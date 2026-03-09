Turquía envía cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea al norte de Chipre
- Ankara no descarta aumentar este despliegue "si fuese necesario"
- DIRECTO: sigue la última hora de la guerra en Irán
El Gobierno de Turquía ha anunciado el envío de seis cazas F-16 y de sistemas de defensa antiaérea a Chipre para reforzar la seguridad en plena escalada del conflicto en Oriente Medio, en línea con el despliegue anunciado por otros países europeos en la isla aunque con la salvedad de que, en el caso turco, los equipos tendrán como destino la zona norte, la conocida como la República Turca del Norte de Chipre.
El Ministerio de Defensa de Turquía ha justificado el despliegue, vigente desde este mismo lunes, al albor de "los recientes acontecimientos en la región". "Tomaremos medidas adicionales en función de futuros acontecimientos si fuese necesario", ha indicado Ankara, que de esta manera no descarta ampliar este refuerzo militar.
Turquía, miembro de la OTAN, es el único país que reconoce el enclave separatista del norte de Chipre, remanescente de un conflicto que se remonta a 1974, cuando las autoridades turcas respondieron enviando tropas a un golpe dirigido por los partidarios de la unificación con Grecia. La isla permanece desde entonces dividida en dos, pese a los esfuerzos liderados por Naciones Unidas para avanzar hacia una hipotética reunificación.
Europa se moviliza
La semana pasada, los sistemas de misiles de la OTAN derribaron desde Turquía un misil balístico que había irrumpido en el espacio aéreo turco, aunque la principal movilización europea deriva del impacto de un dron en una base militar británica en Chipre. Varios países han anunciado el envío de buques y aeronaves a la zona, entre ellos España, que ha comprometido el envío de la fragata Cristobal Colón como escolta del portaviones francés Charles de Gaulle.
El Gobierno turco ha criticado este refuerzo, expresando el temor a que Chipre se vea arrastrado de alguna manera al conflicto desatado el 28 de febrero con el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Cuestiona de manera específica los movimientos militares anunciados por Grecia, cuyo primer ministro, Kyrikos Mitsotakis, tiene previsto precisamente visitar este lunes la isla.
Mitsotakis mantendrá un encuentro a tres bandas con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el de Francia, Emmanuel Macron. El Elíseo quiere de esta manera "demostrar la solidaridad de Frnacia con Chipre, miembro de la Unión Europea" con el que mantiene una "alianza estratégica".