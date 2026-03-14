Al menos cuatro muertos y 15 heridos en Kiev por un ataque ruso nocturno

Al menos cuatro personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en un ataque lanzado por Rusia en la noche del viernes a este sábado contra Kiev, han informado las autoridades de la capital ucraniana.

"Desafortunadamente, el balance de muertos ha subido a cuatro personas. Quince habitantes de la región fueron heridos en el bombardeo enemigo", ha escrito en su cuenta de Telegram el responsable de la administración militar de Kiev, Mikola Kalashnik. Según ha precisado Kalashnik, tres de los heridos se encuentran en estado crítico, y otros dos hospitalizados "están siendo operados".

"Los ataques del enemigo tuvieron por objetivo zonas residenciales de la región: edificios residenciales, instituciones educativas, negocios e infraestructura crítica", ha precisado el responsable de la administración militar de Kiev.

Las llamas envuelven el lugar donde se ha producido un ataque con misiles y drones rusos en la localidad de Brovary, en la región de Kiev REUTERS / Yan Dobronosov

Hay una treintena de edificios dañados por el bombardeo ruso, según Kalashnik, que ha señalado que la información sobre las consecuencias del ataque aún es provisional. Los distritos Visgorod, Brovari, Obujiv y Bucha, todos en la región de Kiev, sufrieron los efectos de este ataque ruso.

"Equipos de rescate, personal médico, policías y servicios municipales trabajan en todos los lugares afectados" y se "están organizando centros de ayudas", ha señalado Kalashnik. "Pido a todos los residentes de la región no ignorar las alarmas aéreas. Cuídense a ustedes mismos y de sus seres queridos", ha concluido.

Bomberos trabajan en el lugar donde se ha producido un ataque con misiles y drones rusos, en la localidad de Brovary, en la región de Kiev REUTERS / Valentyn Ogirenko