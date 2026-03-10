Precio de la gasolina y el diésel hoy: cuánto han subido desde el ataque a Irán

El ataque de EE.UU. a Irán del pasado 28 de febrero se trasladó inmediatamente al precio de los carburantes, que ya acumulaban varias semanas de subidas desde mediados de enero. Poco más de una semana después del estallido del conflicto, los precios medios del diésel ya se situaron por encima de los de la gasolina, con un alza del 18% para el diésel y del 9,4% para la gasolina.

La escalada de tensión en Oriente Medio se ha reflejado también en las estaciones de servicio y se reflejan en este mapa: una guía para localizar la gasolinera más barata de España o de tu zona y planificar los repostajes de tu vehículo. Puedes consultar el precio de la gasolina de 95 y 98, así como el carburante diésel y diésel premium, seleccionando en las pestañas que aparecen en la parte superior. Al seleccionar sobre el tipo de combustible, el mapa mostrará las distintas estaciones de servicio de España según sus precios, de modo que las más baratas se verán en color azul más oscuro, y las más caras en color rojo intenso. También puedes buscar una gasolinera de referencia, un municipio o una localidad utilizando el buscador.

Una guerra vuelve a elevar los precios de la gasolina Esta no es la primera vez que una guerra dispara los precios del diésel y la gasolina en España. La curva del precio de los carburantes ya estuvo semanas batiendo récords históricos en enero de 2022, cuando superó el máximo que había estado vigente desde septiembre de 2012. El precio de la gasolina y del diésel alcanzó cifras récord en 2022 con el inicio de la guerra de Ucrania. Se superaron los 2 euros el litro de media en las gasolineras españolas, por lo que se puso en vigor un descuento de 20 céntimos por litro de los carburantes, que se mantuvo para transportistas y otros colectivos específicos.