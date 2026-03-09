La guerra de Irán ya se nota en el bolsillo: la luz supera los 100 euros/MWh y la gasolina se dispara
- Desde que comenzó el conflicto, el litro de diésel ha subido 28 céntimos de media y la gasolina, 15
- Guerra de Irán, última hora en directo
La guerra en Irán ya se nota en el bolsillo de los consumidores. El precio de la luz en el mercado mayorista ha superado de media este lunes los 100 euros por megavatio hora (MWh), mientras que los carburantes siguen encareciéndose: el litro de diésel ha subido 28 céntimos de media desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio y la gasolina, 15 céntimos.
Estas subidas responden al cierre del estrecho de Ormuz, enclave estratégico para el transporte del petróleo y del gas, que este lunes han vuelto a dispararse. Destaca el barril de Brent, de referencia en Europa, que ya supera los 100 dólares por primera vez desde 2022, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania.
En lo que respecta a la luz, el precio medio en el mercado mayorista se ha situado este lunes en 119,42 euros/MWh de media, muy lejos de los 14,5 euros/MWh del pasado 28 de febrero, cuando se inició el ataque sobre Irán por parte de EE. UU. e Israel.
De acuerdo al Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la electricidad tocará su máximo entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando llegará a los 202 euros/MWh. Y este martes seguirá subiendo hasta los 136,86 euros/MWh, su precio más alto desde el 17 de febrero de 2025.
Los carburantes se disparan
También los carburantes están notando las consecuencias del conflicto y es el diésel el que más lo sufre. Desde que comenzó la guerra en Irán, hace apenas nueve días, el precio del diésel ya ha subido 28 céntimos, lo que sitúa de media el litro de gasoil por encima de 1,70 euros.
La gasolina, por su parte, ha subido 15 céntimos, lo que sitúa al litro en 1,63 euros de media, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Son precios que en algunas gasolineras se van acercando a los 2 euros, con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina.
Ante este contexto, la patronal del transporte FROET ha cifrado en 600 euros el incremento por repostaje en cada camión tras la subida del petróleo, por lo que ha pedido al Gobierno una línea de ayudas similar a la que se establecieron por la invasión de Ucrania. Solo en la Región de Murcia hay unos 16.000 camiones y 3.500 empresas afectadas.