Campeonato de España de atletismo 2026, en directo: sigue la 2ª jornada de competición en Valencia

Este sábado continúa el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta de Valencia con una jornada cargada de atractivos y dividida en dos sesiones.

En esta matinal se conocerá el nombre de otros tres campeones de España en las pruebas masculinas de salto de altura y de longitud, además del heptatlón. La combinada que disputan los hombres más completos del atletismo nacional se resuelve en esta sesión después de haber disputado cuatro pruebas la víspera.

Además, entre otros momentos de interés, comienzan las carreras de medio fondo con las semifinales de 800 y 1.500 metros, así como la prueba de los sprinters por antonomasia, los 60 m.

En esta sesión entrará pues en acción Marta García, una de las grandes atracciones de esta competición con su desafío de lograr el doblete en los 1.500 y los 3.000 m.