Turquía envía cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea al norte de Chipre

El Gobierno de Turquía ha anunciado el envío de seis cazas F-16 y de sistemas de defensa antiaérea a Chipre para reforzar la seguridad en plena escalada del conflicto en Oriente Medio, en línea con el despliegue anunciado por otros países europeos en la isla aunque con la salvedad de que, en el caso turco, los equipos tendrán como destino la zona norte, la conocida como la República Turca del Norte de Chipre.

El Ministerio de Defensa de Turquía ha justificado el despliegue, vigente desde este mismo lunes, al albor de "los recientes acontecimientos en la región". "Tomaremos medidas adicionales en función de futuros acontecimientos si fuese necesario", ha indicado Ankara, que de esta manera no descarta ampliar este refuerzo militar.

Turquía, miembro de la OTAN, es el único país que reconoce el enclave separatista del norte de Chipre, remanescente de un conflicto que se remonta a 1974, cuando las autoridades turcas respondieron enviando tropas a un golpe dirigido por los partidarios de la unificación con Grecia. La isla permanece desde entonces dividida en dos, pese a los esfuerzos liderados por Naciones Unidas para avanzar hacia una hipotética reunificación.