El Gobierno defiende la regularización de migrantes pactada con Podemos y el PP lo califica de "cortina de humo"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que contempla la regularización extraordinaria de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos, y que abre la puerta a que unos 500.000 extranjeros puedan obtener a medio plazo permiso de trabajo y residencia. El Ejecutivo ha defendido que se ha hecho en otras ocasiones, la última hace 20 años, y el PP lo considera solo una "cortina de humo".

La medida beneficiará a aquellos que hayan residido en España de manera continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 o que hayan solicitado de protección internacional antes de dicha fecha,

"Retomamos el proceso de la iniciativa legislativa popular (ILP), que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplísima mayoría en el Congreso, pero que ha estado bloqueada demasiados meses", ha incidido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Según la ministra, se trata de una medida "largamente trabajada y acordada", y ha recordado que hay precedentes de medidas como esta, pues ha señalado que en el pasado Gobiernos "de distintos colores" también llevaron a cabo regularizaciones extraordinarias como esta. "El Estado es responsable cuando actúa para ordenarla (la migración), y no el que mira para otro lado", ha defendido.

Belarra saca pecho del acuerdo y lo desliga de los presupuestos La líder de Podemos, Ione Belarra, ha sacado pecho del acuerdo que han "logrado arrancar" al PSOE, y aunque ha afirmado que "el PSOE no da nunca algo a cambio de nada", ha desligado el pacto de la negociación de los presupuestos. "El Gobierno tenía en su mano aprobar esta regularización por real decreto, como hizo (el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez) Zapatero, y si esto ha sido así es porque Podemos pelea. Con Podemos se producen avances, como cuando formábamos parte del Gobierno", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso. Para Belarra, la medida es buena porque se trata de personas que "ya están en España, que están trabajando sin derechos y que son las que sostienen muchos sectores que se están haciendo de oro a costa de la explotación de la gente". En una entrevista en Las Mañanas de RNE, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias en migración a Cataluña que pactaron el PSOE y JxCat y fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de la formación 'morada', al considerar que tenía "contenidos racistas". Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña tras la regularización de migrantes

Díaz califica de "maravillosa" la medida pactada por el Gobierno y Podemos En otra entrevista en Las Mañanas de RNE, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado "maravilloso" que el PSOE haya pactado con Podemos regularizar a migrantes, ya que considera que hay que negociar con todo el mundo. Así, ha calificado esta medida concreta como "una idea extraordinaria" y la "mejor noticia", ya que todas las formaciones están de acuerdo, excepto la extrema derecha "que hace seguimiento del trumpismo". "Las políticas no son de los políticos, son de la gente. Estamos aquí para cambiar el país. Por tanto, se negocia con todas las formaciones políticas", ha sostenido. Díaz garantiza que el salario mínimo seguirá en vigor y critica que "las derechas" no apoyen la subida de las pensiones

El PP califica de "cortina de humo" la regularización extraordinaria La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de "cortina de humo" el anuncio de la regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya se encuentran en España, y ha considerado que lo saca "ahora" para "tapar" otros asuntos como la tragedia ferroviaria de Adamuz, en la que han muerto 45 personas, y "si es seguro coger un tren". "El Gobierno sigue frivolizando con cuestiones importantes. Lo trae en estos momentos para intentar tapar de lo que están hablando todos los españoles, que es si es seguro coger un tren hoy", ha asegurado Muñoz en declaraciones a los medios en el Congreso Muñoz ha recordado que la ILP que defendía esta regularización ya se votó "hace 19 meses" en el Congreso, y a su juicio se saca "del cajón" ahora "para que no se hable de la emergencia y de lo que ha pasado" en relación a los accidentes ferroviarios de la última semana. Además, ha sostenido que "lo que hay que hacer es regularizar persona a persona", y no de esta manera, que, a su parecer, solo "llama a las mafias". Por ello, Muñoz ha anunciado que el Ejecutivo "no cuente" con el PP para "esta cortina de humo". La portavoz 'popular' ha rechazado que su formación haya "cambiado de opinión" respecto a la regularización extraordinaria de migrantes. "Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además, vinculadas a la residencia durante cinco meses y no al empleo, que es la postura que lleva teniendo el PP no solo ahora, sino durante muchos años y, por lo tanto, nosotros no hemos cambiado nuestra postura", ha zanjado.

Vox advierte de que la "invasión mata" y lo recurrirá ante el Supremo En un mensaje en la red social X, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado la regularización extraordinaria de inmigrantes, y ha advertido de que esta medida "llamará" a que vengan "otros millones" más de migrantes, que "agravará el colapso de la sanidad, la vivienda y la seguridad". Además, se ha mostrado convencido de que al igual que "la corrupción mata", en alusión al accidente de tren de Adamuz (Córdoba), "la invasión también mata". Asimismo la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que la formación recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes. Además, en su recurso, solicitarán su "suspensión inmediata". "El PSOE se está cargando España y todo con tal de que Sánchez permanezca un rato más en la Moncloa, mientras la ilegalidad se premia y a los españoles nos castigan con impuestos abusivos y en esto se gastan el dinero de todos los españoles, no se lo gastan en los trenes, en sanidad, en educación, se lo gastan en fomentar el efecto llamada y pagar el alquiler de la Moncloa a los socios del Gobierno", ha manifestado.

ERC aplaude que Podemos se abra a negociar el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña En declaraciones en el Congreso, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aplaudido que Podemos se abra ahora a apoyar la ley para la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, un traspaso que el PSOE pactó con Junts y que los 'morados' tumbaron en el Congreso. "No se puede ir en contra de la cesión de competencias simplemente porque no te gusta quien gobierna, porque en ese caso que se las quede todas Madrid", ha señalado el portavoz de ERC, que ha recordado también que ese traspaso de competencias iría para la Generalitat de Cataluña y no para Junts. Respecto a la regularización extraordinaria, que no requerirá refrendo parlamentario, Rufián ha recordado que el Gobierno suele caer en "iniciativas o leyes gazpacho" que "están mal hechas", y optar ahora por un decreto al margen del Congreso es "un mal menor".