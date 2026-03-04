Ataque a Irán de EE.UU. e Israel, en directo hoy | EE.UU. asegura haber destruido 17 barcos y 100 misiles balísticos de Irán
- Israel y EE.UU. mantienen sus ataques sobre Teherán, que responde con ataques en Israel y bases estadounidenses
La guerra contra Irán iniciada por EE.UU. e Israel continúa este miércoles por quinta jornada consecutiva. La ofensiva amenaza con desestabilizar la región tras la entrada de la milicia libanesa Hizbulá y los ataques israelíes en Líbano. El conflicto suma ya más de 800 fallecidos en total, con 787 solo en Irán.
Este martes, Israel y EE.UU. atacaron la Asamblea de Expertos con el objetivo de desestabilizar al régimen, que todavía debe elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, asesinado el sábado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estima que la guerra puede durar "entre cuatro y cinco semanas".
Entretanto, miles de viajeros han quedado bloqueados en Oriente Medio y ya hay operaciones para repatriar a ciudadanos.
Estas son las principales novedades:
- Los muertos por los bombardeos en Irán ascienden ya a 787, según la Media Luna Roja
- Más de 30.000 desplazados en Líbano por las hostilidades
- Llegan los primeros españoles evacuados tras días de bloqueo
Ataque a Irán, en directo:
0:00
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.
0:05
Merz teme el impacto económico de la ofensiva, pero respalda a EE.UU. en su misión de "hacer desaparecer al régimen"
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha mostrado este martes preocupación por el impacto que tendrá en la economía mundial la ofensiva de Estados Unidos e Irán en la región de Oriente Próximo, si bien ha trasladado su apoyo a Washington en sus esfuerzos para "hacer desaparecer al régimen" de la República Islámica.
"Esto, por supuesto, es perjudicial para nuestras economías. Esto es así para los precios del petróleo y también para los precios del gas. Por eso, todos esperamos que esta guerra termine lo antes posible y esperamos que el Ejército israelí y el estadounidense estén haciendo lo correcto para poner fin a esto", ha indicado desde la Casa Blanca.
Merz ha permanecido callado durante buena parte de la rueda de prensa junto a Trump, si bien en declaraciones al principio del evento ha subrayado que Alemania y Estados Unidos "están en la misma página" con respecto a "hacer desaparecer a este terrible régimen de Teherán", aludiendo a que habrá que tratar también el "día de después".
Por otro lado, el canciller alemán ha recordado la guerra de Ucrania, afirmando que Kiev "tiene que preservar su territorio y sus intereses de seguridad". "Hay demasiados villanos en este mundo y esta es una cuestión de la que tenemos que hablar porque todos queremos que esta guerra termine lo antes posible", ha expresado.
La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.
0:10
Ataque aéreo en el sur de Irak alcanza una base de una facción proiraní
Un ataque aéreo ha tenido como objetivo un campamento militar perteneciente al grupo proiraní Kataeb Hezbollah en el sur de Irak este martes, ha indicado una fuente dentro de la facción armada a AFP. La base aérea de Jurf al-Nasr, uno de los principales bastiones de este grupo respaldado por Teherán, ha sido atacada repetidamente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el sábado.
Irak, que recientemente había recuperado cierta estabilidad, pero que durante mucho tiempo había sido escenario de guerras indirectas entre Estados Unidos e Irán, ha insistido en que no desea verse involucrado en la guerra, pero no se ha librado de ella. Desde las primeras horas de la ofensiva contra Irán, ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos han tenido como objetivo la base aérea de Jurf al-Nasr, también conocida como Jurf al-Sakher, antes de extenderse a otras zonas.
Más de una docena de combatientes, principalmente del grupo Kataib Hezbolá, han muerto en estos ataques contra Irak desde el sábado. Varios grupos armados iraquíes respaldados por Irán, conocidos como la Resistencia Islámica en Irak, incluyendo Kataib Hezbolá, han declarado que no se mantendrán "neutrales" y han reivindicado la responsabilidad de docenas de ataques con drones contra bases estadounidenses. Un dron ha sido derribado este martes por la noche cerca del aeropuerto internacional de la capital, según ha anunciado la célula de comunicaciones de seguridad del gobierno.
0:20
El secretario de Estado confirma un incendio cerca del Consulado de EE.UU. en Dubái tras el impacto de un dron
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado este martes que se ha producido un incendio en el Consulado estadounidense de la ciudad emiratí de Dubai tras impactar un dron cerca del edificio en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones diplomáticas en países del golfo Pérsico.
"Un dron lamentablemente alcanzó un parking adyacente al edificio del consulado, lo que provocó un incendio en el lugar", ha detallado en declaraciones a la prensa en las que ha reiterado que las embajadas e instalaciones diplomáticas estadounidenses están "bajo ataque directo de un régimen terrorista". La oficina de medios de las autoridades de Dubai ha confirmado en un mensaje difundido en redes sociales que el incendio ha sido "completamente extinguido" después de que movilizaran equipos de emergencia en un incidente que se ha saldado sin heridos.
Esto se produce después de que el Gobierno de Arabia Saudí confirmara que durante la madrugada de este martes la Embajada estadounidense en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, dejando daños materiales "menores".
00:25
Demócratas temen posibilidad de envío de tropas estadounidenses sobre terreno iraní
Senadores demócratas han aadvertido este martes que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta el envío de tropas sobre terreno iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.
"Tengo más miedo que nunca", ha indicado el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, al confirmar que la Administración Trump les dejara saber que no descartan el envió de tropas terrestres en Irán. Blumenthal, durante una rueda de prensa, ha agregado que el Gobierno consideraría enviar tropas si es necesario para cumplir el objetivo de destruir objetivos militares en Teherán.
El senador ha concluido que toda la información de los operativos militares estadounidenses en Medio Oriente deben ser compartidas con el Congreso y no ser manejadas de forma confidencial. El secretario de Estado, Marco Rubio, el funcionario de mayor rango citado este martes en el Senado, ha señalado que pronto se comenzará a percibir un "cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques" mientras avanza el "desmantelamiento de la capacidad nuclear de Irán.
El lunes, el secretario de Guerra, Pete Hegseth negó que Estados Unidos tuviese tropas en el terreno de Irán pero no descartó un futuro despliegue en el país para concluir con la operación contra la República Islámica.
0:40
Trump sostiene que más de 9.000 estadounidenses han abandonado Oriente Medio por la guerra de Irán
Más de 9.000 estadounidenses han abandonado Oriente Medio por la guerra contra Irán lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel, informó este martes el presidente estadounidense, Donald Trump. En un mensaje en su red Truth Social, el republicano pidió a los estadounidenses en la región que deseen regresar a su país que se registren en la página web del Departamento de Estado para proporcionarles "opciones de viaje".
Según el republicano, el Gobierno estadounidense está fletando vuelos y reservando opciones comerciales para apoyar a sus conciudadanos. El mensaje de Trump llega en medio de las críticas de la oposición demócrata contra su Gobierno por la falta de planificación para la evacuación de los estadounidenses antes del lanzamiento el sábado de la llamada operación Furia Épica.
La región, que alberga aeropuertos clave como el de Doha o el de Dubái, enfrenta cierres y restricciones en su espacio aéreo tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, en los que murió el ayatolá Alí Jameneí, así como los bombardeos iraníes de represalia.
0:50
Emiratos se reserva el derecho de "legítima defensa" denunciando "más de mil" ataques por parte de Irán
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha declarado este martes que se reserva el derecho de "legítima defensa" en medio de la oleada de ataques desde Irán contra instalaciones de Estados Unidos en países del golfeo Pérsico. "Emiratos Árabes Unidos afirman su derecho a la legítima defensa, garantizado por el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", ha manifestado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que ha denunciado que su territorio ha hecho sido objeto de "más de mil ataques" procedentes de Teherán.
La cartera diplomática emiratí ha incidido en que esta "cifra supera el total" de ataques sufridos por los otros cuatro países atacados por Irán en la zona, además de Israel: Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait y Qatar. Abu Dabi, que ha destacado que sus "Fuerzas Armadas han respondido a estos ataques con la máxima profesionalidad, eficiencia y distinción", ha asegurado en la misma nota que no ha tomado ninguna decisión con vistas a modificar su "postura defensiva ante los repetidos" bombardeos de Irán.
1:04
Trump asegura que ha "destruido casi todo" en Irán
Donald Trump ha sostenido este martes que Estados Unidos había "casi destruido todo" en Irán, negando que el país hubiera sido arrastrado a la guerra por Israel. El presidente estadounidense ha mencionado la armada, la fuerza aérea y los sistemas de defensa aérea de Irán, afirmando que "casi todo quedó destruido".
Hablando junto al canciller alemán Friedrich Merz, el primer líder extranjero recibido en la Casa Blanca desde el inicio de la guerra con Irán, el líder republicano también ha indicado que, de lo contrario, Teherán habría atacado "primero" y que "quizás forzó a Israel" a lanzar la operación militar. En declaraciones el lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sugirió que Estados Unidos había entrado en guerra por instigación de Israel.
"Dado el desarrollo de las negociaciones, creo que ellos (Irán) iban a atacar primero. Y yo no quería que eso sucediera. Así que quizás forcé a Israel. Pero Israel estaba listo. Y nosotros estábamos listos", declaró el presidente estadounidense en el Despacho Oval. Al preguntársele quién lideraría Irán después de la guerra, afirmó que la mayoría de los funcionarios iraníes que Washington tenía en mente habían fallecido.
"La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto (...) Y ahora tenemos otro grupo (de líderes). Es posible que también hayan muerto (...) Pronto, no conoceremos a nadie más", declaró el presidente estadounidense. Añadió que el "peor escenario" para Irán sería la llegada de un funcionario "tan malo" como el ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo iraní, muerto en los ataques del sábado, el primer día del conflicto. "No queremos que eso suceda", declaró, reiterando que la República Islámica de Irán representaba la "encarnación del mal".
1:16
Qatar asegura que su base militar de Al Udeid ha recibido un ataque desde Irán
El Gobierno de Qatar ha informado de un ataque iraní en la madrugada de este martes contra la base área militar de Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en Oriente Medio. El Ministerio de Defensa catarí ha publicado un comunicado en el que ha anunciado el ataque de dos misiles lanzados desde Irán contra su base y ha asegurado que sus defensas antiaéreas interceptaron uno de ellos, mientras que el otro ha golpeado las instalaciones.
No ha habido ninguna víctima, según la misma información, en esta base ubicada a las afueras de Doha, la capital catarí. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán el pasado sábado, que ha dejado centenares de muertos, Teherán ha respondido con bombardeos sobre Israel y sobre infreaestructura y efectivos militares estadounidenses en la región. Los ataques iraníes también han golpeado bases en Baréin, así como embajadas y consulados de Washington en Arabia Saudita y Kuwait, entre otros.
1:27
EE.UU. asegura haber destruido 17 barcos y 100 misiles balísticos de Irán
El Ejército de los Estados Unidos ha asegurado este martes haber destruido 17 barcos militares de Irán, así como unos 100 misiles balísticos, durante los operativos realizados esta semana después del inicio de la misión Furia Épica este fin de semana.
“Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf“— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos, ha sostenido en una actualización, difundida en su cuenta de X, que decenas de sus aviones bombarderos destruyeron 17 barcos y un submarino durante una misión en un puerto militar en el sur de la nación persa.
1:30
El director de Goldman Sachs asegura que los mercados podrían tardar un par de semanas en digerir lo sucedido en Irán
El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, ha afirmado este miércoles que los mercados podrían tardar un par de semanas en digerir lo sucedido en Irán, pero ha añadido que los acontecimientos mundiales tienden a generar presiones inflacionarias.
En un discurso pronunciado en una cumbre empresarial en Sídney, Solomon ha afirmado que una confluencia de fuertes factores macroeconómicos favorables mantenía la economía estadounidense en buen estado.