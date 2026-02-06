Sánchez se desplaza a Andalucía para visitar las zonas afectadas por el temporal
- La región vive otra jornada meteorológica intensa con 7.000 personas desalojadas
- DIRECTO | Última hora del temporal
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a Andalucía, donde visitará y reconocerá en helicóptero las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo. A las 10 de la mañana ha abandonado el Palacio de la Moncloa con el helicóptero Super Puma 8 del Ejército del Aire.
Según han informado fuentes del Gobierno a RTVE, a lo largo de la jornada el presidente estará en el Puesto de Mando Avanzado de San Roque, en Cádiz, donde va a recabar de primera mano información de los mandos operativos y autoridades que están al frente del dispositivo desplegado para atender a la población, evaluar daños y supervisar las infraestructuras. Al finalizar, en torno a las 12, realizará una declaración ante los medios de comunicación en el ayuntamiento de esta localidad.
7.000 desalojados
La borrasca Leonardo está golpeando con dureza a España, con Andalucía como la comunidad más afectada con 7.000 desalojados, casi 9.000 incidencias en los últimos días y una persona aún desaparecida en Sayalonga, Málaga. La región vive una jornada meteorológica más tranquila y volverán a abrir prácticamente todos los colegios.
Especial atención a la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no descarta más evacuaciones este viernes. "El río Guadalquivir está en su límite máximo, y se podría prever nuevas actuaciones", ha dicho.