan acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro y mitad norte peninsular, probables también en zonas aledañas de ambas mesetas. Rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad sur y fachada oriental peninsular, también probables en zonas de Galicia y Baleares. A partir del domingo, una vez que pase Marta, "continuarán llegando frentes a nuestro país", con lluvias menos cuantiosas pero que "seguirán sumando litros en la mayor parte de la península", salvo en el área mediterránea, al menos hasta mediados de la próxima semana, ha añadido del Campo. Las temperaturas van a bajar durante este fin de semana, y con ello la cota de nieve. "Podremos ver nevar" a partir de unos 900 a 1.000 metros, ha añadido el portavoz de la Aemet.

El domingo, un día de transición El domingo será un día de transición entre el rápido paso de la borrasca Marta, que se alejará por el nordeste, y la entrada de nuevos frentes desde el oeste. Las precipitaciones serán persistentes en las sierras de Andalucía y el entorno del Estrecho y Alborán, como continuación del episodio del día anterior. Las nevadas dejarán acumulados significativos en montañas del centro y mitad norte peninsular. Se esperan asimismo rachas de viento muy fuertes en Baleares, Estrecho, Alborán y amplias zonas del tercio este peninsular, también probables en litorales de Galicia y Cantábrico. Las lluvias tenderán a remitir a lo largo del día en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada del frente. Nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1.200 metros. También es probable en sierras del sureste y de Mallorca por encima de 1.100/1.400 m. En Canarias, poco nuboso o con intervalos y posibilidad de alguna lluvia ocasional en las islas orientales. Temperaturas máximas en aumento en ambas mesetas y zonas de Galicia, Guadalquivir e interior nordeste, con descensos en el Cantábrico oriental, Melilla y montañas del extremo este peninsular. Mínimas en aumento en el Pirineo y Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular.