La sierra de Grazalema, zona cero de la borrasca Leonardo en Andalucía

Lo peor del temporal a esta hora pasa por Grazalema, en Cádiz.

En 16 horas ha registrado casi 400 litros por

metro cuadrado. Eso es toda la lluvia que cae en Madrid

durante un año completo

preocupa la crecida de los ríos hay 16 en riesgo extremo por desbordamiento en

toda

Andalucía 3.500 personas están desalojadas.

Hay trenes suspendidos y

carreteras cortadas

Es Grazalema. Sus calles son hoy el cauce de un

auténtico río pura escorrentía

No dan abasto para achicar con bombas de agua, cubos, escobas o carteles..

todo sirve. Y esto no es agua, o sea, agua del

suelo.

Lo cuentan los vecinos.

El agua se filtra ya

desde el propio suelo de las casas, sale hasta por los enchufes.

Se va a caer un muro dentro de la casa

Hay que romper las paredes para que drenen.

Para intentar que los sabiques que están acumulando el agua por detrás no

revienten

Es lo que han tenido que hacer hasta en el ayuntamiento.

La tierra no traga más, los desagües

están saturados, todos hacen

lo que pueden. Agua en todas partes, rompen los

escalones para hacer canales y que pueda

salir. La mayoría cuenta que no recuerda algo

así

yo no había pasado antes hay que remontarse 60 años atrás mis padres

siempre me han contado esto

de hace años, pero es la primera vez que lo vivo en mis carnes.

Ven cómo se les

destrozan tiendas y casas.

Impotencia de no saber...

A las ocho y media de

la mañana ya había caído en Grazalema...

...lo que se esperaba para todo el día...

...más de 200 litros por metro cuadrado..

Y a eso hay que sumar que esta localidad fue en la que más llovió el

pasado mes de enero de toda España

La situación en Grazalema es complicada y quien mejor conoce que está

ocurriendo es

José Antonio Rodríguez Santana de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en

Grazalema.

¿Qué tal? Buenas tardes

Hola, buenas tardes.

Cuéntenos, ¿qué es lo que se han encontrado?

¿Cuál es la situación?

Bueno, la situación es que tenemos gran acumulación de agua..

Ya nos venían diciendo con la alerta que tendríamos cantidad de agua, pero

se está condensando

mucho el agua en pocas horas.

Afortunadamente son muchos los medios operativos que estamos trabajando

aquí en la zona. Hemos reforzado las capacidades de la

agencia de

Emergencia de Andalucía con ambulancia y equipo y somos muchos los cuerpos

intervinientes que

estamos trabajando aquí, lo cual yo en principio creo que sería importante

transmitir tranquilidad

es algo excepcional lo que tenemos pero también es excepcional la cantidad de

medios y

recursos públicos que están ahora mismo trabajando en la zona.

¿Qué están haciendo ustedes en el pueblo?

¿Cuál es la necesidad

fundamental? Generalmente es un pueblo ya muy

acostumbrado a vivir con

la lluvia, de lo cual es un pueblo que de por sí ya está acostumbrado.

Nosotros lo que estamos

ahora intentando detectar tipos de carencia de personas mayores que

necesiten medicación o

algunas enfermedades crónicas que en algún momento dado necesiten un soporte

más continuo,

pero afortunadamente los servicios municipales están funcionando muy bien

por lo cual las personas

que se están desalojando están en centros turísticos, que están

colaborando como no puede ser de otra manera,

y los servicios básicos están garantizados de momento en el pueblo

por lo cual

tampoco tenemos gran trabajo, más que las labores preventivas y prepararnos

por siquiera falta

que actuaran en cualquier momento.

De momento no han tenido que atender, entiendo, a ningún vecino

con heridas o con algún tipo de lesión ni nada, ¿no?

No, no, no tenemos conocimiento ahora mismo de nadie con problemas del agua,

que se haya tenido que factuar ningún tipo de desarmamento,

más allá del desalojo de los usuarios que lo están

llevando directamente los servicios municipales, que están funcionando de

una manera extraordinaria, el pueblo se está aburcando en la

asistencia por lo cual los tenemos perfectamente alojados en los centros

turísticos

que hay ya que están colaborando y en principio ahora mismo lo que estamos

haciendo es labores de supervisión

por si hay alguna enfermedad o algún tratamiento de base que necesitaran

para conseguirlo

Lo difícil también, lo complicado, lo que complica un poco todo también es

que están incomunicados

¿no? Todavía aún no estamos incomunicados,

pero sí que es bastante peligroso llegar a la zona

bastante arriesgado, por lo cual estamos intentando que todos los

medios, el que tenga que

acudir, sea porque sea vital, porque sea realmente necesario.

Pero bueno, en principio, como ya le digo, el pueblo

es un pueblo que está habituado a esta cantidad de lluvia, por cual está

perfectamente adaptado,

no a tanta como le está viniendo de golpe, pero tampoco prevemos, esperemos

no tener mayores contratiempos.

Ustedes tienen una ambulancia de soporte avanzado que han trasladado de

ahí para dar cobertura

¿es así? Sí, aquí tenemos ahora mismo la primera

avanzada nuestra, es una ambulancia de soporte

vital avanzado con personal médico para ayudar a los servicios ya del propio

municipio y a los que tiene puesto la Junta de Andalucía a través del 061 y

también hemos traído un vehículo todoterreno equipado con mantas y

también hemos traído un vehículo

todoterreno equipado con mantas y material asistencial por si hiciera

material asistencial por si hiciera falta desplazar algún equipo médico a

falta desplazar

algún equipo médico a alguna zona más inaccesible que no pudieran entrar a la

alguna zona más inaccesible que no pudieran entrar las ambulancias.

¿Detecta miedo entre los vecinos a pesar de que estén acostumbrados al

agua?

Detectamos intranquilidad.

Tanto como miedo..

pero obviamente están intranquilos, la situación es de mucha agua y

tampoco es agradable ver tu municipio tomado por equipos de emergencia que

normalmente nunca

están aquí. Un pueblo muy tranquilo, muy bonito, de

la Sierra de Cádiz, que normalmente lo que..

suplúe, lo bonito que es el pueblo y la tranquilidad del pueblo, de buena

primera, verse

invadido por vehículos y uniformes, pues tampoco, por un lado, tranquiliza,

porque estamos trabajando para ello, pero también entiendo que tranquiliza

ver tantos efectivos

aquí en la zona. ¿Ha visto muchas tiendas y casas

destrozadas por el agua?

No

en el sitio donde nosotros nos encontramos lo que hay es gran cantidad

de agua, pero nosotros no

hemos... Esa zona está actuando la unidad a

mitad de emergencia y bomberos y los servicios municipales, por lo

cual ese dato no se lo puedo indicar.

José Antonio Rodríguez Santana de la unidad de emergencias de Cruz Roja en

Grazalema, muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 horas y

deseamos que tenga un muy buen servicio

y sobre todo que sea lo más tranquilo posible.

Muchas gracias