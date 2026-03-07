ARCO 2026: Mapas borrados, blanco yoruba o milagritos, los latinoamericanos muestran todo su arte

ARCO reserva siempre un lugar especial para los artistas del otro lado del océano. La sección Perfiles | Arte latinoamericano está comisariada por José Esparza Chong Cuy, un mexicano de origen chino que ha elegido a once creadores, cada uno con "su propio universo".

La galeria Barro de Buenos Aires muestra obras de la argentina Agustina Woodgate, afincada en Ámsterdam. Su responsable detalla a RTVE.es que "trabaja sobre la infraestructura, sobre arquitecturas que hacen al orden de nuestras sociedades, sobre diferentes sistemas y sus políticas y poéticas".

Entre las piezas seleccionadas, un grupo de mapas, en los que la artista hace desaparecer los límites, pero deja visibles algunos elementos del tipo de cartografía específica o un conjunto de monedas de un euro que llevan dentro, en el centro, compactado, el polvo del lijado de los mapas.

'Work Out' (Jornada Laboral) National Times Series, de Agustina Woodgate. Galería Barro

Su serie National Times aborda la lógica de dominación y exterminio del territorio, del tiempo y del espacio: ocho relojes esclavos analógicos, típicos de escuelas o fábricas, perfectamente sincronizados porque reciben la hora exacta a través del reloj maestro. "La artista interviene los relojes pegando en las agujas de los minutos papel de lija y cada vez que el reloj funciona y da la vuelta el minutero, los relojes esclavos van borrando sus números", añade la galerista.

La única obra inédita de Woodgate que han traído es un tapiz, resultado de un ir y venir analógico-digital. Un brazo robótico iba pasando páginas de un atlas que se iban raspando, de las imágenes que documentaban el proceso, la artista seleccionó varias que sirvieron de inspiración para tejer el tapiz.

Blanco puro Desde Sao Paulo, la galería A gentil carioca presenta una instalación de Kelton Campos denominada Funfun, pese a la tentación de traducirla como "diversión diversión" en realidad es yoruba y significa "blanco" el color predominante de la obra que se asocia a la claridad espiritual. Campos, vestido de blanco inmaculado y con una yalá en la cabeza (entre una toquilla y una capucha de punto), explica a RTVE.es que quiere expresar esa relación con la sabiduría y pinta "muchas cabezas, para hablar sobre auto cuidado, auto preservación, conocimiento. Necesitamos autonomía y fuerza para cuidar de nuestra propia cabeza". 'Àwò Fúnfun', 2025, de Kelton Campos Fausto. A gentil carioca El artista profesa la religión animista yoruba combinada con la creencia Ifá, apunta que el blanco es el color principal de Obatala, orisha asociado a la creación y la paz. Esta fe tiene ahora más implantación en Brasil (28% de la población) que en Nigeria (2%), su lugar de origen. En el centro de la instalación hay varios lienzos suspendidos sobre un jardín de flores blancas, con materiales como arcilla blanca, porcelana o eucalipto, cuyo nombre es Portal y nos invita a un viaje espiritual, no exento de humor cuando observamos las cabezas de la suerte que nos sonríen. Instalación sin título, 'Funfun', 2026, de Kelton Campos Fausto. A Gentil Carioca Campos representa personajes antropomórficos con la piel negra, pero "son figuras no binarias, seres humanos", ya que sus piezas hablan de "experiencias humanas, desde una perspectiva afro, jazz, poética y cosmológica".

Hija del fanzine A Paloma Contreras su abuela la llevó a un cuentacuentos cuando era niña, tenía seis años, y la fascinación de ese momento despertó su vocación de artista para contar historias. Mexicana de DF, su labor está muy influida por el fanzine, que cultivó en su etapa universitaria, y la caricatura política. Esta joven de 34 años, tiene como referentes los cómics y la novela gráfica, a la que se dedica su hermano. Confiesa que se inspira en Palestina de Joe Sacco y Maus de Art Spiegelman porque "los dos describen un genocidio, para mí insertarlos era también hacer referencia al genocidio de Palestina y su relación con la censura en el mundo del arte contemporáneo", afirma a RTVE.es. 'Winnie Pooh de tierra caliente', 2026, de Paloma Contreras. Pequod Co. Pequod Co. exhibe sus grandes lienzos que cuelgan desnudos de los muros, sin marco ni bastidor: "El lino me gusta un montón porque tiene una cualidad teatral. Es como un cadáver exquisito. Lo trabajo en la mesa y lo voy desenrollando, no veo el resultado hasta el final, lo cual es bastante interesante", apunta. La estructura de los cuadros recuerda las viñetas de un tebeo, explica que escribe una ficción y la inserta para seducir con la historia al espectador, además cita una tradición mexicana: "Los milagritos eran unas pinturas que se mandaban a hacer con texto y con la escena del milagro que se estaba pidiendo, unos exvotos preciosos".