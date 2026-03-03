El Gobierno, ante la amenaza de Trump de cortar el comercio con España: "Tendrá que respetar la legalidad internacional"

El Gobierno responde ante la amenaza del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de "cortar todo el comercio" con España. Fuentes del Ejecutivo han señalado que si Washington quiere revisar la relación comercial entre ambos países, "deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE.UU."

Moncloa ha defendido que España es "un miembro clave de la OTAN" y que cumple con sus compromisos y contribuye "de forma destacada" a la defensa del territorio europeo. "También es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EE.UU., con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa", ha indicado.

Con todo, ha defendido que España tiene los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar las cadenas de suministro. En todo caso, la voluntad del Gobierno "es y será siempre trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países", todo ello desde el "respeto mutuo".

El portavoz de Comercio de la Unión Europea, Olof Gill, ha señalado que esperan que Washington cumpla con los compromisos alcanzados en materia de comercio entre ambos bloques. Además, ha asegurado que la Comisión Europea "siempre garantizará la plena protección de los intereses de la UE".

Yolanda Díaz remarca que España "no acepta chantajes" La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, también ha criticado las declaraciones del presidente estadounidense. "España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor. Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", ha señalado en un mensaje en la red social BlueSky. ““

Feijóo acusa a Sánchez de "poner en riesgo" la seguridad y estabilidad de España El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha señalado que la situación internacional actual es "crítica" y que "la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias". "Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia", ha indicado en un mensaje dirigido a Sánchez. También ha señalado, refiriéndose al presidente, que "por intentar ganar unos votos dentro, no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra posición en el mundo". Con todo, ha incidido en que "España volverá a ocupar su sitio en Europa, en la OTAN y en todas partes, y estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos". ““

Abascal acusa a Sánchez de convertir a España "en enemigo del mundo occidental" El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que las decisiones de Sánchez perjudican "a españolitos, gente trabajadora, y nos enfrentan al principal socio fuera de Europa". "Sus políticas son una auténtica catástrofe, lo peor en siglos", ha remarcado en un acto de campaña. Así, acusa al presidente del Gobierno de convertir a España "en enemigo del mundo occidental: el último ayatolá".