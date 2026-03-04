Ataque a Irán de EE.UU. e Israel, en directo hoy | EE.UU. asegura haber destruido 17 barcos y 100 misiles balísticos de Irán

0:05

Merz teme el impacto económico de la ofensiva, pero respalda a EE.UU. en su misión de "hacer desaparecer al régimen"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha mostrado este martes preocupación por el impacto que tendrá en la economía mundial la ofensiva de Estados Unidos e Irán en la región de Oriente Próximo, si bien ha trasladado su apoyo a Washington en sus esfuerzos para "hacer desaparecer al régimen" de la República Islámica.

"Esto, por supuesto, es perjudicial para nuestras economías. Esto es así para los precios del petróleo y también para los precios del gas. Por eso, todos esperamos que esta guerra termine lo antes posible y esperamos que el Ejército israelí y el estadounidense estén haciendo lo correcto para poner fin a esto", ha indicado desde la Casa Blanca.

Merz ha permanecido callado durante buena parte de la rueda de prensa junto a Trump, si bien en declaraciones al principio del evento ha subrayado que Alemania y Estados Unidos "están en la misma página" con respecto a "hacer desaparecer a este terrible régimen de Teherán", aludiendo a que habrá que tratar también el "día de después".

Por otro lado, el canciller alemán ha recordado la guerra de Ucrania, afirmando que Kiev "tiene que preservar su territorio y sus intereses de seguridad". "Hay demasiados villanos en este mundo y esta es una cuestión de la que tenemos que hablar porque todos queremos que esta guerra termine lo antes posible", ha expresado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.