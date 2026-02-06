Mohamed Attaoui casi bate el récord del mundo de 1.000 m en un gran mitin en la pista cubierta de Madrid

Mohamed Attaoui ha acariciado el récord del mundo de 1.000 m en pista cubierta en la reunión de Madrid. El atleta español ha ganado la prueba con un registro de 2:14.52, a solo 32 centésimas de la mejor marca de todos los tiempos que se había propuesto batir.

Attaoui no ha defraudo las expectativas que se habían puesto en él y ha sido el gran protagonista con su gran actuación en la prueba con la que ha concluido el mitin del World Indoor Gold Tour 2026. El de Torrelavega ha firmado la tercera mejor marca de todos los tiempos en esta prueba que no forma parte del programa de los grandes campeonatos, pero que tiene tradición en el atletismo.

La carrera contaba con una gran participación, aunque todas las miradas se han centrado en Attaoui, que contaba para este intento con la ayuda de dos liebres y con la referencia de las luces que se han estrenado en la pista de Gallur.

Todo iba a la perfección hasta que el segundo atleta que le marcaba el ritmo ha entorpecido levemente a Moha al concluir su labor, ya que el español ha tenido que abrirse para adelantarle. Attaoui lo ha intentado hasta la línea de meta, pero no ha podido con la marca de Ayanleh Souleiman, que corrió en 2:14.20 en 2016.

Eso sí, el atleta que acabó quinto en las dos últimas grandes finales de los 800 m (París 2024 y Tokio 2025), ha batido el récord de Europa que estaba en posesión de una leyenda del mediofondo como Wilson Kipketer (2:14.96).

Además, los también españoles Mariano García (2:16.40) y Adrián Ben (2.16:80) han quedado segundo y tercero, respectivamente.