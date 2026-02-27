Así van las encuestas en Castilla y León: el PP ganaría las elecciones mejorando un par de escaños y dependiendo de nuevo de Vox

Castilla y León celebra elecciones autonómicas el próximo domingo 15 de marzo, y las encuestas indican que, a día de hoy, el PP sería de nuevo el partido más votado, con una ligera subida respecto a su resultado de 2022, cuando obtuvo 31 escaños, pero el actual presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tendría que pactar de nuevo con un Vox reforzado, como hizo tras las últimas elecciones.

Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el PP lograría 33 procuradores, lejos de la mayoría absoluta, fijada en 42 de los 82 asientos de las Cortes de Castilla y León. El PSOE, con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, como candidato debutante a presidir la Junta, lograría mantenerse en sus actuales 28 escaños, mientras que Vox mejoraría dos escaños, como el PP, hasta los 15 procuradores.

A partir de ahí, los cambios se producen a menor escala. Unión del Pueblo Leonés, partido regionalista que reivindica una autonomía propia para León, Zamora y Salamanca, mantendría sus actuales tres escaños; no así el caso de Soria ¡Ya!, que defiende los intereses de la llamada 'España Vaciada' con su candidatura que se presenta exclusivamente en Soria, y que caería de tres a un escaño. Por Ávila (XAV), formación creada en 2019 que centra su acción en la defensa de los intereses de la provincia de Ávila, mantendría un procurador. La novedad sería la entrada en las Cortes de la nueva coalición de IU-Sumar, con un representante. Por el contrario, Podemos y Ciudadanos perderían el escaño que obtuvieron en 2022.

De cumplirse este escenario, Mañueco necesitaría pactar de nuevo con Vox para seguir en el Gobierno autonómico, ya que la formación liderada en Castilla y León por Carlos Pollán es su único socio viable. Dicho de otra manera, la suma de las dos principales fuerzas de la derecha es la única combinación que alcanzaría la mayoría absoluta, puesto que ninguna combinación de las formaciones de izquierda, regionalistas o provinciales, o de estas con el PP, se encontraría ni cerca de ser una alternativa viable.

En voto estimado, el PP rozaría el 34%, tres puntos más que el 31,4% que obtuvo en las últimas elecciones autonómicas, mientras que el PSOE subiría a un 31,7%, en comparación con el 30,1% cosechado en 2022. Según el promedio de DatosRTVE, Vox se quedaría en el 16,4%, por debajo del porcentaje que tenía. Con porcentajes menores al 5% o incluso al 1% del total del voto, UPL, la coalición IU-Sumar y Soria ¡Ya! lograrían representación, gracias a que concentran la mayor parte de su voto en una circunscripción concreta. En cambio, la dispersión del voto en el territorio o su falta de competitividad en provincias grandes como Valladolid, León o Burgos, dejarían a Podemos y Ciudadanos fuera de unas Cortes en las que han tenido representación desde 2015.