Trump dice que hablará con España por el gasto en defensa: "Quieren que les salga gratis"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha insistido este jueves con que todos los países de la OTAN, "salvo España", han aumentado al 5 % el gasto en defensa. "Quieren que les salga gratis, creo", ha aseverado en un acto en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa al 5 % del PIB. Todo el mundo salvo España. No sé qué pasa con España, por qué no lo hacen. Quieren que les salga gratis, creo. Todo el mundo salvo España ha aumentado al 5 %. No lo sé, hablaremos con España", ha remarcado Trump durante el acto de presentación de su controvertida Junta de Paz con la que pretende supervisar conflictos del mundo.

Son ya varias las ocasiones en las que el republicano ha criticado en los últimos meses a España por no incrementar su gasto en Defensa. Por ejemplo, en octubre pasado sugirió ante su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que el país debería ser expulsado de la OTAN por su gasto en defensa limitado.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España [...] No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo entonces Trump. Seguidamente, fuentes del Gobierno a RTVE trasladaron su "máxima tranquilidad" y recordaron que España "es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN".

Sin embargo, pocos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo de Estados Unidos se saludaron públicamente por primera vez desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca en Egipto, durante la ceremonia de la firma del acuerdo de paz para Gaza.

En un discurso, Trump fue agradeciendo a los mandatarios uno por uno. Cuando se dirigió públicamente a Sánchez para agradecerle que España está "haciendo un trabajo fantástico", aprovechó para interpelarle por el gasto en defensa: "¿Estáis trabajando aquí sobre el tema del PIB? Ya llegaremos a eso. Estáis haciendo un trabajo fantástico", dijo.

España se sitúa entre el grupo de países de la OTAN que menos invierte en Defensa, con el 2% —un objetivo que se marcó en 2014—, porcentaje que comparte con Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal. Pero, a cambio de menos gasto, España compensa con una gran implicación en las operaciones militares en el Báltico, Letonia, Bulgaria, Turquía o Líbano, donde hay más de 3.000 efectivos. En este contexto, aunque España firmó en junio la declaración final de la OTAN que contempla el aumento del 5% en gasto de defensan Sánchez obtuvo flexibilidad para cumplir con los nuevos objetivos de capacidades militares, algo que no gustó a su homólogo estadounidense.

En ese momento, el presidente del Gobierno calificó el acuerdo como "muy positivo", y defendió que el porcentaje solicitado supondría un gasto "desproporcionado e innecesario", ya que hacerlo llevaría a España a incumplir su palabra y "despilfarrar miles de millones" sin que eso implicara más seguridad. "Nos obligaría a cruzar líneas rojas. Subir impuestos o recortar el estado de bienestar", argumentó en una declaración institucional desde la Moncloa.

00.47 min Sánchez marca distancias con el resto de líderes en la cumbre de la OTAN