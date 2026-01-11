Said Mechaal bate el récord de España de 10 kilómetros en Valencia

El sueco Andreas Almgren, con un tiempo oficial de 26:45, y la escocesa Eilish McColgan, con de 30:08, batieron este domingo los récords de Europa en la '10K Valencia Ibercaja by Kiprun', una prueba en la que, además, Said Mechaal estableció también una nueva mejor marca española, al parar el crono en 27:21 y rebajar la marca en casi veinte segundos.

Almgren, que fue el ganador de la prueba, superó la mejor marca continental que él mismo había logrado hace un año en esta misma carrera, en la que cruzó la meta en 26:52.

El sueco mejoró en ocho segundos un registro que durante estos doce meses ningún otro europeo había podido lograr y que le convirtió en el primero del continente en bajar de los 27 minutos.

McColgan hizo que el récord continental que la belga Jana Van Lent estableció el pasado 4 de enero en Niza (Francia) al detener el reloj en 30:10 tuviera solo una vigencia de siete días. La escocesa logró correr por las calles de Valencia dos segundos más rápido, según los tiempos ofrecido por la organización.