Mohamed Attaoui casi bate el récord del mundo de 1.000 m en un gran mitin en la pista cubierta de Madrid
- El atleta cántabro se ha quedado a solo 32 centésimas de la mejor marca de todos los tiempos
- Quiue Llopis ha batido la plusmarca española de 60 m vallas y Rocío Arroyo ha bajado de 2:00 en los 800
Mohamed Attaoui ha acariciado el récord del mundo de 1.000 m en pista cubierta en la reunión de Madrid. El atleta español ha ganado la prueba con un registro de 2:14.52, a solo 32 centésimas de la mejor marca de todos los tiempos que se había propuesto batir.
Attaoui no ha defraudo las expectativas que se habían puesto en él y ha sido el gran protagonista con su gran actuación en la prueba con la que ha concluido el mitin del World Indoor Gold Tour 2026. El de Torrelavega ha firmado la tercera mejor marca de todos los tiempos en esta prueba que no forma parte del programa de los grandes campeonatos, pero que tiene tradición en el atletismo.
La carrera contaba con una gran participación, aunque todas las miradas se han centrado en Attaoui, que contaba para este intento con la ayuda de dos liebres y con la referencia de las luces que se han estrenado en la pista de Gallur.
Todo iba a la perfección hasta que el segundo atleta que le marcaba el ritmo ha entorpecido levemente a Moha al concluir su labor, ya que el español ha tenido que abrirse para adelantarle. Attaoui lo ha intentado hasta la línea de meta, pero no ha podido con la marca de Ayanleh Souleiman, que corrió en 2:14.20 en 2016.
Eso sí, el atleta que acabó quinto en las dos últimas grandes finales de los 800 m (París 2024 y Tokio 2025), ha batido el récord de Europa que estaba en posesión de una leyenda del mediofondo como Wilson Kipketer (2:14.96).
Además, los también españoles Mariano García (2:16.40) y Adrián Ben (2.16:80) han quedado segundo y tercero, respectivamente.
Llopis, por fin 'recordman'
Quique Llopis se ha impuesto en los 60 m vallas y ha batido el récord de España con una marca de 7.45, tres centésimas menos que la plusmarca que tenía él mismo compartida con Orlando Ortega. El valenciano, con un estilo aún más pulido, ya había avisado en sus primeras carreras de la temporada, incluida esta misma tarde en la semifinal, que corrió en 7.49.
Ahora, Llopis, un atleta de una regularidad impresionante --cuarto en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Mundial de Tokio 2025 en los 110 m vallas--, por fin es plusmarquista nacional en solitario tras imponerse en este mitin a vallistas de clase mundial como el italiano Lorenzo Simonelli (7.50), el estadounidense Jamal Britt (7.51) o el francés Wilhelm Belocian (7.54). Asier Martínez ha quedado quinto (7.66).
Otra gran actuación española la protagonizó Rocío Arroyo, que ganó la final B de los 800 m con un marcón de 1:59.97, que a postre fue mejor que el de las atletas que estaban en la final A reservada a las que tenían mejores tiempos de inscripción. Este registro de Arroyo por debajo de los 2 minutos es la segunda mejor marca nacional de la historia, solo después del récord de Mayte Martínez logrado en 2004 con 1:59.52.
La campeona de España de 800 m al aire libre de la temporada pasada sigue demostrando así su progresión en esta campaña en la que pasa a la categoría absoluta aunque todavía tiene solo 22 años; mientras por detrás, con 19 años, también pide paso Marta Mitjans, que con 2:02.44 ha rebajado su marca personal y ha batido el récord de España sub-23.
“⚡️ ¡Espectacular marca de Rocío Arroyo en la final B del 800m! #WorldIndoorTour— Teledeporte (@teledeporte) February 6, 2026
La madrileña baja de los dos minutos.
📺 El #MeetingMadrid, en DIRECTO en la app de @rtveplay y https://t.co/kTFqdpdUTE pic.twitter.com/P608YAjdJF“
Además, la prueba de 1.500 m también era muy esperada por la presencia, entre otras, de la italiana Nadia Battocletti, que decidió correr aquí una distancia poco habitual para ella. La mejor fondista europea de las últimas temporadas ha acabado segunda con una gran marca (4:03.59) solo por detrás de la etíope Birke Haylom (4:02.37), mientras que Marta García ha mejorado su marca personal (4:07.18).