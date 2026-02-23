Marta García se apunta al reto del doblete en el Campeonato de España de pista cubierta de Valencia
- Attaoui y Ben también están inscritos en dos pruebas, pero en su caso parece misión imposible
- Campeonato de España de atletismo 'short track' 2026, en directo del 27 de febrero al 1 de marzo en RTVE Play
Marta García, la atleta española más en forma de los últimos tiempos, se ha inscrito a las pruebas de 1.500 y 3.000 m en el nacional en pista cubierta que se celebrará en Valencia del 27 de febrero al 1 de marzo.
Si no se da baja en alguna de esas pruebas, será un programa muy exigente, con una carrera en cada una de las cuatro sesiones del Campeonato de España. Así, la castellano y leonesa buscaría el doblete del mediofondo inédito en la historia de la categoría femenina.
García, de 28 años, batió la semana pasada su propio récord de España de 3.000 m bajo techo y este mismo fin de semana ha rebajado su mejor marca personal en los 1.500. Y en enero se quedó muy cerca del récord nacional de 10 km en ruta poco después de haber ganado por segundo año seguido la San Silvestre Vallecana.
O sea, que la integrante del On Athletics Club (OAC) llega en un momento de forma excepcional a este campeonato, aunque la acumulación de esfuerzos para intentar el doblete también se sale de la norma.
El horario del campeonato
El desafío para Marta García comenzará el viernes (17.45 horas) con la semifinal de los 3.000 m y el sábado por la mañana (12:00) con esa misma ronda clasificatoria de los 1.500 m. Y sus platos fuertes llegarán el sábado por la tarde, con la final de los 3.000 (19:50) y el domingo por la mañana con la del milqui (11:20).
La ambición de García, medallista de bronce en el último Europeo al aire libre (Roma 2024) de los 5.000, se tendrá que medir con su relativa inexperiencia en los 1.500 y con el regreso a las pistas de la olímpica Lorena Martín. No obstante, también se puede beneficiar de las bajas por distintas circunstancias de las dos grandes dominadoras de la distancia de los últimos años, Esther Guerrero y Marta Pérez, y también de la de Águeda Marqués, aunque es una prueba donde la táctica suele ser muy importante y que se le puede quedar corta.
Sin embargo, en los 3.000, la prueba más larga de la competición y donde ya tiene mínima para el Mundial indoor de Torun (Polonia) de marzo, sus registros (8:34.28) no tienen paragón con ninguna de sus rivales.
En la historia de estos campeonatos de España, el doblete 1.500 / 3.000 solo lo ha logrado un hombre, Adel Mechaal (en cuatro ocasiones), pero nunca una mujer. Los dobletes sí han sido relativamente más comunes en ambas categorías en pruebas de velocidad o en el caso de sprinters que han combinado con vallas o de saltadores que también eran velocistas.
En las listas de inscritos publicadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) también llama la atención que Mohamed Attaoui y Adrián Ben están inscritos tantos en los 800 como en los 1.500 en categoría masculina, pero con el timing de estas dos pruebas parece incompatible ya que sus respectivas rondas casi se solapan en dos únicas sesiones. Así, las semifinales masculinas de los 800 y los 1.500 son el sábado (11.25 y 12.35) y las finales el domingo todavía con menos descanso (11.20 y 11.45).
El año pasado, Attaoui ya intentó en Madrid el doblete. Entonces tuvo las semifinales en sesiones distintas y las finales con un poco más de margen, pero después de ganar los 1.500 m se desfondó en la final de los 800.