Al menos cuatro muertos y 15 heridos en Kiev por un ataque ruso nocturno
- Tres de los heridos se encuentran en estado crítico y otros dos están siendo operados
- Hay una treintena de edificios dañados en zonas residenciales de la región
Al menos cuatro personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en un ataque lanzado por Rusia en la noche del viernes a este sábado contra Kiev, han informado las autoridades de la capital ucraniana.
"Desafortunadamente, el balance de muertos ha subido a cuatro personas. Quince habitantes de la región fueron heridos en el bombardeo enemigo", ha escrito en su cuenta de Telegram el responsable de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik. Según ha precisado Kalashnik, tres de los heridos se encuentran en estado crítico, y otros dos hospitalizados "están siendo operados".
"Los ataques del enemigo tuvieron por objetivo zonas residenciales de la región: edificios residenciales, instituciones educativas, negocios e infraestructura crítica", ha precisado el responsable de la administración militar de Kiev.
Hay una treintena de edificios dañados por el bombardeo ruso, según Kalashnik, que ha señalado que la información sobre las consecuencias del ataque aún es provisional. Los distritos Visgorod, Brovari, Obujiv y Bucha, todos en la región de Kiev, sufrieron los efectos de este ataque ruso.
"Equipos de rescate, personal médico, policías y servicios municipales trabajan en todos los lugares afectados" y se "están organizando centros de ayudas", ha señalado Kalashnik. "Pido a todos los residentes de la región no ignorar las alarmas aéreas. Cuídense a ustedes mismos y de sus seres queridos", ha concluido.
58 misiles y 402 drones neutralizados
La Fuerza Aérea de Ucrania ha precisado en su cuenta de Telegram que, en el ataque nocturno ruso contra el territorio de Ucrania, las defensas antiaéreas ucranianas neutralizaron 58 misiles y 402 drones de diferentes tipos.
Han sido registrados impactos de seis misiles y de 38 drones en 11 puntos del país invadido por Rusia, además de daños por caída de restos de drones derribados en otros siete lugares.
Entre los misiles derribados figuran un misil antibuque 'Zircon', siete misiles balísticos, 49 misiles de crucero y un misil de crucero modelo Kh-59/69.