Francia se suma a Grecia y enviará una fragata y sistemas antimisiles a Chipre tras el ataque a una base británica

Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, según ha informado este martes el Gobierno chipriota.

El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, ha confirmado en una rueda de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cuatro cazas y dos fragatas para defender a la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).

Letymbiotis ha añadido que el Gobierno de Chipre también ha trasladado una solicitud de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz, en una conversación telefónica mantenida el lunes. El portavoz ha indicado que la respuesta alemana fue positiva, aunque el proceso para formalizar la ayuda todavía no ha concluido.

El ataque del lunes tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri, y el Gobierno de Chipre ha atribuido la responsabilidad a la milicia chií libanesa Hizbulá, aliada de Irán.