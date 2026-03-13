Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán

Los talibanes han denunciado este viernes que Pakistán ha bombardeado Kabul y otras zonas de Afganistán y han atacado un depósito de combustible vinculado a la aviación civil en el sur del país, en ofensivas que han dejado al menos cuatro muertos en la capital, según las autoridades afganas.

"El régimen militar paquistaní ha bombardeado nuevamente Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas. En algunos lugares, han atacado viviendas de civiles, lo que ha provocado la muerte de mujeres y niños", ha escrito en X el portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid.

“استمرارًا للاعتداءات والجرائم السابقة، قام النظام العسكري الباكستاني مرة أخرى بقصف كابل وقندهار وبكتيا وبكتيكا وبعض المناطق الأخرى.

وفي بعض الأماكن استهدف منازل المدنيين، مما أدى إلى استشهاد نساء وأطفال، وفي أماكن أخرى استهدف صحارى خالية ومناطق غير مأهولة.

۲/۱“ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 13, 2026

El portavoz ha añadido que los bombardeos también han alcanzado un depósito de combustible de la aerolínea privada Kam Air, cerca del aeropuerto de Kandahar, que según los talibanes suministra combustible a aerolíneas civiles y a aeronaves de Naciones Unidas, en la ciudad donde reside el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada.

“جريمة:

استهدفت طائرات النظام العسكري الباكستاني مخازن الوقود التابعة لشركة الطيران الخاصة كام إير بالقرب من مطار قندهار.

وتقوم هذه الشركة بتوفير الوقود لشركات الطيران المدنية وكذلك لطائرات الأمم المتحدة. pic.twitter.com/E0b3JPBkHq“ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 13, 2026

"El Emirato Islámico condena este crimen y esta agresión flagrante en los términos más enérgicos, y, si Dios quiere, esta injusticia no quedará sin respuesta", ha agregado Mujahid.

Escalada entre ambos países Los ataques se producen dos semanas después de que Pakistán bombardeara Kabul el pasado 27 de febrero, en el inicio de la actual escalada entre ambos países, que ya ha dejado decenas de muertos en ambos lados. Según informó en X el portavoz de la Policía de Kabul, Khalid Zadran, los ataques dejaron al menos cuatro muertos y quince heridos en una zona residencial de la capital afgana, entre ellos mujeres y niños. El pasado domingo, el ministro de Defensa talibán, Mohammad Yaqoob Mujahid, advirtió de que Kabul atacaría Islamabad si Pakistán volvía a bombardear la capital afgana y aseguró que sus fuerzas están preparadas para un conflicto prolongado. Afganistán y Pakistán: por qué cualquier ataque puede desatar el conflicto en su frontera