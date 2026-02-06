Sánchez se desplaza a Andalucía para visitar las zonas afectadas por el temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a Andalucía, donde visitará y reconocerá en helicóptero las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo. A las 10 de la mañana ha abandonado el Palacio de la Moncloa con el helicóptero Super Puma 8 del Ejército del Aire.

Según han informado fuentes del Gobierno a RTVE, a lo largo de la jornada el presidente estará en el Puesto de Mando Avanzado de San Roque, en Cádiz, donde va a recabar de primera mano información de los mandos operativos y autoridades que están al frente del dispositivo desplegado para atender a la población, evaluar daños y supervisar las infraestructuras. Al finalizar, en torno a las 12, realizará una declaración ante los medios de comunicación en el ayuntamiento de esta localidad.