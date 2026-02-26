El Congreso vota la revalorización de las pensiones y otro decreto con el escudo social que rechazan PP, Vox y Junts

El Congreso vota este jueves, por segunda vez, la revalorización de las pensiones y otro real decreto ley con el llamado escudo social que incluye la moratoria antidesahucios, entre otras medidas. Todo ello fue rechazado hace semanas cuando se presentó en un mismo paquete y, en esta ocasión, Vox y Junts han vuelto a anunciar su voto en contra de la segunda parte, puesto que se oponen a la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Podemos, que también rechazó la primera propuesta, ha garantizado ahora su apoyo tras pactar con el Gobierno la regularización extraordinaria de migrantes.

Según el orden del día de esta sesión, que ha comenzado a las 9:00, el decreto del escudo social se debatirá tras haber abordado el primer punto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida y después, en un tercer punto, también se debatirá el decreto que contempla la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas para el año 2026 en un 2,7%.

La moratoria antidesahucios no afectaría a pequeños propietarios Al tumbar el decreto "ómnibus" , Vox, Junts y UPN esgrimieron, entre otros argumentos, que estaban a favor de la revalorización de las pensiones pero no de la moratoria antidesahucios ni de la prohibición de cortes de suministros básicos a la gente vulnerable. Por ello, el Ejecutivo ha dividido finalmente el decreto inicial, uno para la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas. En este segundo, además, ha introducido una modificación a petición del PNV en el decreto del escudo social para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, PP, Vox y Junts han dicho que siguen estando en contra del decreto. La portavoz de los independentistas catalanes, Miriam Nogueras, ha insistido este miércoles en su voto en contra alegando que el texto avala las "ocupaciones" al poner trabas en el desalojo de una persona en situación de vulnerabilidad económica, pero fuentes del Gobierno creen que Junts está utilizando excusas. El texto del escudo social, que incluye también la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables, está en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero debe ser sometido al Congreso para acordar su derogación o convalidación definitiva en un plazo de treinta días. El Gobierno responsabiliza a los partidos que voten 'no' al escudo social de "hacer daño a millones de españoles"