La sierra de Grazalema, zona cero de la borrasca Leonardo en Andalucía
- Acumula en 16 horas tanta lluvia como la que cae en la ciudad de Madrid durante todo un año
- Última hora del temporal en Andalucía, en directo
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la sierra de Grazalema, en Cádiz, ya anticipaban lluvias intensas y no se han equivocado. El aviso rojo emitido para este miércoles en este particular enclave entre el valle del Guadalquivir y el litoral gaditano se ha traducido en una cifra récord de precipitaciones en una zona que, por sistema, ya suele registrar niveles más elevados de lluvias que otras áreas de Andalucía.
Lo peor del temporal a esta hora pasa por Grazalema, en Cádiz.
En 16 horas ha registrado casi 400 litros por
metro cuadrado. Eso es toda la lluvia que cae en Madrid
durante un año completo
preocupa la crecida de los ríos hay 16 en riesgo extremo por desbordamiento en
toda
Andalucía 3.500 personas están desalojadas.
Hay trenes suspendidos y
carreteras cortadas
Es Grazalema. Sus calles son hoy el cauce de un
auténtico río pura escorrentía
No dan abasto para achicar con bombas de agua, cubos, escobas o carteles..
todo sirve. Y esto no es agua, o sea, agua del
suelo.
Lo cuentan los vecinos.
El agua se filtra ya
desde el propio suelo de las casas, sale hasta por los enchufes.
Se va a caer un muro dentro de la casa
Hay que romper las paredes para que drenen.
Para intentar que los sabiques que están acumulando el agua por detrás no
revienten
Es lo que han tenido que hacer hasta en el ayuntamiento.
La tierra no traga más, los desagües
están saturados, todos hacen
lo que pueden. Agua en todas partes, rompen los
escalones para hacer canales y que pueda
salir. La mayoría cuenta que no recuerda algo
así
yo no había pasado antes hay que remontarse 60 años atrás mis padres
siempre me han contado esto
de hace años, pero es la primera vez que lo vivo en mis carnes.
Ven cómo se les
destrozan tiendas y casas.
Impotencia de no saber...
A las ocho y media de
la mañana ya había caído en Grazalema...
...lo que se esperaba para todo el día...
...más de 200 litros por metro cuadrado..
Y a eso hay que sumar que esta localidad fue en la que más llovió el
pasado mes de enero de toda España
La situación en Grazalema es complicada y quien mejor conoce que está
ocurriendo es
José Antonio Rodríguez Santana de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en
Grazalema.
¿Qué tal? Buenas tardes
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, ¿qué es lo que se han encontrado?
¿Cuál es la situación?
Bueno, la situación es que tenemos gran acumulación de agua..
Ya nos venían diciendo con la alerta que tendríamos cantidad de agua, pero
se está condensando
mucho el agua en pocas horas.
Afortunadamente son muchos los medios operativos que estamos trabajando
aquí en la zona. Hemos reforzado las capacidades de la
agencia de
Emergencia de Andalucía con ambulancia y equipo y somos muchos los cuerpos
intervinientes que
estamos trabajando aquí, lo cual yo en principio creo que sería importante
transmitir tranquilidad
es algo excepcional lo que tenemos pero también es excepcional la cantidad de
medios y
recursos públicos que están ahora mismo trabajando en la zona.
¿Qué están haciendo ustedes en el pueblo?
¿Cuál es la necesidad
fundamental? Generalmente es un pueblo ya muy
acostumbrado a vivir con
la lluvia, de lo cual es un pueblo que de por sí ya está acostumbrado.
Nosotros lo que estamos
ahora intentando detectar tipos de carencia de personas mayores que
necesiten medicación o
algunas enfermedades crónicas que en algún momento dado necesiten un soporte
más continuo,
pero afortunadamente los servicios municipales están funcionando muy bien
por lo cual las personas
que se están desalojando están en centros turísticos, que están
colaborando como no puede ser de otra manera,
y los servicios básicos están garantizados de momento en el pueblo
por lo cual
tampoco tenemos gran trabajo, más que las labores preventivas y prepararnos
por siquiera falta
que actuaran en cualquier momento.
De momento no han tenido que atender, entiendo, a ningún vecino
con heridas o con algún tipo de lesión ni nada, ¿no?
No, no, no tenemos conocimiento ahora mismo de nadie con problemas del agua,
que se haya tenido que factuar ningún tipo de desarmamento,
más allá del desalojo de los usuarios que lo están
llevando directamente los servicios municipales, que están funcionando de
una manera extraordinaria, el pueblo se está aburcando en la
asistencia por lo cual los tenemos perfectamente alojados en los centros
turísticos
que hay ya que están colaborando y en principio ahora mismo lo que estamos
haciendo es labores de supervisión
por si hay alguna enfermedad o algún tratamiento de base que necesitaran
para conseguirlo
Lo difícil también, lo complicado, lo que complica un poco todo también es
que están incomunicados
¿no? Todavía aún no estamos incomunicados,
pero sí que es bastante peligroso llegar a la zona
bastante arriesgado, por lo cual estamos intentando que todos los
medios, el que tenga que
acudir, sea porque sea vital, porque sea realmente necesario.
Pero bueno, en principio, como ya le digo, el pueblo
es un pueblo que está habituado a esta cantidad de lluvia, por cual está
perfectamente adaptado,
no a tanta como le está viniendo de golpe, pero tampoco prevemos, esperemos
no tener mayores contratiempos.
Ustedes tienen una ambulancia de soporte avanzado que han trasladado de
ahí para dar cobertura
¿es así? Sí, aquí tenemos ahora mismo la primera
avanzada nuestra, es una ambulancia de soporte
vital avanzado con personal médico para ayudar a los servicios ya del propio
municipio y a los que tiene puesto la Junta de Andalucía a través del 061 y
también hemos traído un vehículo todoterreno equipado con mantas y
también hemos traído un vehículo
todoterreno equipado con mantas y material asistencial por si hiciera
material asistencial por si hiciera falta desplazar algún equipo médico a
falta desplazar
algún equipo médico a alguna zona más inaccesible que no pudieran entrar a la
alguna zona más inaccesible que no pudieran entrar las ambulancias.
¿Detecta miedo entre los vecinos a pesar de que estén acostumbrados al
agua?
Detectamos intranquilidad.
Tanto como miedo..
pero obviamente están intranquilos, la situación es de mucha agua y
tampoco es agradable ver tu municipio tomado por equipos de emergencia que
normalmente nunca
están aquí. Un pueblo muy tranquilo, muy bonito, de
la Sierra de Cádiz, que normalmente lo que..
suplúe, lo bonito que es el pueblo y la tranquilidad del pueblo, de buena
primera, verse
invadido por vehículos y uniformes, pues tampoco, por un lado, tranquiliza,
porque estamos trabajando para ello, pero también entiendo que tranquiliza
ver tantos efectivos
aquí en la zona. ¿Ha visto muchas tiendas y casas
destrozadas por el agua?
No
en el sitio donde nosotros nos encontramos lo que hay es gran cantidad
de agua, pero nosotros no
hemos... Esa zona está actuando la unidad a
mitad de emergencia y bomberos y los servicios municipales, por lo
cual ese dato no se lo puedo indicar.
José Antonio Rodríguez Santana de la unidad de emergencias de Cruz Roja en
Grazalema, muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 horas y
deseamos que tenga un muy buen servicio
y sobre todo que sea lo más tranquilo posible.
Muchas gracias
En concreto, los registros dan cuenta de 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16:30 horas del miércoles. Por ponerlo en perspectiva, es la misma cantidad de agua que suele caer en Madrid en todo un año y se suma a una cascada de más de una semana de precipitaciones constantes. El nivel acumulado en los últimos diez días se acerca a los 1.300 litros por metro cuadrado, más de lo que llueve al año en A Coruña, según la Aemet.
El pueblo de Grazalema, situado a 900 metros de altura, ha sido testigo de calles desbordadas y desprendimientos de tierras y roca. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han sumado al despliegue en esta localidad, donde el agua ha rebosado por todo tipo de lugares, debido también a un suelo incapaz de seguir absorbiendo más cantidad.
La orografía de la zona hace que las consecuencias de estas lluvias no sólo se dejen notar en la sierra, sino que se extiendan a otras zonas que también beben del agua caída en la montaña, como pueden ser aquellas bañadas por el río Guadalete. La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha confirmado en una entrevista en el canal 24 Horas que los efectos se notan ya en el citado río, con un caudal en constante crecimiento.
¿Por qué llueve tanto en Grazalema?
El temporal de las últimas horas es casi inédito, pero no hace sino agudizar una tendencia. La sierra de Grazalema destaca tradicionalmente por ser un lugar muy lluvioso en comparación con su entorno, tal como muestran los registros históricos de la Aemet.
¿A qué se debe esta peculiaridad? La clave está en la orografía y en los vientos húmedos llegados del océano Atlántico. La estación de Grazalema recoge una media de 1.900 litros por metro cuadrado al año, según consta en la serie entre 1991 y 2015, y puede haber una diferencia de hasta 1.500 litros entre estos datos y los correspondientes al litoral gaditano.