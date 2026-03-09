La guerra de Irán ya se nota en el bolsillo: la luz supera los 100 euros/MWh y la gasolina se dispara

La guerra en Irán ya se nota en el bolsillo de los consumidores. El precio de la luz en el mercado mayorista ha superado de media este lunes los 100 euros por megavatio hora (MWh), mientras que los carburantes siguen encareciéndose: el litro de diésel ha subido 28 céntimos de media desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio y la gasolina, 15 céntimos.

Estas subidas responden al cierre del estrecho de Ormuz, enclave estratégico para el transporte del petróleo y del gas, que este lunes han vuelto a dispararse. Destaca el barril de Brent, de referencia en Europa, que ya supera los 100 dólares por primera vez desde 2022, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania.

En lo que respecta a la luz, el precio medio en el mercado mayorista se ha situado este lunes en 119,42 euros/MWh de media, muy lejos de los 14,5 euros/MWh del pasado 28 de febrero, cuando se inició el ataque sobre Irán por parte de EE. UU. e Israel.

De acuerdo al Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la electricidad tocará su máximo entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando llegará a los 202 euros/MWh. Y este martes seguirá subiendo hasta los 136,86 euros/MWh, su precio más alto desde el 17 de febrero de 2025.