Al menos siete muertos en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en Járkov

Al menos siete personas, entre ellas dos menores, han muerto y más de diez han resultado heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov, ha confirmado este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"Desde anoche se está trabajando para retirar los escombros de un edificio residencial en Járkov tras un ataque ruso con un misil balístico. La entrada del edificio quedó destruida y los pisos superiores de un edificio vecino sufrieron daños. Por desgracia, hasta el momento se sabe que hay siete personas muertas. Más de diez personas resultaron heridas, entre ellas niños", ha escrito en su cuenta de X. Zelenski ha advertido de que es posible que aún haya personas bajo los escombros.

El jefe de la administración militar regional, Oleg Siniegúbov, ha precisado en un mensaje en Telegram que entre los siete muertos hay una niña de trece años y un niño de nueve, mientras que bajo los escombros podría haber todavía otras 14 personas.

Casi 30 misiles y 480 drones Zelenski ha indicado que Rusia lanzó 29 misiles, casi la mitad de ellos balísticos, y 480 drones, en su mayoría shahed, contra Ucrania. Sus objetivos fueron las infraestructuras energéticas de Kiev, las regiones de Jmelnitski y Chernivtsi, y las vías férreas de la región de Zhitomir, añadió, y señaló que se registraron daños además en las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Vinitsia, Odesa, Poltava, Sumi y Cherkasi. "Debe haber una respuesta de nuestros socios a estos brutales ataques contra la vida", ha instado el líder ucraniano, quien ha dado las gracias "a todos los que no guardarán silencio". Zelenski ha subrayado que Rusia no ha renunciado a sus intentos de destruir las infraestructuras residenciales y críticas de Ucrania, por lo que ha pedido que continúe el apoyo a Ucrania. "La iniciativa PURL debe seguir funcionando con la misma intensidad. Contamos con la colaboración activa de la Unión Europea para garantizar una mayor protección a nuestro pueblo", ha reclamado Zelenski, quien ha agradecido a todos los que contribuyen a reforzar la protección de Ucrania.