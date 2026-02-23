Marta García se apunta al reto del doblete en el Campeonato de España de pista cubierta de Valencia

Marta García, la atleta española más en forma de los últimos tiempos, se ha inscrito a las pruebas de 1.500 y 3.000 m en el nacional en pista cubierta que se celebrará en Valencia del 27 de febrero al 1 de marzo.

Si no se da baja en alguna de esas pruebas, será un programa muy exigente, con una carrera en cada una de las cuatro sesiones del Campeonato de España. Así, la castellano y leonesa buscaría el doblete del mediofondo inédito en la historia de la categoría femenina.

García, de 28 años, batió la semana pasada su propio récord de España de 3.000 m bajo techo y este mismo fin de semana ha rebajado su mejor marca personal en los 1.500. Y en enero se quedó muy cerca del récord nacional de 10 km en ruta poco después de haber ganado por segundo año seguido la San Silvestre Vallecana.

O sea, que la integrante del On Athletics Club (OAC) llega en un momento de forma excepcional a este campeonato, aunque la acumulación de esfuerzos para intentar el doblete también se sale de la norma.