ARCO 2026: Mapas borrados, blanco yoruba o milagritos, los latinoamericanos muestran todo su arte
- La sección Perfiles | Arte Latinoamericano muestra el trabajo de once creadores
- El comisario José Esparza Chong Cuy selecciona artistas con "un universo propio"
ARCO reserva siempre un lugar especial para los artistas del otro lado del océano. La sección Perfiles | Arte latinoamericano está comisariada por José Esparza Chong Cuy, un mexicano de origen chino que ha elegido a once creadores, cada uno con "su propio universo".
La galeria Barro de Buenos Aires muestra obras de la argentina Agustina Woodgate, afincada en Ámsterdam. Su responsable detalla a RTVE.es que "trabaja sobre la infraestructura, sobre arquitecturas que hacen al orden de nuestras sociedades, sobre diferentes sistemas y sus políticas y poéticas".
Entre las piezas seleccionadas, un grupo de mapas, en los que la artista hace desaparecer los límites, pero deja visibles algunos elementos del tipo de cartografía específica o un conjunto de monedas de un euro que llevan dentro, en el centro, compactado, el polvo del lijado de los mapas.
Su serie National Times aborda la lógica de dominación y exterminio del territorio, del tiempo y del espacio: ocho relojes esclavos analógicos, típicos de escuelas o fábricas, perfectamente sincronizados porque reciben la hora exacta a través del reloj maestro. "La artista interviene los relojes pegando en las agujas de los minutos papel de lija y cada vez que el reloj funciona y da la vuelta el minutero, los relojes esclavos van borrando sus números", añade la galerista.
La única obra inédita de Woodgate que han traído es un tapiz, resultado de un ir y venir analógico-digital. Un brazo robótico iba pasando páginas de un atlas que se iban raspando, de las imágenes que documentaban el proceso, la artista seleccionó varias que sirvieron de inspiración para tejer el tapiz.
Blanco puro
Desde Sao Paulo, la galería A gentil carioca presenta una instalación de Kelton Campos denominada Funfun, pese a la tentación de traducirla como "diversión diversión" en realidad es yoruba y significa "blanco" el color predominante de la obra que se asocia a la claridad espiritual.
Campos, vestido de blanco inmaculado y con una yalá en la cabeza (entre una toquilla y una capucha de punto), explica a RTVE.es que quiere expresar esa relación con la sabiduría y pinta "muchas cabezas, para hablar sobre auto cuidado, auto preservación, conocimiento. Necesitamos autonomía y fuerza para cuidar de nuestra propia cabeza".
El artista profesa la religión animista yoruba combinada con la creencia Ifá, apunta que el blanco es el color principal de Obatala, orisha asociado a la creación y la paz. Esta fe tiene ahora más implantación en Brasil (28% de la población) que en Nigeria (2%), su lugar de origen.
En el centro de la instalación hay varios lienzos suspendidos sobre un jardín de flores blancas, con materiales como arcilla blanca, porcelana o eucalipto, cuyo nombre es Portal y nos invita a un viaje espiritual, no exento de humor cuando observamos las cabezas de la suerte que nos sonríen.
Campos representa personajes antropomórficos con la piel negra, pero "son figuras no binarias, seres humanos", ya que sus piezas hablan de "experiencias humanas, desde una perspectiva afro, jazz, poética y cosmológica".
Hija del fanzine
A Paloma Contreras su abuela la llevó a un cuentacuentos cuando era niña, tenía seis años, y la fascinación de ese momento despertó su vocación de artista para contar historias. Mexicana de DF, su labor está muy influida por el fanzine, que cultivó en su etapa universitaria, y la caricatura política.
Esta joven de 34 años, tiene como referentes los cómics y la novela gráfica, a la que se dedica su hermano. Confiesa que se inspira en Palestina de Joe Sacco y Maus de Art Spiegelman porque "los dos describen un genocidio, para mí insertarlos era también hacer referencia al genocidio de Palestina y su relación con la censura en el mundo del arte contemporáneo", afirma a RTVE.es.
Pequod Co. exhibe sus grandes lienzos que cuelgan desnudos de los muros, sin marco ni bastidor: "El lino me gusta un montón porque tiene una cualidad teatral. Es como un cadáver exquisito. Lo trabajo en la mesa y lo voy desenrollando, no veo el resultado hasta el final, lo cual es bastante interesante", apunta.
La estructura de los cuadros recuerda las viñetas de un tebeo, explica que escribe una ficción y la inserta para seducir con la historia al espectador, además cita una tradición mexicana: "Los milagritos eran unas pinturas que se mandaban a hacer con texto y con la escena del milagro que se estaba pidiendo, unos exvotos preciosos".
Cantante gay
La galería Isla flotante de Buenos Aires trae a Madrid la obra del octogenario Roberto Jacoby, uno de los primeros cantantes y artistas que se atrevió a salir públicamente del armario en Argentina, con una selección de finales de los 80 y principios de los 90.
Nani Lamarque indica que han elegido "una época de post dictadura, de liberación, vinculada al mundo de la música, de lo popular" para tener más impacto en una feria como ARCO.
Integrante del grupo de rock Virus, Jacoby celebraba en sus letras el amor homosexual en los tiempos difíciles del sida, que aparece en sus proyectos con el lema estampado en unas camisetas: "Yo tengo sida", en colaboración con Kiwi Sainz.
Una de las obras es una serie de fotos con 131 imágenes tomadas en 1988 en un concierto de la banda: "Un retrato de época por la vestimenta, la ropa, los personajes. Nos encontramos directores de cine, que después fueron muy conocidos, actrices o políticos". Jacoby pasa de ser observado como objeto a mirar.
El stand también proyecta un vídeo de una performance en una discoteca porteña en el que hombres y mujeres se presentan como obras de arte, convocadas por un anuncio en La Nación, y están "pasadísimos de drogas, de sustancias y de lo que sea, con interacciones muy divertidas, muy insólitas".
La sección de Perfiles | Arte latinoamericano se completa con las piezas de otros siete artistas: Harold Mendez (en dos galerías Commonwealth and Council y Patron), Patricia Rengifo, Las Nietas de Nonó, Gabriel Branco, Miguel Cintra, Ana Claudia Almeida y Julia Gallo.
.