La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 9 de marzo, con Taz Skylar como invitado

La Revuelta arranca la semana por todo lo alto, con el actor hispano-británico Taz Skylar, protagonista de One Piece, como invitado de David Broncano. Puedes seguir el programa de hoy lunes 9 de marzo en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa en el Teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Taz Skylar se estrena como invitado de La Revuelta Taz Skylar, de nombre real Tarek Yassin Skylar, nació en 1995 en Tenerife, con orígenes familiares anglo-árabes/libaneses. Tras varias participaciones en películas y series, en 2023 dio el salto a la fama con su papel de Sanji, uno de los personajes de la serie One Piece, basada en uno de los mangas más populares y reconocidos. El actor hispano-británico se estrena en La Revuelta con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie. Taz Skylar: "Interpretar a Sanji, en 'One Piece', me ha hecho querer ser mejor en la vida" Jesús Jiménez