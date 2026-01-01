Calendario deportivo 2026: agenda de los principales eventos de fútbol, tenis, ciclismo y más, mes a mes
- Aquí tienes los principales eventos deportivos del año, con especial atención a los directos de RTVE
- El Mundial masculino de fútbol en verano, epicentro y evento deportivo estelar, con la Roja a por su segunda estrella
Repasamos a continuación los eventos más destacados de cada mes, en un año en el que RTVE tiene mucho que contar una vez más. No están todos, pero sí los que consideramos imprescindibles, con especial atención al Mundial masculino de fútbol. Además, 2026 es año olímpico con Juegos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo. Antes del Mundial, la selección española se juega la 'Finalissima' en marzo contra Argentina, en directo en La 1 y RTVE Play. Y aunque en RTVE no tenemos derechos, en Fórmula 1 se estrena el Gran Premio de Madrid en septiembre como gran novedad.
Enero
1 enero: Saltos de esquí - Torneo de los 4 Trampolines, prueba de Garmisch-Partenkirchen (Alemania). TVE y RTVE Play.
2-11: Tenis - United Cup, por equipos nacionales.
3 - 17 ene: Motor - Rally Dakar (Arabia Saudí). El resumen de cada etapa, en TDP y RTVE Play
7 - 11 ene: Fútbol - Supercopa de España masculina (Arabia Saudí). FC Barcelona - Athletic Club (7); Atlético de Madrid - Real Madrid (8), las semifinales.
8 - 11 ene: Balonmano - Torneo Internacional de España Masculino (Pamplona). TVE y RTVE Play.
13 - 16 ene: Fútbol - Copa del Rey (Octavos de final). TVE y RTVE Play (2 partidos).
15 ene - 1 feb: Balonmano - Europeo Masculino (Escandinavia). TVE y RTVE Play.
18 ene - 1 feb: Tenis - Open de Australia (Melbourne).
20 - 24 ene: Fútbol - Supercopa de España Femenina (Castellón). FC Barcelona - Athletic Club; Real Madrid - Atlético de Madrid, las semifinales. TVE y RTVE Play (íntegra).
20 y 21 ene: Fútbol - Séptima jornada de la fase liga de la UEFA Champions League masculina.
25 ene: Ciclismo - Copa del Mundo Ciclocross (Benidorm).
28 ene: Fútbol - Octava jornada de la fase liga de la UEFA Champions League masculina en horario unificado.
Febrero
3 - 5 feb: Fútbol - Copa del Rey (Cuartos) y Copa de la Reina (Cuartos). TVE y RTVE Play.
6 - 8 feb: Tenis - Copa Davis (Qualifiers 1ª Ronda).
6 - 22 feb: JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO DE MILANO-CORTINA 2026. TVE y RTVE Play.
8 feb: Fútbol americano - LX Super Bowl.
11 feb: Fútbol - Copa del Rey (Semifinales ida). TVE y RTVE Play (Íntegra).
13 -15 feb: Baloncesto - NBA All Star Weekend.
15 feb: Atletismo - Maratón de Sevilla.
19 - 22 feb: Baloncesto - Copa del Rey (Valencia, Roig Arena).
20 - 22 feb: Atletismo - Cto. de España en Pista Cubierta. TVE y RTVE Play.
20 - 22 feb: Motor - WorldSBK: Ronda de Australia (Phillip Island).
27 feb: Baloncesto, Ucrania - España (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
27 feb - 1 mar: Natación - Cto. de España (CESA). TVE y RTVE Play.
28 feb: Ciclismo - Omloop Het Nieuwsblad (Bélgica).
Marzo
1 mar: Atletismo - Maratón de Tokio.
2 mar: Baloncesto, España - Ucrania (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
3 mar: Fútbol, España - Islandia (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
4 mar: Fútbol - Copa del Rey (Semifinales vuelta). TVE y RTVE Play.
7 mar: Ciclismo - Strade Bianche (Italia).
7 mar: Fútbol, Ucrania - España (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
8 - 15 mar: Ciclismo - París-Niza (Francia). TVE y RTVE Play.
8 - 18 mar: Baloncesto - Torneo Pre-Mundial Femenino. TVE y RTVE Play.
11 - 18 mar: Fútbol - Semifinales Copa de la Reina (Ida y Vuelta). TVE y RTVE Play.
13 - 15 mar: Atletismo - Mundial en Pista Cubierta (Torun, Polonia). TVE y RTVE Play.
15 mar: Atletismo - Maratón de Barcelona.
15 mar: Motor - GP de Australia (inicio del Mundial de F1).
21 mar: Ciclismo - Milán-San Remo (Italia).
23 - 29 mar: Ciclismo - Volta a Catalunya. TVE y RTVE Play.
23 mar: Fútbol - amistoso de España por determinar. TVE y RTVE Play.
26 - 29 mar: Baloncesto - Copa de la Reina en Tarragona. TVE y RTVE Play.
27 mar: Fútbol - La FINALISSIMA: España - Argentina (Catar). La 1 y RTVE Play.
27 mar: Fútbol, Chipre - España sub-21 (Clasif. Europeo). TVE y RTVE Play.
29 mar: Motor - Ronda de Portugal de WorldSBK y GP de EEUU de MotoGP (COTA/Américas).
31 mar: Fútbol, España - Kosovo sub-21 (Clasif. Europeo). TVE y RTVE Play.
Abril
5 abr: Ciclismo - Tour de Flandes (Bélgica).
6 - 11 abr: Ciclismo - Itzulia (Vuelta al País Vasco).
14 abr: Fútbol, Inglaterra - España (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
11 - 19 abr: Tenis - Barcelona Open (Conde de Godó). TVE y RTVE Play.
12 abr: Ciclismo, París-Roubaix (Francia). TVE y RTVE Play.
15 - 19 abr: Baloncesto - Final Six Euroliga femenina.
17 - 19 abr: Motor - WorldSBK: Ronda de Países Bajos (Assen).
18 abr: Fútbol, España - Ucrania (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
19 abr: Ciclismo - Amstel Gold Race (Países Bajos).
20 abr: Atletismo - Maratón de Londres.
26 abr: Atletismo - Maratón de Boston.
26 abr: Atletismo - Maratón de Madrid.
20 abr - 3 may: Tenis - Mutua Madrid Open. TVE y RTVE Play.
25 abr: Fútbol - Final de la Copa del Rey (Sevilla). TVE y RTVE Play.
26 abr: Ciclismo - Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica).
26 abr: Motor - GP de España de MotoGP (Jerez).
Mayo
1 - 3 may: Motor - WorldSBK: Ronda de Hungría.
3 - 10 may: Ciclismo - Vuelta a España femenina. TVE y RTVE Play.
9 - 29 may: Ciclismo - Giro de Italia.
15 - 17 may: Motor - GP de Cataluña de MotoGP.
15 - 17 may: Ciclismo - Itzulia femenina.
16 may: Fútbol - Final de la Copa de la Reina. TVE y RTVE Play.
16 y 17 may: Balonmano - EHF European League Finals femenina.
17 may: Motor - WorldSBK: Ronda de Chequia.
20 may: Fútbol - Final UEFA Europa League (Estambul).
21 - 24 may: Ciclismo - Vuelta a Burgos Féminas.
22 - 24 may: Baloncesto - Final Four Euroliga (Atenas).
23 may: Final de la UEFA Women's Champions League (Oslo, Noruega). TVE y RTVE Play.
24 may - 7 jun: Tenis - Roland Garros (París).
29 - 31 may: Motor - WorldSBK: Ronda de Aragón (MotorLand).
29 - 31 may: Remo - Copa del Mundo I (Sevilla).
30 may: Fútbol - Final UEFA Champions League (Budapest). TVE y RTVE Play.
30 mayo - 7 de junio: Ciclismo - Giro de Italia femenino.
Junio
1 - 9 jun: Fútbol - Ventana FIFA (amistosos de preparación del Mundial 2026). TVE y RTVE Play.
2 jun: Baloncesto - Inicio Playoffs Liga Endesa (ACB).
5 jun: Fútbol, España - Inglaterra (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
7 - 14 jun: Ciclismo - Tour Auvernia-Ródano-Alpes (antiguo Critérium Dauphiné). TVE y RTVE Play.
8 jun - 19 jul: Fútbol - MUNDIAL DE LA FIFA 2026 (EEUU, Canadá y México). TVE y RTVE Play.
9 jun: Fútbol, Islandia - España (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
12 - 14 jun: Motor - WorldSBK: Ronda de Italia (Misano).
13 y 14 jun: Balonmano, Champions League - EHF Final Four en Colonia (Alemania).
25 - 29 jun: Ciclismo - Cto. de España en Carretera.
29 jun - 12 jul: Tenis - Wimbledon (Londres).
Julio
2 jul: Baloncesto, España - Dinamarca (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
4 - 26 jul: Ciclismo - TOUR DE FRANCIA MASCULINO (Salida desde Barcelona). TVE y RTVE Play.
5 jul: Baloncesto, Georgia - España (Clasif. Mundial 2027). TVE y RTVE Play.
11 - 19 jul: Natación - Europeos de Natación (París). TVE y RTVE Play.
23 - 26 jul: Piragüismo - Mundial de Slalom (Oklahoma).
25 jul - 2 ago: Ciclismo - Tour de Francia Femenino. TVE y RTVE Play.
30 jul - 2 ago: Remo - Campeonato de Europa (Varese).
Agosto
1 ago: Ciclismo - Clásica de San Sebastián.
1 - 9 de agosto: Ciclismo - Tour de Francia femenino. TVE y RTVE Play.
10 - 16 ago: Atletismo - Europeo de atletismo (Birmingham). TVE y RTVE Play.
13 - 23 ago: Gimnasia - Europeos Artística (Femenino y Masculino). TVE y RTVE Play.
15 y 16 ago (aprox.): Fútbol, inicio de LaLiga EA Sports.
21 ago - 3 sep: Juegos del Mediterráneo en Taranto (Italia).
22 ago - 13 sep: Ciclismo - VUELTA A ESPAÑA. TVE y RTVE Play.
28 ago - 6 sep: Baloncesto - Mundial Femenino (Berlín). TVE y RTVE Play.
28 - 30 ago: Piragüismo - Mundial de Sprint (Polonia). TVE y RTVE Play.
30 ago (a confirmar): Fútbol - Inicio de la Liga F.
30 ago: Atletismo - Maratón de Sídney.
31 ago - 13 sep: Tenis - US Open (Nueva York).
Septiembre
7 - 13 sep: Golf - Copa Solheim.
11 - 13 septiembre: Atletismo - World Athletics Ultimate Championship en Budapest, el Mundial de campeones.
13 sep: Motor - GP DE ESPAÑA DE F1 (Madrid - IFEMA).
15 sep (a confirmar): Fútbol - Inicio de la fase liga de la Champions League masculina
18 - 20 sep: Tenis - Copa Davis (Qualifiers 2ª Ronda).
20 - 27 sep: Ciclismo - Mundial de Ciclismo en Ruta (Montreal). TVE y RTVE Play.
21 - 26 sep: Tenis - Finales de la Billie Jean King Cup.
25 sep: Fútbol, Finlandia - España (Clasif. Europeo sub-21). TVE y RTVE Play.
25 - 27 sep: Piragüismo - Europeo de Slalom (Italia). TVE y RTVE Play.
27 sep: Atletismo - Maratón de Berlín.
30 sep - 4 oct: Gimnasia - Mundial de Rítmica (Berlín). TVE y RTVE Play.
30 sep: Fútbol, San Marino - España (Clasif. Europeo sub-21). TVE y RTVE Play.
Octubre
6 oct: Fútbol, España - Rumanía (Clasif. Europeo sub-21). TVE y RTVE Play.
7 oct (a confirmar): Fútbol - Champions League femenina.
10 oct: Ciclismo - Il Lombardia (Italia).
11 oct: Ciclismo - París-Tours.
11 oct: Atletismo - Maratón de Chicago.
16 - 18 oct: Motor - WorldSBK: Ronda de España (Jerez).
17 - 25 oct: Gimnasia - Mundiales de Artística (Rotterdam). TVE y RTVE Play.
Noviembre
1 nov: Atletismo - Maratón de Nueva York.
9 - 17 nov: Fútbol - Ventana FIFA Masculina (Nations League). TVE y RTVE Play.
22 nov: Motor - GP de Valencia de MotoGP (Final).
23 nov - 1 dic: Baloncesto - Ventana FIBA Masculina. TVE y RTVE Play.
24 - 29 nov: Tenis - Final 8 Copa Davis.
Diciembre
4 - 20 dic: Balonmano - Europeo Femenino. TVE y RTVE Play.
6 dic: Motor - Final Mundial F1 (Abu Dabi).
6 dic: Atletismo - Maratón de Valencia.
11 - 13 dic: Natación - Cto. de España de Invierno. TVE y RTVE Play.
31 dic: Atletismo - San Silvestre Vallecana.