El G7 concluye sin acuerdo para liberar reservas estratégicas de petróleo, cuando ya supera los 100 dólares el barril

Los países del G7 —formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido— han aplazado este lunes la decisión sobre una posible liberación conjunta de reservas de petróleo, cuando el barril de brent ya supera los 100 dólares.

Los ministros de finanzas del grupo de países más ricos del mundo han apreciado que todavía no hay una falta inmediata de suministro, según ha explicado el representante francés, Roland Lescure en Bruselas tras la reunión virtual internacional. "Lo que hemos acordado es utilizar todas las herramientas necesarias para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias", ha añadido, y ha insistido luego en que se tomarán las "medidas que sean necesarias".

Lescure ha ampliado que continuarán trabajando en "el próximo par de días" y mantendrán los contactos que sean necesario para vigilar "estrechamente" la situación en Oriente Próximo y su impacto en las economías globales y los ciudadanos, "en especial por el aumento del precio de los combustibles".

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía(AIE), Fatih Birol, ha indicado que las reservas del G7, que coordina su organización, ascienden actualmente a más de 1.200 millones de barriles. Al menos tres de países del grupo, incluido Estados Unidos, apuestan por liberar una parte de ellas ante la escalada de precios.