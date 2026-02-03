Andalucía y Ceuta suspenden las clases este miércoles por el temporal
- La cancelación de la actividad presencial no se aplica por ahora a la provincia de Almería
- La Aemet activa avisos rojos en Ronda, Málaga, y en la comarca gaditana de Grazalema
Todas las provincias de Andalucía, a excepción de Almería, y la ciudad autónoma de Ceuta cancelarán este miércoles las clases presenciales de colegios e institutos como medida de prevención frente al temporal que se avecina y que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a extender distintos avisos por la mayor parte del sur de España.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha comparecido ante los medios al término de una reunión del comité asesor del Plan de Emergencias, convocada de urgencia para tratar de anticiparse a lo que ha descrito como "un fenómeno excepcional muy poco frecuente en Andalucía". La borrasca Leonardo ha llevado a la Aemet a activar el aviso rojo en la serranía gaditana y en el interior de la provincia de Málaga.
La agencia estatal ha advertido de que en Grazalema y Ronda las lluvias serán muy abundantes y se pueden acumular más de 150 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas.
"Hay puntos de Andalucía en los que puede llover lo mismo que en todo el año y con una tierra que está harta de agua", ha subrayado Moreno, que ve en peligro cualquier zona de Andalucía que ya se haya inundado en las últimas cinco décadas.
Pone a la UME en situación de preaviso
El presidente ha especificado que la suspensión de las clases sólo afecta en el ámbito presencial, abriendo la puerta así a que los centros educativos puedan recurrir a la enseñanza telemática, haciendo uso de la "adaptación" que ya se aplicó durante la pandemia de COVID-19. Almería se queda fuera de esta cancelación, aunque Moreno no ha descartado que pueda extenderse a toda la comunidad si las previsiones empeoran.
La Junta ha activado el operativo dos del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones y ha anunciado el envío de alertas a las zonas más en peligro. Moreno ha recomendado a la población que restringa sus movimientos el miércoles en la medida de lo posible y atienda los consejos de las autoridades, en línea con los consejos que también han ido difundiendo en las últimas horas los ayuntamientos de algunas de las localidades más afectadas.
El Gobierno autonómico también ha anunciado el preposicionamiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de tal manera que pueda colaborar con la Guardia Civil en tareas de contención de balsas mineras y en actividades de rescate tanto acuático como terrestre.