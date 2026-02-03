Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que su Gobierno va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en el Consejo de Ministros de la semana que viene obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. "Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

En una intervención en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, Sánchez ha anunciado esta medida como parte de un paquete normativo para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y hacer de ellas un espacio saludable.

Sobre este anuncio, fuentes del Ministerio de Juventud e infancia han señalado que la ley de protección de los menores en los entornos digitales que se está en tramitación ya eleva la edad mínima para registrarse en las redes sociales de los 14 a los 16 años y obliga a los fabricantes de terminales a establecer medidas gratuitas de protección como, por ejemplo, un sistema de control parental.

Esta medida anunciada por Sánchez en Dubái se suma a otras cuatro, entre ellas la de poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables y se enfrenten a la "responsabilidad penal" si no retiran "contenidos de odio e ilegales".

