Andalucía y Ceuta suspenden las clases este miércoles por el temporal

Todas las provincias de Andalucía, a excepción de Almería, y la ciudad autónoma de Ceuta cancelarán este miércoles las clases presenciales de colegios e institutos como medida de prevención frente al temporal que se avecina y que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a extender distintos avisos por la mayor parte del sur de España.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha comparecido ante los medios al término de una reunión del comité asesor del Plan de Emergencias, convocada de urgencia para tratar de anticiparse a lo que ha descrito como "un fenómeno excepcional muy poco frecuente en Andalucía". La borrasca Leonardo ha llevado a la Aemet a activar el aviso rojo en la serranía gaditana y en el interior de la provincia de Málaga.

La agencia estatal ha advertido de que en Grazalema y Ronda las lluvias serán muy abundantes y se pueden acumular más de 150 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas.

"Hay puntos de Andalucía en los que puede llover lo mismo que en todo el año y con una tierra que está harta de agua", ha subrayado Moreno, que ve en peligro cualquier zona de Andalucía que ya se haya inundado en las últimas cinco décadas.