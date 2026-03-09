La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 9 de marzo, con Taz Skylar como invitado
- David Broncano entrevista al actor hispano-británico, uno de los protagonistas de la serie One Piece
- Sigue La Revuelta en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
La Revuelta arranca la semana por todo lo alto, con el actor hispano-británico Taz Skylar, protagonista de One Piece, como invitado de David Broncano. Puedes seguir el programa de hoy lunes 9 de marzo en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa en el Teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Taz Skylar se estrena como invitado de La Revuelta
Taz Skylar, de nombre real Tarek Yassin Skylar, nació en 1995 en Tenerife, con orígenes familiares anglo-árabes/libaneses. Tras varias participaciones en películas y series, en 2023 dio el salto a la fama con su papel de Sanji, uno de los personajes de la serie One Piece, basada en uno de los mangas más populares y reconocidos. El actor hispano-británico se estrena en La Revuelta con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie.
La petanca del año ya tiene fecha
La pasada semana, Jorge Ponce anunció oficialmente el día que tendrá lugar el gran evento deportivo del año, la velada que todo el mundo espera, “La petanca del año”. Será el próximo 23 de abril, jueves, cuando las parejas formadas por un jugador profesional y un invitado famoso disputarán el torneo del que todo el mundo habla. Una jornada que contará, además, con la participación musical de Pablo Alborán, que se ofreció a componer e interpretar la canción que haga de sintonía y cabecera del evento, y quién sabe si también con una actuación de Leiva en el intermedio, al estilo Superbowl. Además de la fecha, Ponce, acompañado de Christophe Lacampagne, presidente del club de petanca de Palomeras, presentó el spot oficial con el que se anuncia la velada bajo el eslogan “Gana quien más se arrima”.