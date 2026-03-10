Precio de la gasolina y el diésel hoy: cuánto han subido desde el ataque a Irán
- Los precios medios de los carburantes han subido entre un 9,4 y un 18% poco más de una semana después de que EE.UU. atacara a Irán
El ataque de EE.UU. a Irán del pasado 28 de febrero se trasladó inmediatamente al precio de los carburantes, que ya acumulaban varias semanas de subidas desde mediados de enero. Poco más de una semana después del estallido del conflicto, los precios medios del diésel ya se situaron por encima de los de la gasolina, con un alza del 18% para el diésel y del 9,4% para la gasolina.
La escalada de tensión en Oriente Medio se ha reflejado también en las estaciones de servicio y se reflejan en este mapa: una guía para localizar la gasolinera más barata de España o de tu zona y planificar los repostajes de tu vehículo. Puedes consultar el precio de la gasolina de 95 y 98, así como el carburante diésel y diésel premium, seleccionando en las pestañas que aparecen en la parte superior. Al seleccionar sobre el tipo de combustible, el mapa mostrará las distintas estaciones de servicio de España según sus precios, de modo que las más baratas se verán en color azul más oscuro, y las más caras en color rojo intenso. También puedes buscar una gasolinera de referencia, un municipio o una localidad utilizando el buscador.
Una guerra vuelve a elevar los precios de la gasolina
Esta no es la primera vez que una guerra dispara los precios del diésel y la gasolina en España. La curva del precio de los carburantes ya estuvo semanas batiendo récords históricos en enero de 2022, cuando superó el máximo que había estado vigente desde septiembre de 2012.
El precio de la gasolina y del diésel alcanzó cifras récord en 2022 con el inicio de la guerra de Ucrania. Se superaron los 2 euros el litro de media en las gasolineras españolas, por lo que se puso en vigor un descuento de 20 céntimos por litro de los carburantes, que se mantuvo para transportistas y otros colectivos específicos.
El Brent en incertidumbre continua por el conflicto en Irán
La tensión por la crisis en Oriente Próximo también ha llegado al precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, que en pocos días se disparó a cerca de su precio más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.
En este contexto, el mercado sigue pendiente de la posición del presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha pasado de amenazar con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán si sigue bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde circula un 20% del transporte marítimo de crudo, a afirmar que la ofensiva conjunta con Israel iniciada el 28 de febrero está "casi terminada".
A las palabras de Trump se ha unido la reacción del G7, que se ha mostrado dispuesto a liberar al mercado reservas estratégicas. Algo que los expertos consideran que pretende contribuir a frenar temporalmente los temores del mercado a una escasez de oferta. No obstante, señalan que el alivio es puntual y los precios podrían repuntar si se agrava el conflicto o si el bloqueo de Ormuz se prolonga.
La evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal. Por ello, y ante la situación de volatilidad, las subidas en los surtidores podrían proseguir.
El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.