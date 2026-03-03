Las alianzas de Irán en Oriente Medio, debilitadas por años de guerras: qué fuerza y qué posibilidades de actuar tienen

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha dejado la región al borde de una guerra a la que ya se ha unido Hizbulá. Desde el Líbano, han lanzado varios misiles contra el norte de Israel, que ya han tenido respuesta. La incógnita ahora es si habrá más aliados de Irán que estén dispuestos a sumarse al conflicto, complicando aún más la situación.

En un primer momento, Irán respondió atacando a Israel y a otros países alineados con Washington que tienen bases estadounidenses: Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, Jordania e Irak. Se estima que hay unos 40.000 soldados americanos en la región. ¿Qué fuerza tiene Irán en esta guerra? ¿Y qué capacidad tienen sus aliados?

La fuerza militar iraní, solo en tierra Las Fuerzas Armadas iraníes se han ido profesionalizando guerra tras guerra. El teniente general retirado del Ejército del Aire y del Espacio Juan Antonio del Castillo Masete explica a RTVE Noticias que Irán cuenta con los Guardianes de la Revolución y el Ejército convencional, y lo más característico es que "no tienen aviación. El dominio del aire es prácticamente absoluto por parte de Estados Unidos y de Israel". Irán fabrica armamento de tierra - tierra, y recibe de Rusia el de tierra - aire. "Los últimos que tenía eran los S300 y los ha ido eliminando Israel, en gran parte en la guerra de los 12 días en junio del año pasado. Ha sido uno de los objetivos prioritarios, eliminar ese armamento de superficie a aire", añade. La Guardia Revolucionaria, el frágil pilar que defiende al régimen iraní Gonzalo Caretti Oria La fuerza iraní está en tierra. "Tienen un arsenal de misiles tierra - tierra que es muy considerable y que probablemente sea el elemento fundamental cuando acabe esa capacidad de mandar oleadas continuas, sería el momento de mayor debilidad de la fuerza de Irán", explica. Además de los ataques con misiles, Irán tiene otro arma: controla el estrecho de Ormuz. Navieras y petroleras evitan la zona, por la que pasa normalmente un 20% del petróleo mundial.

Hizbulá, el primer aliado en pasar a la acción Hizbulá es la milicia del 'Eje de la Resistencia', alianza liderada por Irán, mejor armada históricamente. El régimen iraní la ha financiado y formado. Pero su participación en la guerra de Gaza y los ataques de Israel a su cúpula la han debilitado. En septiembre de 2024 fue asesinado su líder, Hassan Nasrallah, y el elaborado ataque de los beepers y walkie talkies dejó en evidencia al grupo chií libanés. La subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), Rosa Meneses, explica a RTVE Noticias que esos ataques "revelaron que la organización estaba muy infiltrada por la inteligencia israelí". El pasado noviembre, fue asesinado el comandante Haitham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hizbulá. Ahora, el Ejército israelí asegura haber matado a su jefe de inteligencia en un ataque del domingo. A pesar de todos estos golpes, sigue teniendo cierta capacidad. "Se dice que tienen alrededor de 30.000 y 50.000 combatientes. Creo que los números realmente no se sabe muy bien cuáles son. La fuerza de élite Radwan conserva unos 3.000", apunta Meneses. Cree que su arsenal sí que se ha visto bastante debilitado. "En cuanto a munición de cohetes de corte y medio alcance, que llegarían al sur de Israel, se habla de unos 25.000. Misiles de precisión serían unos pocos cientos, pero todo estoy hay que ponerlo entre comillas", explica citando a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL). "En los últimos informes aseguran que no ha habido una reconstrucción del arsenal como sí reclama Israel, pero le haría más caso a la FINUL, que es la que está desplegada en el terreno". Irán dice que no negociará con Estados Unidos mientras siguen los ataques en una guerra que suma ya 600 muertos RTVE.es/Agencias Otra incógnita que surge ahora es si el Líbano se verá arrastrado al conflicto. Hace un año, el país salió de un bloqueo político de más de dos años eligiendo a Joseph Aoun como presidente, y formando un nuevo Gobierno liderado por el primer ministro Nawaf Salam. "Por primera vez en mucho tiempo eran personalidades opuestas a la coalición, que sí que tenía a Hizbulá con otros partidos aliados. Se abría para el Líbano un periodo de intentar estar al margen de estas guerras regionales que se libran en su territorio". Una oportunidad truncada por los últimos acontecimientos. "Es lo más triste de esta situación, este proceso que había iniciado hace un año Líbano, lo estamos viendo ya descarrilar", concluye.

Siria: el giro a EE.UU. Cuando cayó Bashar al Assad en diciembre de 2024 y llegó al poder Ahmed al Shara, Irán perdió un aliado en la región. El nuevo presidente de Siria busca el reconocimiento internacional: quiere mostrarse como un socio estable que defienda los intereses de EE.UU. en la zona. Pero hay una particularidad: Israel desconfía y les ha bombardeado sistemáticamente. "Lo que quieren es degradar la capacidad militar de Siria", explica Leila Hamad, investigadora asociada de CEARC, a RTVE Noticias. "Está ocupando territorio sirio, los montes de Hermón, una zona estratégica muy importante para Israel porque le permite vigilar el paso entre Siria y el Líbano, tienen controlado que no exista ningún traspaso de armas". En su estrategia para imponer su hegemonía, "va a intentar que Siria también entre en caos”, dice. Siria no ha respondido a esos ataques y, por tanto, no cree que, en un principio, lo vaya a hacer ahora. "Ha evitado a toda costa los embistes de Israel, no ha entrado al trapo en ningún momento, ha estado intentando eludir entrar en la contienda", asegura. Además, tras 14 años de guerra y fuertes bombardeos, su capacidad militar está muy perjudicada. "Tenía mucha dependencia de Irán y de Rusia", matiza.

Yemen: los hutíes, a la espera Con Siria fuera del mapa de los aliados, Irán tiene en Yemen a los hutíes, que controlan el noroeste del país y la capital, Saná, desde que dieron un golpe de Estado en 2014. El acercamiento de los hutíes con Irán ha aumentado en los últimos años. "En 2015, cuando entra Arabia Saudí en la guerra, se afianza la relación entre los hutíes e Irán", explica Hamad. "Irán ha estado proveyendo armas, sobre todo munición balística a los hutíes. Les mandan componentes y ellos los ensamblan". Por el momento, su líder, Abdul-Malik al-Houthi, ha hecho dos discursos y en ninguno menciona una posible participación en la guerra. "Lo que ha hecho es un llamamiento a la movilización popular. Ha mostrado su apoyo a Irán siempre en una narrativa del deber religioso y moral, apoyar a Irán contra la ofensiva imperialista de EE.UU. e Israel". La operación Rough Rider de hace un año debilitó al país, pero es difícil saber hasta qué punto. "Han establecido en el Mar Rojo un tráfico ilegal de armas. Según el Panel de Expertos de Naciones Unidas, tienen transacciones económicas y de armamento con Somalia, con el grupo Al-Shabaab. Al aprender a ensamblar las armas pueden comprar los componentes de distintos países. No sabemos cuál es el arsenal que tienen", concluye.

Hamás y las milicias de Irak Hamás, que también ha recibido financiación y formación iraní, está muy debilitado por la guerra israelí contra Gaza, que ha matado a muchos de sus líderes, entre ellos su líder Ismail Haniya. Han respaldado a Irán en un comunicado, pero su capacidad de acción es muy reducida. Irán también financia y arma a varias milicias de identidad chiíta en Irak. Se engloban en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), cercanos al ejército iraquí. Estos grupos podrían atacar las bases estadounidenses en el país.