Así van las encuestas en Castilla y León: el PP ganaría las elecciones mejorando un par de escaños y dependiendo de nuevo de Vox
- El partido de Alfonso Fernández Mañueco lograría 33 escaños, según el promedio de DatosRTVE, lejos de la mayoría absoluta de 42
- El PSOE mantendría sus 28 asientos actuales y Vox crecería hasta 15; Podemos y Ciudadanos se quedarían fuera y entraría IU-Sumar
Castilla y León celebra elecciones autonómicas el próximo domingo 15 de marzo, y las encuestas indican que, a día de hoy, el PP sería de nuevo el partido más votado, con una ligera subida respecto a su resultado de 2022, cuando obtuvo 31 escaños, pero el actual presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tendría que pactar de nuevo con un Vox reforzado, como hizo tras las últimas elecciones.
Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el PP lograría 33 procuradores, lejos de la mayoría absoluta, fijada en 42 de los 82 asientos de las Cortes de Castilla y León. El PSOE, con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, como candidato debutante a presidir la Junta, lograría mantenerse en sus actuales 28 escaños, mientras que Vox mejoraría dos escaños, como el PP, hasta los 15 procuradores.
A partir de ahí, los cambios se producen a menor escala. Unión del Pueblo Leonés, partido regionalista que reivindica una autonomía propia para León, Zamora y Salamanca, mantendría sus actuales tres escaños; no así el caso de Soria ¡Ya!, que defiende los intereses de la llamada 'España Vaciada' con su candidatura que se presenta exclusivamente en Soria, y que caería de tres a un escaño. Por Ávila (XAV), formación creada en 2019 que centra su acción en la defensa de los intereses de la provincia de Ávila, mantendría un procurador. La novedad sería la entrada en las Cortes de la nueva coalición de IU-Sumar, con un representante. Por el contrario, Podemos y Ciudadanos perderían el escaño que obtuvieron en 2022.
De cumplirse este escenario, Mañueco necesitaría pactar de nuevo con Vox para seguir en el Gobierno autonómico, ya que la formación liderada en Castilla y León por Carlos Pollán es su único socio viable. Dicho de otra manera, la suma de las dos principales fuerzas de la derecha es la única combinación que alcanzaría la mayoría absoluta, puesto que ninguna combinación de las formaciones de izquierda, regionalistas o provinciales, o de estas con el PP, se encontraría ni cerca de ser una alternativa viable.
En voto estimado, el PP rozaría el 34%, tres puntos más que el 31,4% que obtuvo en las últimas elecciones autonómicas, mientras que el PSOE subiría a un 31,7%, en comparación con el 30,1% cosechado en 2022. Según el promedio de DatosRTVE, Vox se quedaría en el 16,4%, por debajo del porcentaje que tenía. Con porcentajes menores al 5% o incluso al 1% del total del voto, UPL, la coalición IU-Sumar y Soria ¡Ya! lograrían representación, gracias a que concentran la mayor parte de su voto en una circunscripción concreta. En cambio, la dispersión del voto en el territorio o su falta de competitividad en provincias grandes como Valladolid, León o Burgos, dejarían a Podemos y Ciudadanos fuera de unas Cortes en las que han tenido representación desde 2015.
¿Cómo funciona el sistema electoral en Castilla y León?
Castilla y León fue la primera comunidad, al margen de las denominadas históricas, que decidió anticipar sus elecciones fuera de la convocatoria común con las elecciones municipales, en el año 2022, y ahora le corresponde, al final de la legislatura, convocar nuevos comicios para renovar su parlamento autonómico.
La campaña electoral tendrá lugar del 27 de febrero al 13 de marzo, y el día 15 los castellanos y leoneses elegirán a los 82 procuradores que formarán las próximas Cortes de Castilla y León, uno más que en la legislatura anterior por el incremento de población que se ha registrado en Segovia, que elegirá a un representante más. En consecuencia, la mayoría absoluta ha subido de 41 a 42 procuradores.
Los procuradores se distribuyen por las distintas circunscripciones de la siguiente manera: Valladolid, la provincia más poblada, elige 15 procuradores; León, 13; Burgos, 11; Salamanca, 10; Ávila, Palencia, Segovia y Zamora eligen siete cada una, y Soria elige cinco.
La distribución de escaños entre las candidaturas que concurren se realiza mediante el método D’Hondt, un sistema proporcional que favorece ligeramente a las listas más votadas, pero mantiene la representación de las fuerzas minoritarias. Para entrar en la asignación de escaños en una provincia, las listas deben superar una barrera electoral del 3% de los votos válidos en esa circunscripción.
En Castilla y León tiene una población de 2,4 millones de votantes, de los cuales están llamados a votar 2.097.768 electores. De ellos, 1.917.546 residen en Castilla y León, y 180.222 en el extranjero, principalmente en Argentina y Francia. Por primera vez votarán en estos comicios 81.890 personas, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, en febrero de 2022.
Sobre esta información
Para la elaboración de esta noticia, se ha realizado una media ponderada con el paso del tiempo a partir de las encuestas recopiladas por Wikipedia.org de los siguientes medios y casas encuestadoras: EM-Analytics, Sigma Dos, CIS, SyM Consulting, SocioMétrica, NC Report y Data10.
El promedio de los sondeos electorales que realiza DatosRTVE se calcula mediante una media ponderada de las encuestas de los últimos meses, en la que el peso de cada sondeo depende del tamaño de la muestra y del número de encuestas disponibles; además, decae exponencialmente a medida que pasa el tiempo.